உலக விவகாரங்களுக்குத் தீர்வு: சிந்தனைத் திறன் போட்டி
சிங்கப்பூரின் அறிவார்ந்த தேசம் என்னும் திட்டம் தொடர் பான திறன்களை ஊக்குவிக்க தொடங்கப்பட்டுள்ள தேசிய சிந்தனையாளர் சவால் (என்டிசி) போட்டி தொடக்கப் பள்ளி மாணவர்களை அதிகம் ஈர்த்துள்ளது. தற்போதைய உலக விவகாரங்களுக்கு வடிவமைப்பு சிந்தனைத் திறன், செயற்கை நுண்ணறிவு மற்றும் வளர்ந்து வரும் தொழில் நுட்பங்கள் ஆகியவற்றின் மூலம் தீர்வு காண்பது போட்டி. இவ்வாண்டுக்கான போட்டியில் 37 பள்ளிகளைச் சேர்ந்த 232 உயர் தொடக்கப் பள்ளி மாணவர்கள் பங்கேற்றனர். சிங்கப்பூரின் உணவு விரயத்தை சமாளிப்பது எப்படி என்பது போட்டிக்கு எடுத்துக்கொண்ட கருப்பொருள்.
2020ஆம் ஆண்டு சிங்கப்பூரில் 665 டன் உணவு விரயம் ஆனது. இங்குள்ள ஒவ்வொருவருக்கும் இரண்டு கிண்ணம் சோறு அளிப்பதற்குச் சமமானது இந்த விரயம். கடந்த ஆண்டு உணவு விரயம் 23 விழுக்காடு அதிகரித்து 817 டன் ஆனது. முதற்கட்டப் போட்டியில், மாணவர் குழுக்கள் பிரச்சினை தீர்வுக்கான தங்களது யோசனைகளை எழுத்து மூலம் அளித்தனர். போட்டியில் பங்கேற்ற 10 குழுக்களும் தங்களது இறுதிக்கட்ட யோசனையை நவம்பர் மாதம் சமர்ப்பிக்கும்.
கடன் துன்புறுத்தல்: ஆடவர் கைது
சட்டவிரோதமாகக் கடன்கொடுப்பவரிடம் கடன் வாங்கி
யோரின் புகைப்படங்களையும் தனிப்பட்ட தகவல்களையும் அரசாங்க அலுவலகங்களுக்கு அனுப்பியதாக ஆடவர் ஒருவர் கைது செய்யப்பட்டு உள்ளார். மார்ச் மாதம் முதல் பல்வேறு துன்புறுத்தல்கள் தொடர்பாக தங்களுக்கு புகார்கள் வந்ததாக காவல்துறை நேற்று தெரிவித்தது. பல அரசாங்க அலுவலக முகவரிகளுக்கும் வீடுகளுக்கும் கடன் வாங்கி யோரின் படங்களும் தகவல்களும் அனுப்பப்பட்டது தொடர்பான புகார்கள் அவை. அதனைத் தொடர்ந்து குற்றப் புலனாய்வுத் துறை அதிகாரிகளும் ஏழு காவல்துறைப் பிரிவு
களைச் சேர்ந்த அதிகாரிகளும் விரிவான முறையில் விசாரணை மேற்கொண்டதில் 44 வயது ஆடவர் ஒருவர் செங்காங்கில் கடந்த வியாழக்கிழமை கைது செய்யப்பட்டார்.
ஆட்களை ஏவி தாக்குதல்: முதியவருக்கு சிறை
யாரோ சிலருக்காக ஆட்களை ஏவி இரு ஆடவர்களைக் காயப்படுத்தியதன் தொடர்பில் கூ சு பெங் (படம்) என்னும் 68 வயது முதியவருக்கு நேற்று ஓராண்டு, நான்கு மாதம், இரு வாரம் சிறைத் தண்டனையும் $20,000 அபராதமும் விதிக்கப்பட்டன. இரு தாக்குதல் சம்பவங்களில் தாம் சம்பந்தப்பட்டு இருந்ததையும் சட்டவிரோத கும்பல் நட வடிக்கையில் ஈடுபட்ட குற்றத்தையும் அவர் நீதிமன்றத்தில் ஒப்புக்கொண்டார். இவர் ஏவிய ஆட்கள் தாக்கியதில் ஒருவரின் மூக்கில் எலும்புமுறிவு ஏற்பட்டது. கை, கால்கள் உள்பட உடலின் பல்வேறு இடங்களில் காயங்கள் ஏற்பட்டன. தங்களுக்கு வேண்டாதவர்களுக்குப் பாடம் கற்பிக்க எண்ணுவோரிடம் இவர் பணம் வாங்கிக்கொண்டு ஆட்களை ஏவி, தாக்குதல் நடத்தச் சொன்னதாகத் தெரிவிக்கப்பட்டது. ஏவப்பட்ட
ஆட்களில் மூவருக்கு ஏற்கெனவே தண்டனை விதிக்கப் பட்டுவிட்டது.