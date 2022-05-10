இலங்கையில் பெரும் வன்முறை; உயிரை மாய்த்துக்கொண்ட எம்.பி.
இலங்கைப் பிரதமர் பதவியிலிருந்து விலகுவதாக மகிந்த ராஜபக்சே அறிவித்துள்ளார். பதவி விலகல் கடிதத்தை அதிபர் கோத்தபாய ராஜபக்சேவிடம் அவர் அளித்துவிட்டதாகத் தெரிவிக்கப்பட்டது.
பிரதமரின் அதிகாரபூர்வ இல்லமான அலரி மாளிகையில் நேற்றுக் காலை மகிந்த ராஜபக்சேயைச் சந்தித்தபின், அவரின் ஆதரவாளர்கள் அரசாங்க எதிர்ப்பாளர்கள்மீது வன்முறையில் இறங்கினர்.
அலரி மாளிகைக்கு வெளியே அமைதியாகப் போராடியவர்களை ஆளும் இலங்கை பொதுஜன முன்னணிக் கட்சியினர் கடுமையாகத் தாக்கினர். காலி முகத்திடல் பகுதியில் அமைக்கப்பட்டிருந்த 'கோத்த கோ ஹோம்' போராட்டக் களத்தை அவர்கள் சூறையாடினர்.
தாக்குதலில் ஏராளமானோர் காயம் அடைந்ததாகவும் அவர்களில் 157 பேர் கொழும்பு தேசிய மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டதாகவும் இலங்கை ஊடகச் செய்திகள் கூறின. எதிர்க்கட்சித் தலைவர் சஜித் பிரேமதாசாவும் தாக்கப்பட்டார்.
அப்பாவிப் போராட்டக்காரர்கள் மீது அரசே வன்முறையை ஏவிவிட்டதாகக் கூறி, பலரும் அதிபரையும் பிரதமரையும் கடுமையாகச் சாடினர்.
இதனைத் தொடர்ந்து, நாடு முழுதும் காவல்துறை ஊரடங்கு நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. காலி முகத்திடல் பகுதியில் ராணுவம் குவிக்கப்பட்டது.
இதனையடுத்து, அனைத்துக் கட்சி எம்.பி.க்களையும் உள்ளடக்கிய இடைக்கால அரசை அமைக்க அதிபர் கோத்தபாய அழைப்பு விடுக்கலாம் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
இதனிடையே, நிட்டம்புவ நகரில் நடந்த மோதலில் ஆளுங்கட்சி எம்.பி. அமரகீர்த்தி அத்துகோரல மாண்டதாக ஏஎஃப்பி செய்தி கூறுகிறது.
அமரகீர்த்திக்குச் சொந்தமான வாகனத்தில் வந்தவர்கள், அரசாங்க எதிர்ப்பாளர்களை நோக்கிச் சுட்டதாகக் கூறப்படுகிறது. அதில் மூவர் காயமுற்றதாகவும் ஒருவரின் நிலைமை கவலைக்கிடமாக உள்ளதாகவும் சொல்லப்படுகிறது.
அதனைத் தொடர்ந்து அங்கிருந்து தப்பி அருகில் இருந்த கட்டடத்தில் அமரகீர்த்தி தஞ்சம் புகுந்ததாக காவல்துறை அதிகாரி ஒருவர் தெரிவித்தார்.
ஆயிரக்கணக்கானோர் அக்கட்டடத்தைச் சுற்றி வளைத்ததால், கைத்துப்பாக்கியால் அவர் தன்னையே சுட்டுக்கொண்டு உயிரைவிட்டதாக அந்த அதிகாரி கூறினார்.