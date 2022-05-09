கியூபா தங்குவிடுதி வெடிவிபத்தில்
27 பேர் மாண்டனர்
ஹவானா: கியூபா தலைநகா் ஹவானாவிலுள்ள சொகுசு தங்குவிடுதி ஒன்றில் ஏற்பட்ட வெடிவிபத்தில் 27 போ் மாண்டுவிட்டனர். நூறாண்டு பழமையான சரடோஹா நட்சத்திர விடுதியில், எரிவாயுக் கசிவு காரணமாக இந்த விபத்து நேரிட்டதாகக் கூறப்படுகிறது.
இடிபாடுகளிலிருந்து பலர் மீட்கப்பட்டனர். மேலும் 19 பேரைக் காணவில்லை என்று கூறப்பட்டுள்ளது. மாண்டவர்களில் பெரும்பாலானோர் தங்குவிடுதி ஊழியர்கள், கட்டடப் பணியாளர்கள் ஆவர்.
96 அறைகளைக் கொண்ட அந்த தங்குவிடுதியில் புனரமைப்புப் பணிகள் நடைபெற்றுக் கொண்டிருந்ததால் அங்கு விருந்தினர்கள் யாரும் தங்கியிருக்கவில்லை.
ஷாங்காயில் கட்டுப்பாடுகள் நீட்டிப்பு
ஷாங்காய்: ஷாங்காயில் கடந்த ஒரு மாத காலமாக நடப்பில் உள்ள முடக்கநிலை இம்மாத இறுதி வரை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது. ஷாங்காயில் சென்ற வாரம் தொற்றுச் சம்பவங்கள் குறைந்தபோது, முடக்கநிலை தளர்த்தப்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்டது.
ஆனால், தனிமைப்படுத்தல் மையங்களுக்கு வெளியே மீண்டும் தொற்றுச் சம்பவங்கள் உறுதி செய்யப்பட்டதால், முடக்கநிலை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது. அத்துடன் உயர்நிலைப் பள்ளி, கல்லூரிகளுக்கான நுழைவுத்தேர்வு ஜூலை மாதத்திற்கு ஒத்தி வைக்கப்பட்டுள்ளது. முடக்கநிலையைத் தவிர்க்க நினைக்கும் பெய்ஜிங் தொடர்ந்து, கிருமித்தொற்று பரிசோதனைகளை மேற்கொண்டு வருகிறது.
காலரா நோய்க்கு குழந்தை மரணம்
ஜூபா: தெற்கு சூடானில் காலரா நோயால் ஏழு வயது பிள்ளை ஒருவர் மாண்டுவிட்டார், 30 பிள்ளைகள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். ஐந்து ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு இந்நோய் மீண்டும் தலைதூக்கியுள்ளதாக சுகாதார அதிகாரிகள் கூறினர். குறிப்பிட்ட பகுதியில் வயிற்றுப்போக்கு சம்பவங்கள் அதிகரித்ததைத் தொடர்ந்து காலரா நோய் பரவியது கண்டறியப்பட்டது.
பெண்கள் முகத்தை மறைக்க உத்தரவு
காபூல்: ஆப்கானிஸ்தானில் பொது இடங்களில் பெண்கள் கட்டாயமாக முகத்தை மறைக்கும் வகையில் புா்க்கா அணிய வேண்டும் என்று தலிபான் இயக்கம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
ஒழுங்குக் கட்டுப்பாட்டுத் துறை அமைச்சின் உயரதிகாரி ஷீா் முகமது இதுகுறித்து வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில், மிக அதிக வயதான பெண்களையும் மிகக் குறைந்த வயது கொண்ட சிறுமிகளையும் தவிர, மற்ற அனைவரும் தங்களது கண்களைத் தவிா்த்து முகத்தின் அனைத்துப் பகுதிகளையும் மறைக்க வேண்டும் என்று குறிப்பிட்டுள்ளாா்.