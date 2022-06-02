ஆசிரியை படுகொலை: பண்டிட் சமூகத்தினர் காஷ்மீரில் ஆர்ப்பாட்டம்
ஸ்ரீநகர்: ஆசிரியை ஒருவர் கொல்லப்பட்டதை அடுத்து காஷ்மீரில் பண்டிட் சமூகத்தினர் மீண்டும் ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். குல்காம் மாவட்ட அரசுப் பள்ளியில் பணியாற்றி வந்த 36 வயதான ஆசிரியை ரஜ்னி பாலா அடையாளம் தெரியாத பயங்கரவாதிகளால் சுட்டுக்கொல்லப்பட்டார். ஏற்கெனவே கடந்த மாதம் 12ஆம் தேதி பண்டிட் சமூகத்தைச் சேர்ந்த ராகுல் பட் என்றவர் கொல்லப்பட்டிருந்தார். இதையடுத்து பண்டிட் சமூகத்தினர் நேற்று முன்தினம் ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்ட நிலையில், ஆசிரியை படுகொலைச் சம்பவத்துடன் தொடர்புடைய பயங்கரவாதிகளில் ஒருவர் பாதுகாப்புப் படையினரால் சுட்டுக் கொல்லப்பட்டுள்ளார்.
21 மாநிலங்களுக்கான ஜிஎஸ்டி நிலுவைத்தொகை விடுவிப்பு
புதுடெல்லி: மாநிலங்களுக்கு வழங்கப்பட வேண்டிய ஜிஎஸ்டி நிலுவைத்தொகையான ரூ.86,912 கோடியை மத்திய அரசு விடுவித்துள்ளது. இதன் மூலம் தமிழகத்தின் பங்காக ரூ.9,602 கோடி கிடைக்கும். மொத்தம் 21 மாநிலங்களுக்கு ஜிஎஸ்டி நிலுவைத் தொகை வழங்கப்பட்டுள்ளதாக மத்திய நிதி அமைச்சு தெரிவித்தது. ஜிஎஸ்டி தொகையைத் தருவதில் மத்திய அரசு தாமதம் ஏற்படுத்தி வருவதாக பல மாநிலங்கள் குறைகூறிய நிலையில், மத்திய அரசு இந்நடவடிக்கையை எடுத்துள்ளது.
ஆம்புலன்ஸ், லாரி மோதல்: ஒரே குடும்பத்தைச் சேர்ந்த ஆறு பேர் பலி
புதுடெல்லி: ஆம்புலன்ஸ் வாகனமும் லாரியும் நேருக்கு நேர் மோதிக்கொண்ட விபத்தில் ஏழு பேர் மாண்டனர். இவர்களில் மூன்று பெண்கள் அடங்குவர். உத்தரப் பிரதேசத்தைச் சேர்ந்த குர்ஷித் என்பவர், நோய்வாய்ப்பட்டிருந்த தன் மனைவியுடன் டெல்லி எய்ம்ஸ் மருத்துவமனையில் இருந்து ஆம்புலன்ஸ் வாகனத்தில் ஊர் திரும்பிக்கொண்டிருந்தார். அவரது சகோதரி, இரு மகன்கள், ஒரு மகள் ஆகியோரும் உடன் இருந்தனர். இந்நிலையில், திடீரென கட்டுப்பாட்டை இழந்த ஆம்புலன்ஸ் வாகனம் சாலையின் நடுவே இருந்த தடுப்பை உடைத்துக்கொண்டு எதிர்ப்புற சாலைக்குச் சென்றது. அப்போது எதிரே வேகமாக வந்த லாரி ஒன்று ஆம்புலன்ஸ் மீது மோதியது. இதில் ஆம்புலன்ஸ் ஓட்டுநர் உட்பட அதில் சென்ற ஏழு பேரும் பலியாகினர்.