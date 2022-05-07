விமானத்தின் இறக்கையில் சறுக்கி வெளியேறியவர் கைது
சிகாகோ: யுனைடெட் ஏர்லைன்ஸ் விமானச் சேவை அமெரிக்காவின் சான் டியாகோ நகரில் இருந்து சிகாகோவுக்குச் சென்றது. சிகாகோ விமான நிலையத்தில் தரையிறங்கிய அந்த விமானத்தின் வேகம் குறைந்தபோது, யாரும் எதிர்பாராதவிதமாக அதிலிருந்த பயணி ஒருவர், விமானத்தின் அவசர கதவைத் திடீரென திறந்துவிட்டார். கண்ணிமைக்கும் நேரத்தில் அவர், தனது பெட்டிகளுடன் விமானத்தின் இறக்கையில் சறுக்கியவாறே சென்று கீழே விழுந்தார்.
இதையடுத்து, விமானக் குழுவினர் இதுதொடர்பாக விமான நிலைய காவல்துறையினருக்குத் தகவல் தெரிவித்தனர். இதன்பேரில் அந்த நபர் கைது செய்யப்பட்டார்.
விசாரணையில், அவரது பெயர் ராண்டி ஃபிராங்க், 57, என்பது தெரியவந்தது. தாம் பின் இருக்கையில் அமர்ந்திருந்ததால் அனைவரும் இறங்கும்வரை காத்திருக்க வேண்டும் என்பதால் அவசர வழியைப் பயன்படுத்தியதாக அவர் கூறியுள்ளார்.
வெளிநாட்டுக் கணினிகளைப் பயன்படுத்த சீனா தடை
பெய்ஜிங்: மத்திய, மாநில அமைப்புகள் வெளிநாட்டுக் கணினிகளைப் பயன்படுத்தக்கூடாது என்று சீனா உத்தரவிட்டுள்ளது. இரண்டு ஆண்டு காலத்தில் அவற்றுக்குப் பதிலாக உள்நாட்டுத் தயாரிப்பு கணினிகளைப் பயன்படுத்த வேண்டும் என்றும் கூறப்பட்டுள்ளது. நாட்டின் தகவல் பாதுகாப்பை முன்னிட்டு, வெளிநாட்டுத் தொழில்நுட்பத்தை தம் நாட்டில் இருந்து ஒழிக்க, சீனா இதுவரை எடுத்த முயற்சிகளிலேயே மிகவும் முக்கியமான நடவடிக்கையாகும்.
இதன் காரணமாக மத்திய அரசாங்கத்தில் மட்டும் குறைந்தது 50 மில்லியன் கணினிகளை மாற்ற வேண்டியிருக்கும் என்று கூறப்படுகிறது. இது ஹெச்பி, டெல் நிறுவனங்களின் விற்பனையில் குறிப்பிடத்தக்க தாக்கத்தை ஏற்படுத்தக்கூடும். சீனத் தயாரிப்பான லொனோவா கணினிகளுக்குப் பிறகு ஹெச்பி, டெல் நிறுவனத்தின் கணினிகள் அங்கு அதிகம் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.
தைவான் வான்வெளியில் அத்துமீறிய சீன விமானங்கள்
தைப்பே: தைவானின் வான்வெளிக்குள் நுழைந்த 18 சீன விமானங்களை அந்நாட்டின் விமானப் படை விரட்டியடித்ததாக தைவான் பாதுகாப்பு அமைச்சு கூறியது, நீண்டகாலமாக தைவானை தம் நாட்டின் ஒரு பகுதி என்று கூறிவருகிறது சீனா. எனவே, தைவான் அரசாங்கத்தைக் கோபப்படுத்தும் சீனாவின் வழக்கமான ஊடுருவல்களில் ஒன்றாக இது பார்க்கப்படுகிறது.
இருப்பினும், உக்ரேன்மீது ரஷ்யா படையெடுத்துள்ள வேளையில், சீனாவின் இந்நடவடிக்கை பதற்றத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. அத்துடன் தைவானும் அதிகபட்ச எச்சரிக்கை நிலையில் இருக்கிறது. இதுகுறித்து சீனா எந்தக் கருத்தும் கூறவில்லை.