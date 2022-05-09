தமிழகத்தில் 445 கிராமங்களில் தீண்டாமை வன்கொடுமை நிலவுகிறது
சென்னை: தமிழகத்தில் 445 கிராமங்களில் தீண்டாமை வன்கொடுமைகள் நிலவுவதாக மதுரையைச் சேர்ந்த 'த பேக்ட்' எனும் தரவுகள் அமைப்பு திட்ட இயக்குநரும் தகவல் அறியும் உரிமைச்சட்ட ஆர்வலருமான எஸ்.கார்த்திக் தெரிவித்துள்ளார். தீண்டாமை வன்கொடுமைகள் நிலவும் பத்து மாவட்டங்களின் பட்டியலில் மதுரை முதல் இடத்தில் உள்ளதாக அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார். "தமிழகம் முழுவதும் தீண்டாமையைக் கடைப்பிடிக்கும் 445 கிராமங்களில் தென் மாவட்டங்களில் மட்டும் 137 கிராமங்கள் கண்டறியப்பட்டுள்ளன. தகவல் அறியும் உரிமைச் சட்டத்தின் கீழ் இத்தகவல் வெளியாகி இருக்கிறது. மதுரையில் 43 கிராமங்கள், விழுப்புரத்தில் 25, திருநெல்வேலியில் 24, வேலூரில் 19, திருவண்ணாமலையில் 18 கிராமங்களில் தீண்டாமை வன்கொடுமைகள் நிகழ்கின்றன.
கார், இருசக்கர வாகனம் மோதல்; கடலில் தூக்கி வீசப்பட்ட இளையர் மீட்பு
ராமேசுவரம்: பாம்பன் பாலத்தில் நேற்று முன்தினம் காரும் இருசக்கர வாகனம் ஒன்றும் மோதிக்கொண்ட விபத்தில், இருசக்கர வாகனமோட்டி தூக்கி வீசப்பட்டார். இதில் அவர் 200 அடி உயரத்தில் இருந்து கடலில் விழுந்தார். ராமேசுவரத்தைச் சேர்ந்த நாராயணன், முகேஷ் ஆகிய இருவரும் நேற்று முன்தினம் பிற்பகலில் பாம்பன் பாலத்தில் இருசக்கர வாகனத்தில் சென்றுகொண்டிருந்தனர். அப்போது எதிரே வேகமாக வந்த கார் ஒன்று இவர்கள் மீது மோதியது. இதில் முகேஷ் கடலில் தூக்கி வீசப்பட்டார். நாராயணன் பாலத்தில் விழுந்து படுகாயமடைந்தார். இந்த விபத்தைக் கண்ட அப்பகுதி மீனவர்கள் உடனடியாக கடலில் குதித்து தண்ணீரில் தத்தளித்துக்கொண்டிருந்த முகேசை கயிறு கட்டி மீட்டனர். அவரது காலில் எலும்பு முறிவு ஏற்பட்டது பின்னர் தெரிய வந்தது.
அரசுப் பள்ளியில் சேர்ந்தால் ரூ.1,000 வைப்புத்தொகை என அறிவிப்பு
சிவகாசி: அரசுப் பள்ளியில் சேர்க்கப்படும் மாணவர்களின் பெயரில் ஆயிரம் ரூபாய் வங்கியில் வைப்புத்தொகையாக செலுத்தப்படும் என்ற அறிவிப்பு சிவகாசி பொதுமக்களின் கவனத்தை ஈர்த்துள்ளது. அங்குள்ள சித்துராஜபுரம் ஊராட்சி அய்யனார் காலனியில் ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிலைப்பள்ளி உள்ளது. இந்த பள்ளியில் மாணவர் சேர்க்கை விகிதம் குறைந்துகொண்டே போகிறது. எனவே, நிகழும் ஆண்டில் மாணவர் சேர்க்கையை அதிகரிக்கும் வகையில் ஆயிரம் ரூபாய் வைப்புத்தொகை என்ற புதிய அறிவிப்பை அப்பள்ளி ஆசிரியர்கள் குழு வெளியிட்டுள்ளது. மேலும், தெருமுனை பிரசாரத்திலும் ஆசிரியர்கள் ஈடுபட்டுள்ளனர்.
தமிழக அரசு: பட்டணப் பிரவேச நிகழ்வுக்கு விதிக்கப்பட்ட தடை நீக்கம்
சென்னை: பட்டணப் பிரவேச நிகழ்வுக்கு தமிழக அரசு தடை விதித்ததால் ஏற்பட்டுள்ள சர்ச்சை தற்காலிக முடிவுக்கு வந்துள்ளது. இந்நிகழ்வுக்கு முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் வாய்மொழியாக அனுமதி வழங்கி உள்ளதாக தருமபுரம் ஆதீனம் நேற்று தெரிவித்தார். இந்நிலையில், தருமபுரம் ஆதீனத்தை பல்லக்கில் தூக்கிச் செல்லும் நிகழ்வுக்கு விதித்த தடை விலக்கிக்கொள்ளப்படுகிறது என மயிலாடுதுறை கோட்டாட்சியர் தெரிவித்துள்ளார். இதையடுத்து, எதிர்வரும் 22ஆம் தேதி பட்டணப் பிரவேச நிகழ்வு நடைபெறும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இலங்கைத் தமிழர்களுக்கு நிதி வழங்கி நெகிழ வைத்த சிறார்கள்
ராமநாதபுரம்: இலங்கை தமிழர்களுக்கு தமிழக அரசியல் கட்சிகள் நிதி வழங்கி வரும் நிலையில், சிறுவர் சிறுமியரும் தங்களால் இயன்றதை அளித்து நெகிழ வைத்துள்ளனர். ராமநாதபுரத்தைச் சேர்ந்த இந்தச் சிறுமி (படம்) தாம் சேமித்து வைத்து ரூ.4,400ஐ மாவட்ட ஆட்சியரிடம் நேற்று முன்தினம் ஒப்படைத்தார். இரு தினங்களுக்கு முன்பு கோவையைச் சேர்ந்த ஒன்பது வயது சிறுமியும் அவரது ஏழு வயது தம்பியும் தங்களது சேமிப்பை நிதியாக வழங்கி இருந்தனர். சிறார்களின் இந்த மனிதநேயமிக்க செயலைப் பலரும் பாராட்டி உள்ளனர்.