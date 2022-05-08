தடயங்களைக் குரங்கு எடுத்துச் சென்றதாக தெரிவித்த காவல்துறை
ஜெய்ப்பூர்: கொலை வழக்கு தொடர்பான தடயங்களை குரங்கு ஒன்று எடுத்துச் சென்றுவிட்டதாக காவல்துறையினர் கூறியதைக் கேட்டு ராஜஸ்தான் மாவட்ட கூடுதல் நீதிமன்ற நீதிபதிகள் அதிர்ச்சி அடைந்தனர். கடந்த 2016ஆம் ஆண்டு சஷிகாந்த் என்பவர் மர்மமான முறையில் உயிரிழந்தார். இது தொடர்பான வழக்கில் இருவர் கைதாகினர். இந்நிலையில், இருவரும் கொலை செய்தது தொடர்பான தடயங்களை நீதிமன்றத்தில் ஒப்படைக்குமாறு நீதிபதிகள் உத்தரவிட்டனர். ஆனால் காவல்துறையோ, கொலையில் தொடர்புடைய கத்தி உள்ளிட்ட 15 தடயங்கள் கொண்ட பையை ஒருநாள் காவல் நிலையத்திற்கு வெளியே உள்ள மரத்தடியில் வைத்திருந்ததாகவும் அச்சமயம் அங்கு வந்த குரங்கு ஒன்று அந்தப் பையை எடுத்துச் சென்றுவிட்டதாகவும் எழுத்துபூர்வமாக தெரிவித்துள்ளனர்.
10,000 உழவர் உற்பத்தியாளர் நிறுவனம் அமைக்க மத்திய அரசு இலக்கு
ஜெய்ப்பூர்: நாடு முழுவதும் பத்தாயிரம் உழவர் உற்பத்தியா ளர் நிறுவனங்களை அமைக்க மத்திய அரசு இலக்கு நிர்ணயித்திருப்பதாக மத்திய வேளாண்மைத்துறை இணையமைச்சர் கைலாஷ் சவுத்ரி தெரிவித்துள்ளார். விவசாயிகளின் வருவாயை இரு மடங்காக அதிகரிப்பதி லும் அவர்கள் தொடர்பான அரசின் இலக்கை நிறைவேற்று வதிலும் உழவர் உற்பத்தியாளர் நிறுவனங்களுக்கு முக்கிய பங்கு உள்ளதாக அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார். விவசாய உள் கட்டமைப்பு நிதியாக ரூ.1 லட்சம் கோடி ஒதுக்கப்பட்டுள்ளதாக அமைச்சர் தெரிவித்தார்.
மருத்துவத்துறையில் ரூ.4,000 கோடி முதலீடு: ஜம்மு, காஷ்மீர் எதிர்பார்ப்பு
ஸ்ரீநகர்: மருத்துவத்துறையில் சுமார் 4,000 கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான முதலீடுகளை ஜம்மு, காஷ்மீர் எதிர்பார்ப்பதாக ஆளுநர் மனோஜ் சின்ஹா தெரிவித்தார். அங்குள்ள மருத்துவமனைகளில் படுக்கைகள், எம்பிபிஎஸ் மருத்துவப் படிப்புக்கான இடங்களை அதிகரிக்க இலக்கு கொண்டுள்ளதாகவும் அவர் கூறியுள்ளார். வளைகுடா நாடுகளின் முதலீட்டு மாநாட்டில் பேசியபோது அவர் இவ்வாறு தெரிவித்தார்.
வெளிநாட்டுப் பொருள்கள் மீதான மோகத்தை கைவிட மோடி அறிவுறுத்து
மும்பை: இந்திய மக்கள் வெளிநாட்டுப் பொருள்களுக்கு அடிமையாவதைக் குறைக்க வேண்டும் என்று பிரதமர் மோடி கூறினார். புனேவில் நடைபெற்ற வர்த்தக மாநாட்டில் பங்கேற்றுப் பேசிய அவர், நாடு 75வது ஆண்டு சுதந்திர தினத்தைக் கொண்டாடும் நேரத்தில், மக்கள் அனைவரும் உள்ளூர் பொருள்களுக்கு முக்கியத்துவம் அளிக்க வேண்டும் என வலியுறுத்தினார். "வெளிநாட்டுப் பொருள்களைச் சார்ந்து இருப்பதை நாம் குறைத்துக்கொள்ள வேண்டும். ஏற்றுமதிக்கான புதிய இடங்களை கண்டறிதல் வேண்டும். நாட்டில் தினந்தோறும் புதிய நிறுவனங்கள் பதிவாகி வருவது பெருமைக்குரியது," என்றார் பிரதமர் மோடி.