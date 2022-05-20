சட்டவிரோதமாக மின்சைக்கிள்
ஓட்டியவருக்குச் சிறை
எஸ், ேதவானந்த், 33, சட்டவிரோத மாக நடைபாதையில் மின் சைக்கிள் ஓட்டிச்சென்றபோது 74 வயது மூதாட்டியின் குடை சைக்கிளில் சிக்கியதால் மூதாட்டி கீழே விழுந்து தோளில் எலும்பு முறிவு ஏற்பட்டது. அந்த சமயத்தில் டெலிவரு உணவு விநியோகிப்பு நிறுவனத்தில் தேவானந்த் பணியாற்றி வந்தார். மூதாட்டிக்கு காயம் விளைவித்ததற்காகவும் நடைபாதையில் சட்ட விரோதமாக மின்-சைக்கிள் ஓட்டியதற்காகவும் அவருக்கு ேநற்று நான்கு நாள் சிறைத் தண்டனை விதிக்கப்பட்டது.
வாகன உரிமைச் சான்றிதழ்
வாகன உரிமைச் சான்றிதழ் (சிஓஇ) கட்டணங்கள்
நேற்றைய ஏலத்தில் சிறிய வாகனங்களைத் தவிர எல்லா வகை வாகனங்களுக்கும் அதிகரித்தது. இவற்றில் பெரிய கார்களுக்கான கட்டணம் ஆக அதிகமாக, 4.1 விழுக்காடு அதிகரித்து $95,889 ஆனது. 1,600சிசி வரையிலான சிறிய கார்களுக்கான கட்டணம் 4.1% குறைந்து $68,001 என முடிவடைந்தது. பொதுப் பிரிவுக்கான கட்டணம் 5.3 % அதிகரித்து $95,901 ஆனது. மோட்டார் சைக்கிள் களுக்கான கட்டணம் சற்று அதிகரித்து $9,490 ஆனது. வர்த்தக வாகனங்களுக்கான கட்டணம் 1.2% அதிகரித்து $51,501 ஆனது.