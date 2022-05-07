முதல்வருக்கு இலங்கை பிரதமர் நன்றி
சென்னை: இலங்கை மக்களுக்கு உதவ முன்வந்ததற்காக தமிழக முதல்வருக்கு நன்றி தெரிவிப்பதாக அந்நாட்டுப் பிரதமர் மகிந்த ராஜபக்சே கூறியுள்ளார். இது தொடர்பாக முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலினுக்கு அவர் கடிதம் எழுதியுள்ளார். "இலங்கையின் பொருளாதார நெருக்கடியை அண்டை நாட்டுப் பிரச்சினையாகப் பார்க்காமல், மனிதாபிமான அடிப்படையில் நோக்கும் தங்களுக்கும் தமிழக அரசுக்கும் இலங்கை மக்கள் சார்பாக நன்றி," என்று பிரதமர் மகிந்த ராஜபக்சே கடிதத்தில் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
பத்திரப்பதிவு எழுத்தர்களை உருவாக்க வேண்டும் என வாசன் வலியுறுத்து
சென்னை: தமிழகத்தில் பத்திரப் பதிவு எழுத்தர், பத்திர விற்பனையாளருக்கான அனுமதி வழங்கி பல ஆண்டுகள் ஆகிவிட்டதாக தமாகா தலைவர் ஜி.கே.வாசன் கூறியுள்ளார். இதற்கான உரிமம் பெற்ற பலர் காலமாகிவிட்டதாகவும் அந்த இடங்கள் இதுவரை நிரப்பப்படாமலேயே இருக்கின்றன என்றும் அறிக்கை ஒன்றில் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார். பல்வேறு பகுதிகளில் பத்திரப்பதிவு எழுத்தரும் பத்திர விற்பனையாளர்களும் இல்லாமல் மக்கள் சிரமத்திற்குள்ளாகி வருவதாகக் கூறியுள்ள அவர், புதிதாக பத்திரப்பதிவு எழுத்தர்கள் உருவாக்க வேண்டும் என வலியுறுத்தி உள்ளார்.
சகோதரி கண்முன்னே கணவரை அடித்துக்கொன்ற சகோதரன்
ஹைதராபாத்: ரங்கா ரெட்டி மாவட்டத்தைச் சேர்ந்தவர் சையது மொபின் முகமது. இவரது தங்கை சையது அஷ்ரின் என்பவர் 26 வயதான நாகராஜு என்ற இந்து இளையரை காதலித்துள்ளார். எதிர்ப்பை மீறி இருவரும் கடந்த ஜனவரி மாத இறுதியில் மணம் புரிந்தனர். இந்நிலையில் சம்பவத்தன்று போக்குவரத்து நெரிசல் மிகுந்த ஒரு சாலையில் இருசக்கர வாகனத்தில் சென்று கொண்டிருந்த நாகராஜு, அஷ்ரினை வழிமறித்த சையது மொபின் முகமதுவும் அவரது நண்பரும், பின்னர் இருவரையும் தாக்கியுள்ளனர். அப்போது தம்மிடம் இருந்த இரும்பிக் கம்பியைக் கொண்டு நாகராஜுவின் தலையில் பலமுறை பலமாகத் தாக்கினார் சையது. இதில் நாகராஜு உயிரிழந்தார்.
பொதுத்தேர்வில் முதலிடம் பெற்றால் ஹெலிகாப்டரில் இலவசப் பயணம்
ராய்ப்பூர்: சத்தீஸ்கர் மாநில அரசு பள்ளி மாணவர்களை ஊக்கப்படுத்தும் விதமாக சிறப்பு அறிவிப்பு ஒன்றை வெளி யிட்டுள்ளது. அங்கு பத்து, பனிரெண்டாம் வகுப்புகளுக்கான பொதுத்தேர்வுகளில் முதலிடம் பிடிப்பவர்கள் ஹெலிகாப்டரில் இலவசப் பயணம் மேற்கொள்ள ஏற்பாடு செய்யப்படும் என அம்மாநில முதல்வர் பூபேஷ் பாகல் தெரிவித்துள்ளார். "மாநில அளவில் மட்டுமல்லாமல், மாவட்ட அளவில் முதலிடம் பிடிப்போருக்கும் இந்தப் பரிசு காத்திருக்கிறது. ஹெலிகாப்டர் பயணம், குழந்தைகளின் மனங்களில் வாழ்க்கையிலும் விண்ணுயரப் பறக்கும் விருப்பத்தை வளர்க்கும் என்பது எனது நம்பிக்கை," என்று முதல்வர் பூபேஷ் பாகல் கூறியுள்ளார்.
புதுவை: ரயில் தண்டவாளத்தில் நாட்டு வெடிகுண்டு வெடித்ததால் பரபரப்பு
புதுவை: இரவு சுமார் 9.30 மணியளவில், ரயில் தண்ட வாளத்தில் திடீரென நாட்டு வெடிகுண்டு வெடித்ததால் புதுவையில் பரபரப்பு ஏற்பட்டது. இது குறித்து தகவல் அறிந்த காவல்துறையினர், குண்டு வெடித்த காராமணிக் குப்பத்துக்கு விரைந்து சென்று விசாரணை மேற்கொண்டனர். அப்போது அதே பகுதியில் மேலும் ஒரு நாட்டு வெடிகுண்டு வெடிக்காத நிலையில் கண்டெடுக்கப்பட்டது. இரவு 10 மணியளவில் சென்னையில் இருந்து புதுவை வந்த ரயில் அந்தப் பகுதியைக் கடந்து சென்றது. அந்த ரயிலைக் கவிழ்ப்பதற்கு சதி நடந்ததா எனும் கோணத்தில் விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது.