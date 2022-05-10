தொடர்ந்து குறையும் தொற்று எண்ணிக்கை
புதுடெல்லி: இந்தியா முழுவதிலும் புதிதாக கொவிட்-19 கிருமித்தொற்று கண்டறியப்பட்டோர் எண்ணிக்கை தொடர்ந்து இரண்டாவது நாளாகக் குறைந்துள்ளது.
புதிதாக 3,207 பேர் பாதிக்கப்பட்டதாக மத்திய சுகாதாரத்துறை நேற்று தெரிவித்தது.
சனிக்கிழமை 3,805ஆக இருந்த இந்த எண்ணிக்கை, நேற்று முன்தினம் 3,451 ஆகக் குறைந்தது. தொடர்ந்து நேற்றும் எண்ணிக்கை குறைந்ததையடுத்து அன்றாடத் தொற்று பாதிப்பு விகிதம் 0.95 விழுக்காடாகப் பதிவானது.
மணமகனின் உடை தொடர்பில் கல்வீச்சு, கலவரம்
போபால்: மத்திய பிரதேச மாநிலத்தின் தார் மாவட்டத்தில் உள்ள மங்பேடா கிராமத்தில் சென்ற சனிக்கிழமை ஏற்பாடு செய்யப்பட்ட திருமணத்தில் மணமகன் 'ஷெர்வானி' உடை அணிந்திருந்தார். அதை மாற்றி பாரம்பரிய முறைப்படி வேட்டியும் குர்த்தாவும் அணியச் சொல்லி வலியுறுத்தினர் மணமகள் தரப்பினர்.
நகரவாசியான மணமகன் சுந்தர்லால் தயங்கவே வாய்ச்சண்டை முற்றி கைகலப்பானது. ஒரு கட்டத்தில் கற்களை வீசி இரு தரப்பினரும் தாக்கிக்கொண்டனர். காவல் நிலையத்திலும் இதுகுறித்து புகாரளிக்கப்பட்டது.
இது ஒரு புறமிருக்க மணமக்கள் குடும்பத்தினர் மணமகன் வசிக்கும் தார் நகருக்குச் சென்று திருமணத்தை முடித்துக்கொண்டனர். மணமகள் குடும்பத்தினருக்கும் தங்களுக்கும் இடையில் பிரச்சினை ஏதுமில்லை என்றும் இது உறவினர்களால் மூண்ட சண்டை என்றும் மணமகன் செய்தியாளர்களிடம் கூறினார்.
ஆந்திர மாநிலக் காவல்துறையின் அதிவிரைவு நடவடிக்கை
அமராவதி: வெளிநாட்டுப் பெண்ணை பாலியல் வன்கொடுமை செய்ய முயன்ற வழக்கில், குற்றவாளிகளுக்கு 57 நாள்களுக்குள் தண்டனை பெற்றுத்தந்ததற்காக ஆந்திரப் பிரதேச மாநிலக் காவல்துறை பாராட்டு பெற்றுள்ளது.
லித்துவேனியா நாட்டைச் சேர்ந்த பெண் ஒருவர் கடந்த மார்ச் எட்டாம் தேதி நெல்லூர் மாவட்ட வனப்பகுதி வழியாகச் சென்றபோது ஆடவர் இருவர் அவரை வழிமறித்து மானபங்கப்படுத்த முயன்றனர். அவர்களிடம் இருந்து தப்பித்த அந்தப் பெண் காவல்துறையிடம் புகாரளித்தார்.
மூன்று மணி நேரத்துக்குள் குற்றம்சாட்டப்பட்டவர்கள் கைது செய்யப்பட்டனர். புகார் அளித்தவர் தாயகம் திரும்ப ஏதுவாக வழக்கு விரைவில் விசாரிக்கப்பட்டு குற்றவாளிகளுக்கு நேற்று முன்தினம் ஏழாண்டுச் சிறைத்தண்டனையுடன் 15,000 ரூபாய் அபராதமும் விதிக்கப்பட்டது.
காஷ்மீரில் சுட்டுக் கொல்லப்பட்ட லஷ்கர்-இ-தொய்பா தீவிரவாதிகள்
ஸ்ரீநகர்: காஷ்மீரின் குல்காம் மாவட்டத்தில் சேயான் தேவ்சர் பகுதியில் லஷ்கர்-இ-தொய்பா தீவிரவாதிகள் பதுங்கியிருப்பதாக காவல்துறைக்கு ரகசியத் தகவல் கிடைத்தது.
நேற்று முன்தினம் அந்தப் பகுதியைச் சுற்றி வளைத்த பாதுகாப்புப் படையினர் தேடுதலில் ஈடுபட்டனர்.
அப்போது மறைந்திருந்த தீவிரவாதிகளுக்கும் பாதுகாப்புப் படையினருக்கும் இடையே நீண்ட நேரம் நடந்த துப்பாக்கிச் சண்டையில் தீவிரவாதிகள் இருவர் கொல்லப்பட்டனர். அவர்களில் ஒருவர் பாகிஸ்தானைச் சேர்ந்த ஹைதர் என்றும் வடக்கு காஷ்மீரில் இரண்டு ஆண்டுகளுக்கும் மேலாகப் பல்வேறு தீவிரவாதச் செயல்களில் ஈடுபட்டவர் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டது. மற்றொரு தீவிரவாதியான ஷபாஸ் ஷா, குல்கம் வட்டாரவாசி என்று கூறப்பட்டது.
எல்லையில் முறியடிக்கப்பட்ட போதைப் பொருள் கடத்தல் முயற்சி
புதுடெல்லி: பாகிஸ்தானில் இருந்து பஞ்சாப் எல்லை வழியாக ஆளில்லா வானூர்தி மூலம் போதைப் பொருள் கடத்தும் முயற்சியை முறியடித்ததாக எல்லைப் பாதுகாப்புப் படை தெரிவித்துள்ளது. குர்தாஸ்பூரின் பஞ்ச்கிரைன் பகுதியில் நேற்று முன்தினம் இரவு ஒரு மணியளவில் பாகிஸ்தானில் இருந்து வந்த ஆளில்லா வானூர்தியை பாதுகாப்புப் படையினர் சுட்டதாகவும் பின்னர் நடத்தப்பட்ட சோதனையில் போதைப் பொருள் பொட்டலங்களும் கைத்துப்பாக்கியும் கைப்பற்றப்பட்டதாகவும் தெரிகிறது.