தானிஷ் சித்திகிற்கு 2-வது
முறையாக புலிட்சர் விருது
புதுடெல்லி: இந்தியாவில் கொவிட்-19 மரணங்களைப் பதிவு செய்ததற்காக ராய்ட்டர்ஸ் நிறுவனத்தைச் சேர்ந்த அட்னான் அபிதி, அமித் தேவே, சன்னா இர்ஷாத் மோத்தோ, மறைந்த தானிஷ் சித்திகி ஆகியோருக்கு 2022 ஆம் ஆண்டிற்கான புகைப்படப் பிரிவில் புலிட்சர் விருது அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இது தானிஷ் சித்திகிற்குக் கிடைத்த இரண்டாவது புலிட்சர் விருது ஆகும். இந்தியாவைச் சேர்ந்த 38 வயதான தானிஷ் சித்திகி ஆப்கானிஸ்தானில் 2021 ஜூலை 16ஆம் தேதி செய்தி சேகரிக்கும் பணியில் ஈடுபட்டிருந்தபோது தலிபான்களுக்கும் ஆப்கான் ராணுவத்தினருக்கும் இடையேயான மோதலில் கொல்லப்பட்டார்.
கொவிட்-19 தொற்றுப் பாதிப்பு மூவாயிரத்துக்கும் கீழ் குறைந்தது
புதுடெல்லி: இந்தியா முழுவதும் நேற்றைய நிலவரப்படி 2,288 பேருக்குத் தொற்று இருப்பது உறுதி செய்யப்பட்டது. இந்த எண்ணிக்கை அதற்கு முந்தைய நாளன்று 3,207 ஆக இருந்தது. கொவிட்-19 பாதிப்புக்குச் சிகிச்சை பெற்று குணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை 3,044. மேலும் 3,044 பேர் நோய்த் தொற்றிலிருந்து குணமடைந்து வீடு திரும்பியுள்ளனர். 19,637 பேர் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர். 10 பேர் நோய்த் தொற்றுக்கு பலியாகியுள்ளனர். மொத்த பலி எண்ணிக்கை 5,24,103 ஆக உயர்ந்துள்ளது.
அமெரிக்காவுக்கு குறைந்த வரியில் கூடுதலாக சா்க்கரை ஏற்றுமதி
புதுடெல்லி: அமெரிக்காவுக்கு குறைந்த வரி விதிப்புப் பிரிவின்கீழ் ஏற்றுமதி செய்யப்படும் சா்க்கரை அளவு ஏற்கெனவே எட்டப்பட்டுவிட்ட நிலையில், இப்போது கூடுதலாக 2,051 மெட்ரிக் டன் சுத்திகரிக்கப்படாத சா்க்கரை குறைந்த வரியுடன் ஏற்றுமதி செய்யப்பட இருக்கிறது. இதன் மூலம் அமெரிக்காவுக்கு இந்த நிதியாண்டில் குறைந்த வரியில் ஏற்றுமதி செய்யப்படும் சா்க்கரை அளவு 10,475 மெட்ரிக் டன் அளவாக அதிகரிக்கப்படும். உலகில் சா்க்கரை ஏற்றுமதி நாடுகளில் இரண்டாவது இடத்திலும், சா்க்கரை நுகா்வில் முதலிடத்திலும் இந்தியா உள்ளது.
சந்திரபாபு நாயுடு மீது வழக்கு
ஹைதராபாத்: ஆந்திரா மாநிலம், அமராவதி உள்வட்ட சாலை சீரமைப்பில் நடந்த முறைகேடுகள் தொடர்பாக தெலுங்கு தேசம் கட்சி தலைவர் சந்திரபாபு நாயுடு மீது வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. ஒய்.எஸ்.ஆர் காங்கிரஸ் எம்.எல்.ஏ அல்லா ராமகிருஷ்ண ரெட்டியின் புகாரின் அடிப்படையில் ஆந்திர உளவுத்துறை நேற்று சந்திரபாபு நாயுடு மீது வழக்குப் பதிவு செய்துள்ளதாகத் தகவல் வெளியாகி உள்ளது.