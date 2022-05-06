ஆப்கானிஸ்தானில் கனமழை, வெள்ளத்திற்கு 22 பேர் மரணம்
காபூல்: ஆப்கானிஸ்தானில் பெய்து வரும் கனமழை, வெள்ளம் ஆகியவற்றின் காரணமாக 22 பேர் மாண்டுவிட்டனர். 40 பேர் காயமடைந்தனர். மேற்கு, வடக்குப் மாநிலங்களில் பெய்த கனமழைக்கு நூற்றுக்கணக்கான வீடுகள் இடிந்துவிட்டதாகவும் பல்லாயிரக்கணக்கான ஏக்கரில் பயிரிடப்பட்டிருந்த பயிர்கள் நாசமாகிவிட்டதாகவும் பேரிடர் மேலாண்மைக் குழு தெரிவித்தது. ஏற்கெனவே மனிதாபிமான நெருக்கடியைச் சந்தித்து வரும் ஆப்கானிஸ்தானின் நிலைமையை இது மேலும் மோசமடையச் செய்துள்ளது.
பெய்ஜிங்கில் வீட்டிலிருந்து வேலை செய்யும் நடைமுறை
பெய்ஜிங்: பெய்ஜிங்கில் கிருமிப் பரவலைக் கட்டுப்படுத்தும் நோக்கில் ரயில், பேருந்து சேவைகள் நேற்று முன்தினம் நிறுத்தப்பட்டன. எனவே, பெரும்பாலானவர்கள் நேற்று முதல் வீட்டில் இருந்து வேலை செய்யும் நடைமுறையைப் பின்பற்றத் தொடங்கினர். கண்டிப்பாக அலுவலகத்திற்குச் செல்ல வேண்டுமென்பவர்கள், தனிப்பட்ட வாகனத்தில் செல்லலாம் என்று கூறப்பட்டுள்ளது.
குறிப்பாக, தொற்றுச் சம்பவங்கள் அதிகம் பதிவாகும் சாவ்யாங் பகுதியில் அனைவரும் வீட்டில் இருந்துதான் வேலை செய்ய வேண்டும் என உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது. பெய்ஜிங்கில் நேற்று 50 தொற்றுச் சம்பவங்கள் உறுதி செய்யப்பட்டன.
மணல் புயலால் ஈராக்கில் 1,000 பேருக்குச் சுவாசக் கோளாறு
பாக்தாத்: மணல் புயல் காரணமாக ஈராக்கில் சுவாசப் பிரச்சினைக்கு ஆளான 1,000த்திற்கும் மேற்பட்டவர்கள் மருத்துவமனைகளை நாட வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டுள்ளது. சென்ற மாதம் மட்டும் ஈராக்கை ஏழு மணல் புயல்கள் தாக்கியதாக உள்ளூர் செய்தி கூறுகிறது. அல்-அன்பார் மாநிலத்தில் மட்டும் கிட்டத்தட்ட 700 பேர் சுவாசக் கோளாறு சிகிச்சைக்காக மருத்துவமனைகளை நாடியுள்ளனர். பருவநிலை மாற்றத்தின் காரணமாக, சமூக, பொருளாதார பேரிடர் ஏற்படக்கூடும் என்று நிபுணர்கள் எச்சரித்துள்ளனர்.