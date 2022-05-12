கைதான ஐஎஸ் ஆதரவாளர்களின் பின்னணி குறித்து தீவிர விசாரணை
சென்னை: கடந்த பிப்ரவரி மாதம் கைது செய்யப்பட்ட ஐஎஸ் ஆதரவாளர்கள் ஐந்து பேரின் பின்னணி குறித்து தேசிய புலனாய்வு முகமையின் அதிகாரிகள் தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டுள்ளனர். மயிலாடுதுறையில் வைத்து கைது செய்யப்பட்ட ஐவரும் தமிழகத்தில் மிகப்பெரிய அளவில் பயங்கரவாதத் தாக்குதல் நடத்தத் திட்டமிட்டிருந்ததாகக் கூறப்படுகிறது. மேலும், மயிலாடுதுறை, திருச்சி, கோவை எனப் பல இடங்களில் ரகசிய கூட்டங்கள் நடத்தி, துண்டுப் பிரசுரங்கள் விநியோகித்து நிதி திரட்டியதாகவும் தெரிகிறது. தங்கள் இயக்கத்துக்கு ஆதரவாக ஆட்களையும் திரட்டி உள்ளனர். இந்நிலையில், தமிழகத்தில் இவர்களுக்கு நிதியுதவி அளித்தது யார், அத்தகையவர்களின் பின்னணி என்ன என்பன போன்ற விவரங்களை புலனாய்வு அதிகாரிகள் சேகரித்து வருகின்றனர்.
கொலை செய்யப்பட்ட தொழிலதிபரின் மகன், மகளிடம் விசாரணை
சென்னை: இரு தினங்களுக்கு முன்பு சென்னை மயிலாப்பூர் பகுதியில் படுகொலை செய்யப்பட்ட தொழிலதிபர் ஸ்ரீகாந்த் தம்பதியரின் மகன், மகளிடம் காவல்துறை விசாரணை நடத்துகிறது. கொலை செய்த கார் ஓட்டுநர், அவரது நண்பரிடம் இருந்து மீட்கப்பட்ட நகைகளை அடையாளம் காட்டுமாறு இருவரிடமும் காவல்துறை கேட்டுக்கொண்டுள்ளது. இதற்கிடையே, தொழிலதிபர் ஸ்ரீகாந்த் தமது அதிக உழைப்புக்காக ஊக்கத்தொகை ஏதும் கொடுக்கவில்லை என்று வாக்குமூலத்தில் குறிப்பிட்டுள்ளார் ஓட்டுநர் கிருஷ்ணா. இதை மறுத்துள்ள ஸ்ரீகாந்த்தின் மகன் சஸ்வத், தன்னைப் போலவே கிருஷ்ணாவையும் தன் தந்தை மகனாக கருதியதாகவும் பல உதவிகள் செய்திருப்பதாகவும் கூறியுள்ளார்.
ஊட்டி ரோஜா பூங்காவில் பூத்துக் குலுங்கும் 40,000 ரோஜா செடிகள்
நீலகிரி: ஊட்டியில் உள்ள நூற்றாண்டுப் பழமை வாய்ந்த ரோஜா பூங்காவில் சுற்றுலாப் பயணிகளைக் கவர நாலாயிரம் வகையைச் சேர்ந்த 40 ஆயிரம் ரோஜா செடிகள் தயார் நிலையில் உள்ளன. வரும் 14, 15ஆம் தேதிகளில் அங்கு 17வது ரோஜா கண்காட்சி நடைபெற உள்ளது.