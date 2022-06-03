ஆப்கானிஸ்தான் சென்றது இந்திய வெளியுறவு அமைச்சின் குழு
புதுடெல்லி: தலிபான்கள் கட்டுப்பாட்டுக்குள் ஆப்கானிஸ்தான் வந்த பிறகு இந்திய வெளியுறவு அமைச்சின் முக்கிய அதிகாரிகள் அடங்கிய குழு ஒன்று முதல் முறையாக காபூல் சென்றுள்ளது. அங்கு தலிபான் மூத்த உறுப்பினர்களைச் சந்தித்து இந்தக் குழு பேச்சுவார்த்தை நடத்த உள்ளது. அச்சமயம் ஆப்கானிஸ்தான் மக்களுக்கு இந்தியா மனிதாபிமான அடிப்படையில் வழங்கக்கூடிய உதவிகள் குறித்து விவாதிக்கப்பட உள்ளது. "ஆப்கானிஸ்தானுக்கு ஏற்கெனவே 20 ஆயிரம் டன் கோதுமையும் 13 டன் மருந்துகளும் ஐந்து லட்சம் கொரோனா தடுப்பூசிகளும் இந்தியா சார்பில் வழங்கப்பட்டுள்ளன. மேலும் சில உணவு தானியங்களும் குளிர்கால உடைகளும் அனுப்பப்பட உள்ளன," என்று இந்திய வெளியுறவு அமைச்சு தெரிவித்துள்ளது. மேலும், இந்த உதவிப் பொருள்கள் விநியோகிக்கப்படுவதையும் இந்தியாவின் உதவியுடன் அங்கு நிறைவேற்றப்படும் திட்டங்களுக்கான பணிகளையும் இந்தியக் குழு பார்வையிடும் எனத் தெரிகிறது.
469,202 டன் கோதுமையை ஏற்றுமதி செய்ய அனுமதித்த இந்திய அரசு
புதுடெல்லி: கடந்த மாதம் ஏற்றுமதிக்குத் தடை விதிக்கப்பட்ட நிலையில், பங்ளாதேஷ், பிலிப்பீன்ஸ், மலேசியா, தான்சானியா நாடுகளுக்கு 469,202 டன் கோதுமையை ஏற்றுமதி செய்ய இந்திய அரசு அனுமதி அளித்துள்ளது. இந்நிலையில், மேலும் 1.7 மில்லியன் டன் கோதுமை நாட்டின் பல்வேறு துறைமுகங்களில் தேங்கி உள்ளதாகவும் பருவமழைக் காலத்தில் அவை பாழாகிவிடக்கூடிய வாய்ப்புகள் உள்ளதாகவும் துறைசார் அதிகாரிகள் தெரிவித்ததாக ராய்டர்ஸ் செய்தி வெளியிட்டுள்ளது. கடந்த ஏப்ரல் மாதம் 1.46 மில்லியன் கோதுமை ஏற்றுமதி செய்யப்பட்ட நிலையில், மே மாதம் அது 1.13ஆக குறைந்துள்ளது. உலகின் இரண்டாவது ஆகப்பெரிய கோதுமை ஏற்றுமதியாளரான இந்தியா உள்நாட்டுத் தேவையை ஈடுகட்ட ஏதுவாக கோதுமை ஏற்றமதிக்கு கடந்த மாதம் தடை விதித்தது. இந்நிலையில், துறைமுகங்களில் தேங்கிக் கிடக்கும் கோதுமையையேனும் ஏற்றுமதி செய்வதற்கு மத்திய அரசு அனுமதி அளிக்க வேண்டும் என ஏற்றுமதியாளர்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.
இரு பெண்கள் இணைந்து வாழ அனுமதி அளித்தது கேரள உயர் நீதிமன்றம்
திருவனந்தபுரம்: கேரளாவைச் சேர்ந்த இரு இளம் பெண்கள் ஒன்றாகச் சேர்ந்து வாழ நீதிமன்றம் அனுமதி அளித்துள்ளது. ஆலுவா பகுதியைச் சேர்ந்த ஆதிலா, கோழிக்கோட்டைச் சேர்ந்த பாத்திமா நூரா ஆகிய இருவரது குடும்பத்தாரும் நட்பாகப் பழகி வந்த நிலையில், இருவருக்கும் இடையே காதல் மலர்ந்துள்ளது. இருவரும் மிக நெருக்கமாக இருப்பதை அறிந்து குடும்பத்தார் எதிர்ப்பு தெரிவித்தனர். பின்னர் இருவரும் பிரிக்கப்பட்டனர். எனினும், இவ்விரு பெண்களும் வீட்டை விட்டு வெளியேறி தொண்டு நிறுவனத்திடம் அடைக்கலம் புகுந்தனர். இதையடுத்து, பாத்திமா அவர்களது உறவினர்களால் கடத்திச் செல்லப்பட்டார். இது குறித்து ஆதிலா காவல் நிலையத்தில் அளித்த புகாரின் பேரில் விசாரணை நடைபெற்று வந்தது. அத்துடன் நில்லாமல், கேரள உயர் நீதிமன்றத்தில் மனுத்தாக்கல் செய்த ஆதிலா, பாத்திமாவுடன் தாம் இணைந்து வாழ அனுமதிக்க வேண்டும் எனக் கோரியுள்ளார். அவரது மனுவை விசாரித்த நீதிபதிகள், இரு பெண்களும் இணைந்து வாழலாம் என அதிரடி உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளனர். இந்த வழக்கும் நீதிமன்ற தீர்ப்பும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.