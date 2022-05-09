கேரளாவில் தக்காளிக் காய்ச்சல்
திருவனந்தபுரம்: கேரளாவின் கொல்லம் மாவட்டத்தில் தக்காளிக் காய்ச்சல் என்ற புதுவகைக் காய்ச்சல் பரவி வருகிறது. அதனால் இதுவரை 80க்கு மேற்பட்டோர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். கடும் காய்ச்சல், சோர்வு, தாங்க முடியாத வலி, கைகள், கால்கள், வாய், முழங்காலில் நிறமாற்றம், சின்னம்மை, பாதத்திலும் உள்ளங்கையிலும் செம்புள்ளிகள், கட்டிகள் ஏற்படுவது ஆகியவை தக்காளிக் காய்ச்சலின் அறிகுறிகள். இது ஒரு கிருமியால் ஏற்படுகிறது என்றும் இது அபாயம் மிக்கதில்லை என்றும் கூறப்படுகிறது. இந்நோய்க்கும் தக்காளிக்கும் எவ்விதத் தொடர்புமில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. இந்நிலையில், இந்நோயை எதிர்கொள்ள தயாராக இருப்பதாக தமிழகச் சுகாதாரத் துறைச் செயலாளர் ராதாகிருஷ்ணன் தெரிவித்துள்ளார்.
எவரெஸ்ட் சிகரத்தில் ஏற முயன்ற மருத்துவர் மாரடைப்பால் மரணம்
மும்பை: உலகின் ஆக உயரமான எவரெஸ்ட் சிகரத்தில் ஏற முயன்ற மும்பையைச் சேந்த 52 வயது பெண் மருத்துவர் மாரடைப்பால் நேற்று உயிரிழந்தார். டாக்டர் பிரதின்யா சமந்த் என்ற அம்மருத்துவர், நேப்பாளத்தில் உள்ள எவரெஸ்ட் அடிவார முகாமிற்குச் செல்லும் வழியில் இறந்துவிட்டதாக அவரது குடும்ப உறுப்பினர் ஒருவர் தெரிவித்தார்.
32 மோட்டார்சைக்கிள்கள் தீக்கிரை
திருவனந்தபுரம்: வாடகை மோட்டார்சைக்கிள் நிறுவனத்தில் நிறுத்திவைக்கப்பட்டிருந்த 32 'பைக்'குகள் தீயில் எரிந்து சாம்பலான சம்பவம் கேரளத் தலைநகர் திருவனந்தபுரத்தில் நேற்றுக் காலை நிகழ்ந்தது. தகவலறிந்து தீயணைப்புப் படையினர் சம்பவ இடத்திற்குச் செல்வதற்குள் அந்த வாகனங்கள் அனைத்தும் தீக்கிரையாகின. மின்கசிவால் தீ விபத்து நிகழ்ந்திருக்கலாம் எனச் சந்தேகிக்கப்படுகிறது.
கட்டணம் செலுத்தாததால் பள்ளிக்குள் அடைத்து வைக்கப்பட்ட குழந்தைகள்
பரேலி: கல்விக் கட்டணம் செலுத்தாத 35 குழந்தைகளைப் பள்ளிக்குள் வைத்துப் பூட்டிய சம்பவம் உத்தரப் பிரதேச மாநிலம், பரேலியில் நேற்று முன்தினம் நிகழ்ந்தது. வழக்கம் போல் பள்ளி முடிந்தபின் தங்களின் பிள்ளைகளை அழைத்துச் செல்வதற்காக அங்குள்ள ஹார்ட்மன் பள்ளிக்குப் பெற்றோர்கள் சென்றனர். அங்கு சென்ற பின்னரே தங்கள் பிள்ளைகள் ஓர் அறைக்குள் வைத்துப் பூட்டப்பட்டிருந்ததை அவர்கள் அறிந்தனர். அவர்களை வெளியில் விடுமாறு கேட்டும் பள்ளி அதிகாரிகள் அதற்கு இணங்கவில்லை. இதனையடுத்து, காவல்துறைக்குத் தகவல் தெரிவிக்கப் பட்டது. காவல்துறை தலையிட்டபிறகு பள்ளி முதல்வரின் அலுவலகத்தில் அடைத்து வைக்கப்பட்டிருந்த குழந்தைகள் விடுவிக்கப்பட்டனர். இதன் தொடர்பில் காவல்துறையிடம் புகார் அளிக்கவுள்ளதாக பெற்றோர்கள் சங்கம் கூறியது.