'சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்'
புதுக்கோட்டை: புதுக்கோட்டை மாவட்டம், அறந்தாங்கியில் பிரியாணி சாப்பிட்டதால் 46 பேருக்கு உடல்நலக்குறைவு ஏற்பட்ட விவகாரத்தில் பிரியாணியைப் பரிசோதனை செய்ததில் பாக்டீரியாக்கள் இருப்பது உறுதியான நிலையில், உடல்நலக்குறைவு ஏற்பட்டவர்களின் மாதிரிகளைப் பகுப்பாய்வு செய்ததில் பாக்டீரியாக்கள் கண்டறியப்பட வில்லை என தகவல் வெளியாகியுள்ளது. பிரியாணியின் ஆய்வு முடிவை வைத்து உணவுப் பாதுகாப்புத் துறை சட்டப்படி நடவடிக்கை எடுக்கும் என புதுக்கோட்டை மாவட்ட அதிகாரி பிரவீன்குமார் தெரிவித்துள்ளார்.
ஒழுங்கீனமாக நடந்துகொள்வதை சான்றிதழில் குறிப்பிட ஏற்பாடு
சென்னை: பள்ளிக்கூடங்களில் கல்வி கற்பிக்கும் ஆசிரியர்களை மதிக்காமல் ஒழுக்கக்கேடாக நடந்து கொள்ளும் மாணவர்கள் பள்ளியிலிருந்து நிரந்தரமாக நீக்கப்படுவார்கள் என்று சட்டப்பேரவையில் பள்ளிக் கல்வித்துறை அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் எச்சரித்துள்ளார்.
ஒழுங்கீனமாக நடந்துகொண்ட மாணவர்களிடம் வழங்கப்படும் சான்றிதழிலும் இதுகுறித்து குறிப்பிடப்படும் என்றும் தெரிவித்தவர், வகுப்பறைகளில் கைபேசி கொண்டு வருவது முற்றிலும் தடுக்கப்படும் என்றார்.
அடகுக்கடையில் நகை கொள்ளை
நாமக்கல்: நாமக்கல் மாவட்டம், எருமப்பட்டி அருகே உள்ளது பவித்திரம் கிராமம். இங்கு பாலாஜி என்பவர் கடந்த சில ஆண்டுகளாக நகை அடகுக் கடையை நடத்தி வருகிறார். இக்கடையின் மேல்கூரை சுவரைத் துளையிட்டு, உள்ளே நுழைந்த கொள்ளையர்கள் அங்கிருந்த பணப்பெட்டியை உடைத்து, 13 சவரன் தங்க நகை, ரூ.2 லட்சம் ரொக்கத்தை திருடிச் சென்றனர். அவர்களைத் தனிப்படை காவலர்கள் தேடி வருவதாக மாவட்ட காவல் ஆய்வாளர் சாய் சரண் தேஜஸ்வி கூறியுள்ளார்.
விபத்துகளில் 15,384 பேர் உயிரிழப்பு
சென்னை: தமிழகத்தில் 2021ஆம் ஆண்டில் 55,682 சாலை விபத்துகள் பதிவாகின. இவற்றில் 15,384 பேர் உயிரிழந்ததாகவும் 55,996 பேர் காயமடைந்ததாகவும் காவல் துறை தனது கொள்கை விளக்கக் குறிப்பில் தெரிவித்துள்ளது. தமிழக சட்டப்பேரவையில் காவல்துறை, தீயணைப்பு, மீட்புப் பணிகள் துறை மானியக் கோரிக்கை மீதான விவாதங்கள் நேற்றும் இன்றும் நடைபெறும் நிலையில், இதற்கு இத்துறைகளின் அமைச்சரும் தமிழக முதல்வருமான மு.க.ஸ்டாலின் பதிலளித்து, புதிய அறிவிப்புகளை வெளியிட உள்ளதாகத் தகவல்.