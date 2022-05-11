தமிழ் முரசின் இனிய தீபாவளி நல்வாழ்த்துகள்!
தீபாவளி தொடர்பான செய்திகள், காணொளிகளுக்கு!
Home

﻿﻿﻿﻿செய்திக்கொத்து

2 mins read
3949cdf5-1ce1-45cd-9f14-a4abd31e6cf7
-

தானிஷ் சித்­தி­கிற்கு 2-வது

முறை­யாக புலிட்­சர் விருது

புது­டெல்லி: ﻿﻿﻿﻿இந்­தி­யா­வில் கொவிட்-19 மர­ணங்­க­ளைப் பதிவு செய்­த­தற்­காக ராய்ட்­டர்ஸ் நிறு­வ­னத்­தைச் சேர்ந்த அட்­னான் அபிதி, அமித் தேவே, சன்னா இர்­ஷாத் மோத்தோ, மறைந்த தானிஷ் சித்­திகி ஆகி­யோ­ருக்கு 2022 ஆம் ஆண்­டிற்­கான புகைப்­ப­டப் பிரி­வில் புலிட்­சர் விருது அறி­விக்­கப்­பட்­டுள்­ளது.

இது தானிஷ் சித்­தி­கிற்குக் கிடைத்த இரண்­டா­வது புலிட்­சர் விருது ஆகும். இந்­தி­யா­வைச் சேர்ந்த 38 வய­தான தானிஷ் சித்­திகி ஆப்­கா­னிஸ்­தா­னில் 2021 ஜூலை 16ஆம் தேதி செய்தி சேகரிக்­கும் பணி­யில் ஈடு­பட்­டி­ருந்­த­போது தலி­பான்­களுக்கும் ஆப்­கான் ராணு­வத்­தி­ன­ருக்கும் இடை­யே­யான மோத­லில் கொல்­லப்­பட்­டார்.

கொவிட்-19 தொற்­றுப் பாதிப்பு மூவா­யி­ரத்­துக்­கும் கீழ் குறைந்­தது

புது­டெல்லி: ﻿இந்­தியா முழு­வ­தும் நேற்­றைய நில­வ­ரப்­படி 2,288 பேருக்­குத் தொற்று இருப்­பது உறுதி செய்­யப்­பட்­டது. இந்த எண்­ணிக்கை அதற்கு முந்­தைய நாளன்று 3,207 ஆக இருந்­தது. கொவிட்-19 பாதிப்­புக்­குச் சிகிச்சை பெற்று குண­ம­டைந்­தோர் எண்­ணிக்கை 3,044. மேலும் 3,044 பேர் நோய்த் தொற்­றி­லி­ருந்து குண­ம­டைந்து வீடு திரும்­பி­யுள்­ள­னர். 19,637 பேர் சிகிச்சை பெற்று வரு­கின்­ற­னர். 10 பேர் நோய்த் தொற்­றுக்கு பலி­யா­கி­யுள்­ள­னர். மொத்த பலி எண்­ணிக்கை 5,24,103 ஆக உயர்ந்­துள்­ளது.

அமெ­ரிக்­கா­வுக்கு குறைந்த வரி­யில் கூடு­த­லாக சா்க்கரை ஏற்­று­மதி

புது­டெல்லி: அமெ­ரிக்­கா­வுக்கு குறைந்த வரி விதிப்புப் பிரி­வின்­கீழ் ஏற்­று­மதி செய்­யப்­படும் சா்க்கரை அளவு ஏற்­கெ­னவே எட்­டப்­பட்­டு­விட்ட நிலை­யில், இப்­போது கூடு­த­லாக 2,051 மெட்­ரிக் டன் சுத்­தி­க­ரிக்­கப்­ப­டாத சா்க்கரை குறைந்த வரி­யு­டன் ஏற்­று­மதி செய்­யப்­பட இருக்­கிறது. இதன் மூலம் அமெ­ரிக்­கா­வுக்கு இந்த நிதி­யாண்­டில் குறைந்த வரி­யில் ஏற்­று­மதி செய்­யப்­படும் சா்க்கரை அளவு 10,475 மெட்­ரிக் டன் அள­வாக அதி­க­ரிக்­கப்­படும். உல­கில் சா்க்கரை ஏற்­று­மதி நாடு­களில் இரண்­டா­வது இடத்­தி­லும், சா்க்கரை நுகா்வில் முத­லி­டத்­தி­லும் இந்­தியா உள்­ளது.

சந்­தி­ர­பாபு நாயுடு மீது வழக்கு

ஹைதராபாத்: ஆந்திரா மாநிலம், அமராவதி உள்வட்ட சாலை சீரமைப்பில் நடந்த முறைகேடுகள் தொடர்பாக தெலுங்கு தேசம் கட்சி தலைவர் சந்திரபாபு நாயுடு மீது வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. ஒய்.எஸ்.ஆர் காங்கிரஸ் எம்.எல்.ஏ அல்லா ராமகிருஷ்ண ரெட்டியின் புகாரின் அடிப்படையில் ஆந்திர உளவுத்துறை நேற்று சந்திரபாபு நாயுடு மீது வழக்குப் பதிவு செய்துள்ளதாகத் தகவல் வெளியாகி உள்ளது.