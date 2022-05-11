கோடநாடு பங்களாவிலிருந்து மாயமான சிலை குறித்து சயானிடம் விசாரணை
நீலகிரி: கோடநாடு பங்களாவில் இருந்து காணாமல் போன குருவாயூரப்பன் சிலை பல கோடி ரூபாய் மதிப்புள்ளது என்று கூறப்படுகிறது. அந்தப் பங்களாவில் நிகழ்ந்த கொலை, கொள்ளைச் சம்பவங்களின்போது இந்தச் சிலை கொள்ளையடிக்கப்பட்டதாகச் சந்தேகிக்கப்படுகிறது. இதையடுத்து இந்த வழக்கில் முக்கிய குற்றவாளியான சயானிடம் தங்கத்தாலான குருவாயூரப்பன் சிலை, பத்திரங்கள் மாயமானது தொடர்பாக காவல்துறை மீண்டும் விசாரணை நடத்தியது. கோடநாடு பங்களாவில் இருந்து சில முக்கிய ஆவணங்களும் மாயமானதாக கூறப்படும் நிலையில், சயானிடம் பல்வேறு கேள்விகள் கேட்கப்பட்டு, அவரது வாக்குமூலம் பதிவு செய்யப்பட்டது.
தமிழக மீனவர்களின் படகுகள் உடைக்கப்பட்டு விறகாக விற்பனை
ராமேசுவரம்: இலங்கை கடற்படையால் தமிழக மீனவர்களிடம் இருந்து பறிமுதல் செய்யப்பட்டு ஏலத்தில் விடப்பட்ட ஏராளமான விசைப்படகுகள் உடைக்கப்பட்டு மரப்பலகைகள், சட்டங்களாக பிரித்து விறகாக விற்கப்படுகின்றன. இதை தடுக்க முடியாமல் தமிழக மீனவர்கள் சோகத்தில் மூழ்கி உள்ளனர். மேலும், படகில் இருந்த இயந்திரத் தளவாடங்களும் பிரித்தெடுக்கப்பட்டு பழைய இரும்புக்கடைகளில் விற்கப்படுகின்றன. பல கோடி ரூபாய் மதிப்புள்ள படகுகள் இப்போது விறகுகளாக விற்கப்படு கின்றன. இதைக் கண்டித்து ராமேசுவரம் பகுதி மீனவர்கள் நேற்று முன்தினம் கண்டன ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
சட்டப்பேரவை நூற்றாண்டு விழா மலரை வெளியிட்டார் முதல்வர் ஸ்டாலின்
சென்னை: தமிழக சட்டப்பேரவை நூற்றாண்டு விழா சிறப்பு மலரை முதல் அமைச்சர் மு.க ஸ்டாலின் நேற்று வெளியிட்டார். சட்டப்பேரவை மண்டபத்தில் நடைபெற்ற இந்நிகழ்ச்சியில் காலஞ்சென்ற முதல்வர் கருணாநிதி சிலை திறப்பு விழா குறித்த சிறப்பு மலரையும் முதல்வர் வெளியிட்டார். கடந்த ஆகஸ்ட் 2ஆம் தேதி சட்டப்பேரவை நூற்றாண்டு விழா நடைபெற்றது. அப்போது முன்னாள் முதல்வர் கருணாநிதியின் படத்தை அதிபர் ராம்நாத் கோவிந்த் திறந்து வைத்தார்.
முல்லைப்பெரியாறு அணையில் ஆய்வு
நாகர்கோவில்: முல்லைப்பெரியாறு அணையில் சுமார் 15 மாதங்களுக்குப் பிறகு கண்காணிப்புக் குழுவினர் நேற்று முன்தினம் ஆய்வு மேற்கொண்டனர். தமிழக, கேரள மாநிலங்களைச் சேர்ந்த தலா ஒருவர், மத்திய அரசு சார்பில் ஒருவர் என மொத்தம் மூன்று பேர் இக்குழுவில் உள்ளனர்.