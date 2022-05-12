தாம்சன் வியூ கூட்டுரிமை வீடுகள் $950 மி. கூட்டு விற்பனைக்கு தயார்
தாம்சன் வியூ கூட்டுரிமை வீடுகளின் கூட்டு விற்பனை தொடர்பில் மீண்டும் பொது ஏலக்குத்தகைக்கு அழைப்பு விடுக்கப்பட்டுள்ளது.
உரிமையாளர்கள் 950 மில்லியன் வெள்ளி எதிர்பார்ப்பதாக சொத்து முகவர் நிறுவனமான ஆரஞ்ச்டீ நேற்று தகவல் வெளியிட்டது.
சென்ற ஆண்டு நவம்பரில் இதே விலைக்கு இந்தக் கூட்டுரிமை வீடுகள் கூட்டு விற்பனைக்கு விடப்பட்டன. ஆனால் டிசம்பரில் சொத்துத் தணிப்பு நடவடிக்கைகள் அமலானதால் அந்த முயற்சி பலிக்கவில்லை. இதற்கு முன்னர் 2018ல் நான்கு முறையும், 2013ல் ஒருமுறையும் கூட்டு விற்பனை முயற்சி தோல்வியில் முடிந்தது.
50,196 சதுர மீட்டர் பரப்பளவில் அமைந்துள்ள இந்த இடம் குடியிருப்புக் கட்டடங்களுக்காகப் பட்டியலிடப்பட்டுள்ளது. ஏலக்குத்தகைக்கு அடுத்த மாதம் 8ஆம் தேதி பிற்பகல் மூன்று மணிக்குள் விண்ணப்பிக்க வேண்டும்.
20க்கு உயர்ந்த வேலையிட
மரண எண்ணிக்கை
மனிதவள அமைச்சு இந்த ஆண்டு நிகழ்ந்த வேலையிட மரணங்கள் குறித்த அண்மை அறிக்கையை வெளியிட்டுள்ளது.
இம்மாதம் 2ஆம் தேதி, புதுப்பிப்பு நிறுவன உரிமையாளர் ஒருவர் கேலாங்கில் உள்ள கடை வீட்டின் அலங்கார மேற்கூரை வழியாகக் கீழே விழுந்து மாண்டார். இரண்டாவது மாடிப் பரப்பை அளக்கும் பணியில் அவர் ஈடுபட்டிருந்தார். ஏப்ரல் 22ஆம் தேதி, தானா மேரா கோஸ்ட் சாலையில் உள்ள வீவக கட்டுமானத் தளத்தில், ஓய்வறைக்குச் சென்றுகொண்டிருந்த 32 வயது இந்திய ஊழியர் மீது மண் அள்ளும் பாரந்தூக்கி வாகனம் ஏறியதில் அவர் உயிரிழந்தார்.
இவ்விரு சம்பவங்களையும் சேர்த்து இந்த ஆண்டில் மொத்தம் 20 பேர் வேலையிட விபத்துகளில் உயிரிழந்தனர். 2016ஆம் ஆண்டுக்குப் பிறகு, ஆண்டின் இதே காலகட்டத்தில் பதிவான ஆக அதிக எண்ணிக்கை இது.
வேலையிட மரண எண்ணிக்கை உயர்வது ஏற்றுக்கொள்ள முடியாத ஒன்று; இதனை உடனடியாகச் சீர் செய்யவேண்டும் என்று பிரதமர் லீ சியன் லூங் திங்கட்கிழமை ஃபேஸ்புக்கில் பதிவிட்டார். பாதுகாப்புத் தரநிலைகளும் நடைமுறைகளும் முறையாகப் பின்பற்றப்படாததால் விபத்துகளின் எண்ணிக்கை உயர்ந்ததாக அவர் குறிப்பிட்டார்.
முதலாளிகள், மேற்பார்வையாளர்கள், ஊழியர்கள் அனைவரும் வேலையிடப் பாதுகாப்பைக் கடுமையாகப் பின்பற்றவேண்டும் என்று பிரதமர் வலியுறுத்தினார்.
குடிபோதையில் கையூட்டு தர முயன்ற வாகனமோட்டிக்குச் சிறை
குடிபோதையில் சாலையில் கீழே விழுந்த மோட்டார்சைக்கிளோட்டி கிருஷ்ண ராவ் நரசிம்ம நாயுடு, அதை விசாரித்த காவல்துறை அதிகாரிக்கு கையூட்டு தர முயன்றதாக ஒப்புக்கொண்டதை அடுத்து நேற்று அவருக்கு நான்கு வாரச் சிறைத்தண்டனையுடன் ஐயாயிரம் வெள்ளி அபராதமும் விதிக்கப்பட்டது.
அத்துடன் 30 மாதங்களுக்கு அவர் வாகனமோட்டத் தடையும் விதிக்கப்பட்டது.
35 வயது மலேசியரான கிருஷ்ணா, சென்ற ஆண்டு நவம்பர் 21ஆம் தேதி இந்தக் குற்றச்செயல்களில் ஈடுபட்டார். தன்மீது சுமத்தப்பட்ட மூன்று குற்றச்சாட்டுகளையும் அவர் ஒப்புக்கொண்டார்.
அபராதத் தொகையைக் கட்ட இயலாததால் அதற்கு ஈடாக அவர் மேலும் ஐந்து வாரச் சிறைத்தண்டனையை நிறைவேற்றுவார் என்று கூறப்பட்டது.