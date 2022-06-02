Home

﻿﻿﻿﻿செய்திக்கொத்து

கையேந்தி பெற்ற பணம்; கொடுத்துதவிய குணம்

திருச்சி: வயிற்றுப் பிழைப்புக்காகப் பிறரிடம் கையேந்தி யாசகம் செய்து

வரும் தூத்துக்குடி மாவட்டம் ஆலங்கிணறு பகுதியைச் சேர்ந்த புல்பாண்டியன் (படம்) கொரோனா பரவல் காலத்தில் பிரபலமடைந்தார். தாம் கையேந்தி சேகரித்த பணத்தில் தமது தேவைக்குப் போக எஞ்சிய பணத்தை கொரோனா பெருந்தொற்றால் துயரப்படும் மக்களுக்கு உதவக் கூடிய அரசின் துயர்நீக்க நிதிக்கு வழங்கினார். அவ்வப்போது தாம் உதவியாக வழங்கிய நிதி மட்டும் 5 லட்சம் ரூபாய் இருக்கும் என்று அவர் கூறினார். தற்போது இலங்கையில் வரலாறு காணாத பொருளியல் சீரழிவு நிலவுவதால் அங்கு உள்ள தமிழ் மக்களுக்கு உதவ தமது யாசகப் பணம் 10,000 ரூபாயை உதவியாக வழங்கி உள்ளார். திருச்சி மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் நேற்று முன்தினம் புல்பாண்டியன் இந்தப் பணத்தை ஒப்படைத்தார்.

பெண் வயிற்றில் ஊசி, நூல்

கடலூர்: கடலூர் மாவட்டம் காட்டுமன்னார்கோவில் மாதர்சூடாமணி கிராமத்தில் வசிக்கும் கலைச்செல்வி, 36, என்பவர் கடந்த ஏழு மாதங்களுக்கு முன்னர் வயிற்று வலி காரணமாக மருத்துவமனை ஒன்றில் அறுவை சிகிச்சை செய்துகொண்டார். அதன் பின்னர் அவருக்கு வயிற்று வலி தொடர்ந்து இருந்தது. வேறொரு மருத்துவமனையை அணுகியபோது அங்கு அவருக்கு 'எம்ஆர்ஐ ஸ்கேன்' எடுத்துப் பார்க்கப்பட்டது. அப்போது அவரது வயிற்றில் இரும்புத்துண்டு, ஊசி, நூல், கட்டுப்போடும் துணி போன்றவை இருந்தது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. தமக்கு ஏற்பட்ட பாதிப்பு குறித்து ஏகே செந்தில்குமார் மருத்துவமனை மீது காவல்நிலையத்தில் புகார் கொடுத்துள்ளார் கலைச்செல்வி.

முருகன் பரோல்: நளினி முறையீடு

சென்னை: ராஜீவ் காந்தி கொலை வழக்கில் ஆயுள் கைதியாக உள்ள நளினி, சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்துள்ள மனுவில், "வேலூர் சிறையில் இருக்கும் எனது கணவர் முருகனை மருத்துவக் காரணங்களுக்காக 6 நாள்கள் பரோலில் செல்ல அனுமதிக்கக் கோரி தமிழக அரசி டம் மனு அளித்தோம். அந்த மனுக்கள் இதுவரை பரிசீலிக்கப் படவில்லை. எனவே, எனது கணவர் முருகனை 6 நாள்கள் பரோலில் செல்ல அனுமதிக்கும்படி தமிழக அரசுக்கு உத்தர விட வேண்டும்," என்று மனுவில் கோரியிருந்தார். இந்த மனு இன்று விசாரணைக்கு வரவுள்ளது.

துப்பாக்கிச்சூடு வழக்கில் ஒருதலைப்பட்சம் என குமுறல்

மதுரை: தூத்­துக்­கு­டி­யில் ஸ்டெர்­லைட் ஆலையை மூடக்­கோரி நடை­பெற்ற போராட்­டத்­தில் 2018 மே 22ஆம் தேதி 13 பேர் சுட்­டுக்­கொல்­லப்­பட்­ட­னர். இந்த வழக்­கின் மீதான விசா­ரணை மதுரை மாவட்ட நீதி­மன்­றத்­தில் நடை­பெற்று வரு­கிறது. சாட்சி அளிக்க 74 பேருக்கு அழைப்­பாணை அனுப்­பப்­பட்டு இருந்­தது. அவர்­களில் 64 பேர் நேற்று நீதி­மன்­றம் வந்­த­னர். அவர்­கள் அடை­யா­ளம் காணப்­பட்டு விசா­ரணை நடத்­தப்­பட்­டது. பின்­னர் வழக்­கின் விசா­ர­ணையை ஜூலை 6 ஆம் தேதிக்கு ஒத்­தி­வைத்து நீதி­பதி உத்­த­ர­விட்­டார். இத­ன் பின்னர், செய்­தி­யா­ளர்­க­ளி­டம் பேசிய போராட்­டக்­குழு ஒருங்­கி­ணைப்­பா­ள­ர் வாஞ்­சி­நா­தன், "சிபிஐ விசா­ரணை, ஆலை நிர்­வா­கத்­திற்கு ஆத­ர­வான ஒருதலைப்­பட்­ச­மா­னது. குற்­றப்­பத்­தி­ரி­கை­யில் காவல்­து­றை­யி­ன­ரின் பெயர் இடம்­பெ­ற­வில்லை. ஆனால் போரா­டிய பொது­மக்­களைக் குற்­ற­வா­ளி­க­ளாக மாற்­றி­யுள்­ள­னர்," என்­றார்.