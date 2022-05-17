தமிழ் முரசின் இனிய தீபாவளி நல்வாழ்த்துகள்!
நீச்சலில் மேலும் நான்கு தங்கம்

வியட்­னா­மில் நடந்­து­வ­ரும் தென்­கிழக்­கா­சிய விளை­யாட்­டுப் போட்­டி­களில் சிங்­கப்­பூர் நீச்­ச­லில் நேற்று மேலும் நான்கு தங்­கப் பதக்­கங்­களை அள்­ளி­யது.

மக­ளிர் 200 மீட்­டர் எதேச்­சை­பாணி நீச்­ச­லில் கான் சிங் ஹுவீ 2 நிமி­டம் 2.06 நொடி­களில் முத­லா­வ­தாக வந்­தார். சக சிங்­கப்­பூ­ரர் சான் ஸி யிக்கு (2 நிமி­டம் 3.21 நொடி) வெண்­க­லப் பதக்­கம் கிட்­டி­யது.

தென்­கி­ழக்­கா­சிய விளை­யாட்­டுப் போட்­டி­க­ளுக்­குப் புதி­ய­வ­ரான லெட்டி­ஷியா சிம் 50 மீ. நெஞ்சு நீச்­ச­லில் தங்­கத்­தைக் கைப்­பற்­றி­னார். அவர் 31.43 நொடி­களில் பந்­த­யத் தொலைவை நீந்­திக் கடந்­தார். இப்­போட்­டி­யில் 32.10 நொடி­களை எடுத்­துக்­கொண்ட இன்­னொரு சிங்­கப்­பூ­ரர் கிறிஸ்டி சியூ­விற்கு வெண்­க­லம் கிட்­டி­யது.

அதன்­பின் நடந்த 100 மீ. வண்­ணத்­துப்­பூச்சி பாணி போட்­டி­யில் ஒலிம்­பிக் நாய­கன் ஜோசஃப் ஸ்கூலிங் தொடர்ந்து ஐந்­தா­வது முறை­யா­கத் தங்­கம் வென்­றார். வெள்­ளிப் பதக்­கம் சக சிங்­கப்­பூரர் குவா ஸெங் வென்­ வசமானது.

இறு­தி­யாக நடந்த 4x100 மீ. கலப்பு பாணி அஞ்­சல் நீச்­ச­லில் குவா ஸெங் வென், ஜோசஃப் ஸ்கூ­லிங் உள்­ளிட்­டோர் அடங்­கிய சிங்­கப்­பூர் ஆட­வர் குழு தங்­கப் பதக்­கத்­தைத் தக்­க­வைத்­தது.

அத்­து­டன், சிங்­கப்­பூ­ரின் கிளென் லிம் ஆட­வர் 400 மீ. எதேச்­சை­பாணி நீச்­ச­லில் வெண்­க­லப் பதக்­கத்­தைக் கைப்­பற்­றி­னார்.