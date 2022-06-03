கோவில் திருவிழாவில் நடனமாடிய அமைச்சர், நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்
திண்டுக்கல்: திண்டுக்கல் மாவட்டம், ஒட்டன்சத்திரம் அருகே நடைபெற்ற காளியம்மன் கோவில் திருவிழா நிகழ்ச்சியில் தமிழக உணவுத்துறை அமைச்சர் சக்கரபாணியும் திண்டுக்கல் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் வேலுச்சாமியும் பொதுமக்களுடன் இணைந்து தேவராட்டம் ஆடியது அங்கிருந்த மக்களை மகிழ்ச்சியில் ஆழ்த்தியது. இந்தக் காட்சிகள் சமூக வலைத்தளங்களில் வேகமாகப் பகிரப்பட்டு வருகின்றன.
யூடியூபா் கார்த்திக் கோபிநாத் பிணை மனு தள்ளுபடி
ஆவடி: ஆவடியை அடுத்த முத்தாபுதுப்பேட்டையைச் சோ்ந்த யூடியூபா் காா்த்திக் கோபிநாத், 33, சிறுவாச்சூா் மதுரகாளியம்மன் கோயிலைச் சீரமைக்க உள்ளதாகக் கூறி, பொதுமக்களிடம் ரூ.44 லட்சம் மோசடி செய்துள்ளார். இவர்மீதான பிணை மனுவை பூந்தமல்லி நீதிமன்றம் தள்ளுபடி செய்தது. புழல் சிறையில் அைடக்கப்பட்ட யூடியூபா் கார்த்திக்கை ஒரு வாரம் காவலில் எடுத்து விசாரிக்க அனுமதி கோரி, மத்திய குற்றப்பிரிவு காவல்துறையினர் நீதிமன்றத்தில் மனுத் தாக்கல் செய்ததை அடுத்து, அவரது பிணை மனு தள்ளுபடி செய்யப்பட்டது.
சசிகலா பெயரில் புதிய கட்சி; இணைபவர்களுக்கு முக்கிய பதவி
சென்னை: முன்னாள் முதல்வர் ஜெயலலிதாவின் தோழி சசிகலா, அதிமுக விரைவில் தனது தலைமையில் செயல்படும் எனக் கூறி வரும் நிலையில், அவரை பாஜகவிற்கு வரவேற்கிறோம் என நயினார் நாகேந்திரன் தெரிவித்தார்.
இந்நிலையில், சசிகலாவை முன்னிலைப்படுத்தி, புரட்சித்தாய் மக்கள் முன்னேற்றக் கழகம் என்ற பெயரில் ஒருவர் கட்சி தொடங்கியுள்ளார். பெரம்பலூரைச் சேர்ந்தவரான சேர சோழ பாண்டியன் என்பவர் இக்கட்சியின் தலைவராக இருக்கிறார். இன்னும் கட்சியைத் தேர்தல் ஆணையத்தில் பதிவு செய்யாத நிலையில் இந்தக் கட்சிக்கு ஆள்களைச் சேர்க்கும் பணிகளும் நடைபெற்று வருகிறதாம். கட்சியில் சேர விரும்புபவர்களுக்கு முக்கிய பதவிகளையும் அளித்து வருவதாக தகவல்.
மலர்க் கண்காட்சிக்கு கட்டணம்
சென்னை: சென்னை கலைவாணர் அரங்கில் இன்று மலர்க் கண்காட்சியைத் தொடங்கி வைக்கிறார் வேளாண்துறை அமைச்சர் எம் ஆர் கே பன்னீர்செல்வம். மலர்க் கண்காட்சியை காலை 9 மணி முதல் இரவு 8 மணி வரை பொதுமக்கள் பார்வையிட அனுமதி அளிக்கப்பட்டுள்ளது. மாணவர்கள், சிறியவர்களுக்கு ரூ.20, பெரியவர்களுக்கு ரூ.50 நுழைவுக் கட்டணம் என நிர்ணயம் செய்யப்பட்டுள்ளது.
நட்சத்திர உணவகத்தில் ஆய்வு
ஆரணி: திருவண்ணாமலை மாவட்டம், ஆரணியில் 12ஆம் வகுப்பு மாணவர் ஒருவர் தந்தூரி சிக்கன் சாப்பிட்டு உயிரிழந்த சம்பவம் தொடர்பாக தனியார் நட்சத்திர உணவகத்தில் உணவுப் பாதுகாப்புத் துறை அதிகாரிகள் ஆய்வு செய்து வருகின்றனர்.