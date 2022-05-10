தமிழ் முரசின் இனிய தீபாவளி நல்வாழ்த்துகள்!
தீபாவளி தொடர்பான செய்திகள், காணொளிகளுக்கு!
Home

பதவி விலகினார் மகிந்த ராஜபக்சே

2 mins read
eff69f57-c147-4e58-b2e2-0af415bb0e4a
அரசாங்க ஆதரவாளர்களுக்கும் எதிர்ப்பாளர்களுக்கும் இடையே மூண்ட மோதலில் காயமுற்ற ஒருவரைத் தூக்கிச் செல்லும் இலங்கை காவல்துறையினர். படம்: ஏஎஃப்பி -

இலங்கையில் பெரும் வன்முறை; உயிரை மாய்த்துக்கொண்ட எம்.பி.

இலங்கைப் பிர­த­மர் பத­வி­யி­லி­ருந்து வில­கு­வ­தாக மகிந்த ராஜ­பக்சே அறி­வித்­துள்­ளார். பதவி வில­கல் கடி­தத்தை அதி­பர் கோத்­த­பாய ராஜ­பக்­சே­வி­டம் அவர் அளித்­து­விட்­ட­தா­கத் தெரி­விக்­கப்­பட்டது.

பிர­த­ம­ரின் அதி­கா­ர­பூர்வ இல்­ல­மான அலரி மாளி­கை­யில் நேற்­றுக் காலை மகிந்த ராஜ­பக்­சே­யைச் சந்­தித்­த­பின், அவ­ரின் ஆத­ர­வா­ளர்­கள் அர­சாங்க எதிர்ப்பாளர்கள்மீது வன்­மு­றை­யில் இறங்­கி­னர்.

அலரி மாளி­கைக்கு வெளியே அமை­தி­யா­கப் போரா­டி­ய­வர்­களை ஆளும் இலங்கை பொது­ஜன முன்­ன­ணிக் கட்­சி­யி­னர் கடு­மை­யா­கத் தாக்­கி­னர். காலி முகத்­தி­டல் பகு­தி­யில் அமைக்­கப்­பட்­டி­ருந்த 'கோத்த கோ ஹோம்' போராட்­டக் களத்தை அவர்­கள் சூறை­யா­டி­னர்.

தாக்­கு­த­லில் ஏராளமானோர் காயம் அடைந்­த­தா­க­வும் அவர்­களில் 157 பேர் கொழும்பு தேசிய மருத்­து­வ­மனையில் அனு­ம­திக்­கப்­பட்­ட­தா­க­வும் இலங்கை ஊட­கச் செய்­தி­கள் கூறின. எதிர்க்­கட்­சித் தலை­வர் சஜித் பிரே­ம­தா­சா­வும் தாக்­கப்­பட்­டார்.

அப்­பா­விப் போராட்­டக்­கா­ரர்­கள் மீது அர­சே வன்­மு­றையை ஏவி­விட்­ட­தா­கக் கூறி, பல­ரும் அதி­ப­ரை­யும் பிர­த­ம­ரை­யும் கடு­மை­யா­கச் சாடி­னர்.

இத­னைத் தொடர்ந்து, நாடு முழு­தும் காவல்­துறை ஊர­டங்கு நடை­முறைப்­ப­டுத்­தப்­பட்­டுள்­ளது. காலி முகத்­தி­டல் பகு­தி­யில் ராணு­வம் குவிக்­கப்­பட்டது.

இத­னை­ய­டுத்து, அனைத்­துக் கட்சி எம்.பி.க்க­ளை­யும் உள்­ள­டக்­கிய இடைக்­கால அரசை அமைக்க அதி­பர் கோத்­த­பாய அழைப்பு விடுக்­க­லாம் என எதிர்­பார்க்­கப்­ப­டு­கிறது.

இத­னி­டையே, நிட்­டம்­புவ நக­ரில் நடந்த மோத­லில் ஆளுங்­கட்சி எம்.பி. அம­ர­கீர்த்தி அத்­து­கோரல மாண்­ட­தாக ஏஎ­ஃப்பி செய்தி கூறு­கிறது.

அம­ர­கீர்த்­திக்­குச் சொந்­த­மான வாக­னத்­தில் வந்தவர்கள், அர­சாங்க எதிர்ப்­பா­ளர்­களை நோக்­கிச் சுட்­ட­தாகக் கூறப்­படு­கிறது. அதில் மூவர் காய­முற்­ற­தா­க­வும் ஒரு­வ­ரின் நிலைமை கவ­லைக்­கி­ட­மாக உள்­ள­தா­க­வும் சொல்­லப்­ப­டு­கிறது.

அத­னைத் தொடர்ந்து அங்­கி­ருந்து தப்பி அரு­கி­ல் இருந்த கட்­ட­டத்­தில் அம­ர­கீர்த்தி தஞ்­சம் புகுந்­த­தாக காவல்­துறை அதி­காரி ஒரு­வர் தெரி­வித்­தார்.

ஆயி­ரக்­க­ணக்­கா­னோர் அக்­கட்­ட­டத்­தைச் சுற்றி வளைத்­த­தால், கைத்­துப்­பாக்­கி­யால் அவர் தன்­னையே சுட்டுக்கொண்டு உயிரை­விட்­ட­தா­க அந்த அதிகாரி கூறினார்.