669 தொடக்கப்பள்ளிகளில் ஒற்றை இலக்கத்தில் மாணவர்கள் எண்ணிக்கை
சென்னை: தமிழகத்தில் 669 தொடக்கப்பள்ளிகளில் மாணவர்கள் எண்ணிக்கை ஒற்றை இலக்கத்தில் இருப்பது தெரியவந்துள்ளது. எனவே, வரும் கல்வியாண்டில் மாணவர்களின் எண்ணிக்கையை அதிகரிக்க தேவையான நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ள வேண்டும் என முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளதாக தொடக்கப்பள்ளி ஆசிரியர் சங்கங்களின் பிரதிநிதிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.
அஞ்சலகம் மூலம் கோவில்பட்டி கடலைமிட்டாய்களை வாங்கி ருசிக்கலாம்
சென்னை: புகழ்பெற்ற கோவில்பட்டி கடலைமிட்டாய்களை இனி நாட்டின் எந்தப் பகுதியிலும் உள்ள அஞ்சல் நிலையம் மூலம் வாங்கி ருசிக்கலாம். தனிச்சுவையுடன் கூடிய கோவில்பட்டி கடலைமிட்டாய்களுக்கு புவிசார் குறியீடு வழங்கப்பட்டுள்ளது. இதையடுத்து, அவற்றை அஞ்சலகம் மூலம் விற்க நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது. ஒரு கிலோ கடலைமிட்டாய் ரூ.390க்கு விற்கப்படுகிறது. ஏற்கெனவே பழனி பஞ்சாமிர்தமும் அஞ்சலகங்கள் வழியாக அறநிலையத்துறை மூலம் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
மகளைச் சீரழித்து கருமுட்டைகள் விற்ற தாய், கள்ளக்காதலனுடன் கைது
ஈரோடு: 15 வயது சிறுமியை தொடர்ந்து பாலியல் வன்கொடுமை செய்ததுடன், எட்டு முறை அவளது கருமுட்டையை விற்பனை செய்தது தொடர்பாக சிறுமியின் தாயும் கள்ளக்காதலனும் கைதாகி உள்ளனர். ஈரோட்டைச் சேர்ந்த சிறுமியின் தாயும் தன் கணவரைப் பிரிந்த பிறகு தனியார் மருத்துவமனைகளில் தனது கருமுட்டைகளை விற்று பணம் சம்பாதித்து வந்துள்ளார். பின்னர் அவருக்கு வேறு ஆணுடன் தொடர்பு ஏற்பட்டது. பின்னர் அதிக பணத்துக்கு ஆசைப்பட்டு தன் மகளின் கருமுட்டைகளையும் விற்றுள்ளார். அவரது கள்ளக்காதலர் சிறுமியைச் சீரழித்ததும் கருமுட்டைகளை விற்பதற்காக சிறுமியின் வயதை அதிகப்படுத்தி போலி ஆவணங்கள் தயாரித்ததும் விசாரணையில் தெரியவந்தது. அச்சிறுமி தனக்கு நேர்ந்த கொடுமையைப் பொறுக்க இயலாமல் வீட்டை விட்டு வெளியேறி காவல்துறையில் புகார் அளித்துள்ளார். அதையடுத்து அவரது தாயார் கைதானார்.
ரவுடிகள் தொல்லை: வணிகர்கள் புகார் அளிக்க 'காவல் உதவி' கைபேசி செயலி
சென்னை: ரவுடிகள் தொல்லை குறித்து வணிகர்கள் காவல்துறைக்குப் புகார் அளிக்க காவல்துறை ஏற்கெனவே அறிமுகப்படுத்தி உள்ள 'காவல் உதவி' கைபேசி செயலியில் புதிய பகுதி தற்போது சேர்க்கப்பட்டுள்ளது. 'வணிகர் உதவி' என்ற அந்த புதிய வசதி மூலம், வணிகர்கள் 60க்கும் மேற்பட்ட சிறப்பு அம்சங்களைப் பயன்படுத்தி காவல்துறையில் புகாரளிக்க முடியும் என்று காவல்துறை தலைவர் சைலேந்திர பாபு தெரிவித்துள்ளார். ரவுடிகளால் தங்கள் வணிகத்தில் ஏற்படும் இடையூறுகள், மாமூல் வசூலித்தல், தாக்குதல், கந்து வட்டி வசூலித்தல் உள்ளிட்ட பிரச்சினைகள் குறித்து இந்தச் செயலி மூலம் வணிகர்கள் புகார் அளிக்கும் பட்சத்தில் உடனடியாக நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று காவல்துறை தலைவர் தெரிவித்துள்ளார்.