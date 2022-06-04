கேரளாவில் மீண்டும் பறவைக் காய்ச்சல்; சிறுமி மரணம்
திருவனந்தபுரம்: கேரளாவில் கோழிக்கோடு மாவட்டத்தில் பறவைக் காய்ச்சல் பரவுவதாக பீதி கிளம்பி உள்ளது.
அந்தப் பகுதியைச் சேர்ந்த 12 வயது ஆன இரட்டை சகோதரிகளுக்கு இலேசான காய்ச்சல் ஏற்பட்டதை அடுத்து அவர்களில் ஒருவர் மாண்டார். இதையடுத்து அந்த பகுதியில் சுகாதாரத் துறையினர் மீண்டும் ஆய்வு நடத்தி தடுப்பு நடவடிக்கைகளை முடுக்கி விட்டுள்ளனர்.
பேருந்து எரிந்து 7 பேர் பலி
பெங்களுரு: கர்நாடகாவில் கமலாபுரம் என்ற நகருக்கு அருகே தனியார் பேருந்து சாலை விபத்தில் சிக்கி தீப்பிடித்ததில் அதில் இருந்த ஏழு பேர் கருகி மாண்டு விட்டதாக அஞ்சப்படுகிறது என நேற்று தகவல்கள் கூறின. கோவாவில் இருந்து ஹைதராபாத் சென்று கொண்டு இருந்த அந்தப் பேருந்தில் 29 பயணிகள் இருந்தனர்.
அதிநவீன பள்ளிக்கூடத் திட்டம்
காந்தி நகர்: இந்தியாவில் அறிவார்ந்த சமுதாயத்தை உருவாக்க நாட்டில் பி எம் ஸ்ரீ பள்ளிகள் தொடங்கப்படும் என்று மத்திய கல்வி அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் அறிவித்தார். குஜராத்தின் காந்தி நகரில் இரு நாள்கள் நடந்த பள்ளிக் கல்வி அமைச்சர்கள் மாநாட்டில் பேசிய அவர், அந்த அதிநவீன பள்ளிகள் தேசிய கல்விக் கொள்கையின் ஆய்வகமாகச் செயல்படும் என்றார்.
பி எம் ஸ்ரீ பள்ளிகளை உருவாக்க அனைத்து மாநிலங்களும் யூனியன் பகுதிகளும் கல்வியாளர்களும் ஆக்கப்பூர்வமான ஆலோசனைகளை வழங்கலாம் என்றும் அவர் கேட்டுக்கொண்டார்.
ராகுல் காந்திக்கு உத்தரவு
புதுடெல்லி: நேஷனல் ஹெரால்டு நிதி முறைகேடு வழக்கில் வரும் 13ஆம் தேதி முன்னிலையாகும்படி ராகுல் காந்திக்கு அமலாக்கத்துறை அழைப்பாணை அனுப்பியுள்ளது.
ராகுல் காந்தி வெளிநாட்டு பயணம் காரணமாக வியாழக்கிழமை விசாரணைக்கு வரவில்லை. அவகாசம் கேட்டதையடுத்து ராகுல் காந்திக்கு அமலாக்கத்துறை புதிய தேதியை அறிவித்தது.
வாட்ஸ்அப் குழுவில் குழந்தை ஏலம்; மருத்துவர்கள் கைது
திருமலை: ஆந்திராவைச் சேரந்த ஆர் எம் பி புஷ்பலதா என்ற பயிற்சி மருத்துவர், பிறந்து மூன்று நாள்கள் ஆகும் குழந்தை ரூ. 3 லட்சத்திற்குக் கிடைக்கும் என்று வாட்ஸ்அப் குழுவில் குழந்தைப் படத்துடன் விளம்பரம் செய்தார்.
துர்கா என்ற மாது தனக்கு ஆண் குழந்தைகளே பிறப்பதால் தனக்குப் புதிதாக பிறக்கப்போகும் குழந்தையைத் தத்து கொடுப்பதாக அந்த மருத்துவரிடம் ஏற்கெனவே தெரிவித்து இருந்தார். ஆனால் பெண் குழந்தை பிறந்தது. அதைக் கவனிக்காமல் குழந்தையை ஏலத்தில் விற்ற புஷ்பலதா, அம்ருதா ஆகிய இரு மருத்துவர்களும் கைதானதாக தகவல்கள் தெரிவித்தன.