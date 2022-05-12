தொலைக்காட்சி செய்தியாளர் கொலை
ஜெனின்: அல் ஜெஸீரா தொலைக்காட்சி செய்தியாளர் ஷிரீன் அபு அக்லே நேற்று இஸ்ரேலியப் படையினரால் கொல்லப்பட்டதாக ஏஎஃப்பி செய்தி நிறுவனம் கூறியது. ஆக்கிரமிக்கப்பட்ட மேற்குக் கரை வட்டார ஜெனின் நகரில் உள்ள அகதிகள் முகாம் ஒன்றில் அதிகாரிகள் சோதனை யிட்டதைப் படம் பிடித்தபோது அந்தப் பெண் கொல்லப்பட்ட தாகவும் அது தெரிவித்தது. இஸ்ரேலியப் படையினர் வேண்டுமென்றே தனது செய்தியாளரை சுட்டுக் கொன்ற தாக அல் ஜெஸீரா கூறியது. அதனை மறுத்த இஸ்ரேலியப் பிரதமர் நஃப்தாலி பெனட், பாலஸ்தீனியப் படையினரின் துப்பாக்கிச் சூட்டில் அந்தச் செய்தியாளர் மாண்டிருக்கலாம் என்றார்.
அமெரிக்கக் கப்பல்: சீனா எச்சரிக்கை
ஷாங்ஹாய்: சர்ச்சைக்குரிய தைவான் நீரிணையில் அமெரிக்க போர்க்கப்பல் நுழைந்ததாக சீனா எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது. நிலைமையை தான் கண்காணித்ததாகவும் அது கூறியது. தைவான் நீரிணை அருகே போர்ப்பயிற்சியை தான் நடத்திய பின்னர் அமெரிக்க போர்க்கப்பலின் நடமாட்டம் இருந்ததாக சீனா கூறியது. ஆனால் அனைத்துலகச் சட்டத்திற்கு இணங்க அனைத்துலக கடல் எல்லை வழியாக தைவான் நீரிணையில் வழக்கமாகச் சென்றதாக அமெரிக்காவின் கப்பற்படைப் பிரிவு ஒன்று கூறியுள்ளது.
தொழில்நுட்பப் பாதுகாப்பில் ஜப்பான்
தோக்கியோ: பொருளியல் பாதுகாப்பு மசோதா ஒன்றை ஜப்பானிய நாடாளுமன்றம் நேற்று நிறைவேற்றியது. தொழில்நுட்ப வளர்ச்சியை மையப்படுத்தி கொண்டுவரப்பட்டு உள்ள மசோதா, சட்டமானதும் அடுத்த ஈராண்டுகளில் அமல்படுத்தப்படும். பகுதி மின்கடத்தி போன்ற தொழில்நுட்ப சாதனங்களின் இறக்குமதிக்கு அமெரிக்கா கட்டுப்பாடு விதித்திருக்கும் நிலையில் முக்கிய தொழில்நுட்ப நிறுவனங்களைப் பாது காக்க புதிய மசோதாவில் வழிவகை காணப்பட்டுள்ளதாக ராய்ட்டர்ஸ் தெரிவித்தது. ரஷ்யா-உக்ரேன் போர் தொடரும் நிலையில் விநியோகத் தொடரை சீராக்கவும் மசோதா கொண்டுவரப்பட்டுள்ளது.