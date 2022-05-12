அசானி புயல்: ஆந்திராவுக்கு சிவப்பு எச்சரிக்கை
விசாகப்பட்டினம்: தென்னிந்தியாவை அச்சுறுத்தி வரும்
அசானி புயல், இப்போது அதன் திசையை மாற்றி காக்கிநாடா கடற்கரை அருகே கரையைக் கடக்கும் என விசாகப்பட்டினம் புயல் எச்சரிக்கை நிலையம் தெரிவித்துள்ளது. மேலும் இது வலுவிழந்து சூறாவளியாக மாறியுள்ளதாகவும் தெரிவித்துள்ளது.
இதனால் ஆந்திரக் கடற்கரைக்குச் சூறாவளி எச்சரிக்கை மற்றும் சிவப்பு எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது. காக்கிநாடா பகுதியில் கடல் கொந்தளிப்பாக காணப்படுகிறது. இந்த புயலின் தாக்கம் காரணமாக ஒடிசா, மேற்கு வங்காளம் ஆகிய மாநிலங்களில் நேற்று கனமழை பெய்தது. இந்தப் புயல் இன்று காற்றழுத்தப் பகுதியாக கடலுக்குள் வலுவிழக்கும். இதன் காரணமாக காக்கி நாடா கடலோரப் பகுதியில் கனமழை பெய்யக்கூடும் என்று வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.
இசைக்கலைஞர் ஷிவ் குமார் ஷர்மா காலமானார்
மும்பை: சந்தூர் இசை மேதை என்றழைக்கப்படும் இசைக்கலைஞர் ஷிவ் குமார் ஷர்மா செவ்வாய்க்கிழமை மும்பையில் காலமானார். அவருக்கு வயது 84. ஜம்முவில் பிறந்த ஷிவ் குமார், சந்தூர் என்கிற இசைக்கருவியை வாசிப்பதில் கைதேர்ந்தவர். இதனால் இவர் சந்தூர் மேஸ்ட்ரோ என்ற அடைமொழியுடன் அழைக்கப்பட்டு வந்தார். இவர் சில இந்திப் படங்களுக்கு இசையமைத்து உள்ளார். பத்ம ஸ்ரீ, பத்ம விபூஷன் போன்ற விருதுகளை வென்றுள்ள ஷிவ் குமார் ஷர்மாவின் மறைவுக்கு திரையுலக பிரபலங்களும், பிரதமர் மோடி உள்ளிட்ட அரசியல் தலைவர்களும் இரங்கல் தெரிவித்துள்ளனர்.
ஆளுநருக்காக ஒன்றிய அரசு வாதிடக் கூடாது: உச்சநீதிமன்றம்
புதுடெல்லி: பேரறிவாளன் விடுதலை தொடர்பான வழக்கு விசாரணை உச்ச நீதிமன்றத்தில் தொடங்கியது. வழக்கை விசாரித்த உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதிகள், "ஆளுநருக்காக மாநில அரசு வாதிட வேண்டுமே தவிர, ஒன்றிய அரசு வாதிடக் கூடாது," என உச்ச நீதிமன்றம் கூறியுள்ளது. பேரறிவாளன் வழக்கில் தமிழ்நாடு ஆளுநருக்காக ஒன்றிய அரசு வாதிடுவது ஏன் என்று நீதிபதிகள் கேள்வியெழுப்பியுள்ளனர். இந்த வழக்கின் விசாரணை தொடர்ந்து நடைபெற்று வருகிறது.
போதை விமானிகள் இடைநீக்கம்
புதுடெல்லி: இந்த ஆண்டு ஜனவரி முதல் ஏப்ரல் வரை நடத்தப்பட்ட பணிக்கு முந்தைய சோதனையில் 9 விமானிகள் மது அருந்தியிருந்தது தெரியவந்தது. இவர்களில் இருமுறை சிக்கிய போதை விமானிகள் இரண்டு பேர் பணி இடைநீக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளனர். இந்திய விமான ஒழுங்குமுறை ஆணையம் வெளியிட்ட அறிக்கையில் இது தெரியவந்துள்ளது. இந்த விவகாரம் தொடர்பாக 32 விமானப் பணியாளர்கள், ஒன்பது விமானிகள் ஆகியோர் மீது ஒழுங்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது.
10ஆம் வகுப்பு வினாத்தாள் கசிவு: முன்னாள் அமைச்சர் கைது
ஹைதராபாத்: ஆந்திராவில் கடந்த ஏப்ரல் 27 முதல் மே 7ஆம் தேதி வரை நடந்த 10ஆம் வகுப்புத் தேர்வின் வினாத்தாள்கள் கசிந்தன. தெலுங்கு தேசம் கட்சியின் முன்னாள் அமைச்சர் நாராயணாவுக்கு இதில் தொடர்பு இருப்பதாக குற்றம்சாட்டப்பட்டது. இவருக்குச் சொந்தமாக தனியார் பள்ளிகள் உள்ளன. எனவே, பொதுத்தேர்வில் அதிக மதிப்பெண் பெற்று பெற்றோர்களையும் மாணவர்களையும் கவரவே இதுபோன்ற செயல்களில் அவர் ஈடுபட்டார் என முதல்வர் ஜெகன்மோகன் ரெட்டி பகிரங்கமாக குற்றம் சாட்டினார். இந்நிலையில், நாராயணா கல்வி நிறுவனத் தலைவரும் முன்னாள் அமைச்சருமான நாராயணா அவரது வீட்டில் கைதுசெய்யப்பட்டார்.