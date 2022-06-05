Home

குடும்பத்துடன் குதூகலம்

குடும்ப ஒற்­றுமை, புரிந்­து­ணர்வு, குடும்ப ஆத­ரவு ஆகி­யவை ஒரு குடும்பத்தின் பொங்கிஷங்கள் என்பதை நன்கு உணர்ந்துள்ளனர் திரு­மதி சிந்­தியா மரி­யாளின் குடும்பத்தினர். படம்: சிந்தியா மரியாள் -

"ஒன்­றாக நேரத்­தைச் செல­வ­ழிப்­பது, ஒரு­வ­ருக்­கொ­ரு­வர் ஒத்­து­ழைப்­பும் ஆத­ர­வும் வழங்குவது, புரிந்­து­ணர்­வு­டன் நடந்­து­கொள்­வது என்பது ஒரு குடும்­பத்­தின் பிணைப்பை வலுப்­ப­டுத்­து­வ­தற்­குத் தேவை­யான முக்­கிய தூண்­கள்" என 'ஒரு குடும்­பத்­திற்குத் தேவைப்படும் இன்­றி­ய­மை­யாத ஒன்று என்­றால் என்ன?' என்ற கேள்­விக்கு மிக துல்­லி­ய­மாக பதி­ல­ளித்­தார் 36 வயது தாயான, திரு­மதி சிந்­தியா மரி­யாள்.

ஆசி­ரி­ய­ரா­கப் பணி­பு­ரி­யும் திரு­மதி சிந்­தி­யா­விற்­கும், அவ­ரின் கண­வர் திரு ராகேஷ் தங்­க­வேலுக்­கும் 3 மற்­றும் 14 வய­தில் 2 மகன்­கள் உள்­ள­னர்.

65 மற்­றும் 60 வய­தில் இருக்­கும் திரு­மதி சிந்­தி­யா­வின் பெற்­றோ­ரான திரு பிச்­சை­முத்து சால­மன், திரு­மதி சரோஜா ராசு இருவரும் தங்கள் மக­ளின் குடும்­பத்­து­டன் நேரத்தை இன்­ப­மான முறை­யில் செல­வ­ழிப்­பது வழக்­கம்.

"ஒவ்­வொ­ரு­வ­ரின் பிறந்­த­நாள் அன்று அனை­வ­ரும் ஒன்றுகூடி கொண்­டா­டு­வது, என் பேரன்­க­ளு­டன் பொன்னான நேரத்தை உரை­யாடு­வ­தி­லும், விளை­யா­டு­வ­தி­லும் செல­வ­ழிப்­பது போன்ற நட­வ­டிக்கை, எனக்­கும் அவர்­க­ளுக்­கும் இருக்­கும் பிணைப்பை மேம்­ப­டுத்­து­கிறது", என்று கூறி­னார் திரு சால­மன்.

"ஒரு குடும்பப் பிரச்சி­னை­யைத் தீர்ப்­ப­தற்கு முக்­கி­ய­மான ஒன்று கலந்துரை­யா­டல். உரை­யா­டல் என்­பது ஒரு சது­ரங்க விளை­யாட்டு போன்­றது. ஒவ்­வொரு நகர்­வும் வெவ்­வேறு தாக்­கங்­களை ஏற்­ப­டுத்­தும். ஆகவே நாம் மன­த­ள­வில் சரி­யான நிலை­யில் இல்­லை­யெ­னில் நமது குடும்பப் பிரச்­சி­னை­யைப் பற்றி உரை­யா­டு­வ­தில்லை. நிதா­ன­மான நிலை­யில் இருக்­கும்­போ­து­தான் சரி­யான வார்த்­தை­க­ளைத் தேர்ந்­தெ­டுத்து நல்ல முடி­வுக்கு வரு­வோம்," என்று அறி­வு­பூர்­வ­மாக பதி­லளித்தார் திரு­மதி சிந்­தியா.

சமு­தாய, குடும்ப மேம்­பாட்டு அமைச்சு 2022ஆம் ஆண்­டை சிங்­கப்­பூர் குடும்பங்கள் கொண்­டா­டும் ஆண்­டாக (YCF) அறி­வித்து உள்­ளது.

வாழ்­வுக்­காக குடும்­பங்­கள் மன்­றம் (FFL) ஆத­ர­வில் நடை­பெ­றும் தேசிய குடும்ப வாரம், குடும்­பத்­தின் முக்­கி­யத்­து­வத்­தைச் சமூக அள­வில் பிர­ப­லப்­ப­டுத்தி கொண்­டா­டு­கிறது.

குடும்­பப் பிணைப்பை வலு­வாக்­கு­வ­தற்­காக ஆண்டு முழு­வ­தும் குடும்ப பிணைப்­பின் மேம்­பாட்டு நட­வ­டிக்­கை­கள், நிகழ்­வு­கள் மற்­றும் திட்­டங்­க­ளைச் சிங்­கப்­பூ­ரில் வசிக்­கும் குடும்­பங்­கள் ஆவ­லு­டன் எதிர்­பார்க்­க­லாம்.

"குடும்பத்துடன் எந்த நேரத்திலும் நெருக்கமாக இருப்பது எனக்கு மிக­வும் முக்­கி­யம். ஏனெ­னில், அது எனக்கு மட்­டும் உத­வா­மல் நம் இளைய தலை­முறைக்­கும் உத­வும். நெருக்­க­மா­கப் பழ­கும்­போது பிள்­ளை­க­ளுக்குச் சரி­யான வழி­காட்­ட­லை­யும் விழு­மி­யங்­க­ளை­யும் கற்­றுக்­கொ­டுக்­கி­றோம்," என்று திரு ராகேஷ் வலி­யு­றுத்­து­கி­றார்.

தங்­க­ளின் குடும்­பத்­து­டன் பொன்னான நேரத்­தைக் கழிக்­கும் வித­மாக தேசிய குடும்ப வாரத்தை (NFW) ஒட்டி சமு­தாய, குடும்ப மேம்­பாட்டு அமைச்சு, ஜூன் 4 முதல் 12ஆம் தேதிவரை பல குடும்ப நட­வ­டிக்­கை­க­ளுக்கு ஏற்­பாடு செய்­துள்­ளது.

குடும்­பத்­தின் இன்­றி­ய­மை­யா­த­தைப் பற்­றி­யும் குடும்­பப் பிணைப்பை மேலும் எவ்­வாறு வலுப்­ப­டுத்­த­லாம் என்பதைப் பற்­றி­யும் உத­விக் குறிப்­பு­கள் இந்த நட­வ­டிக்­கை­கள் மூலம் பகிர்ந்­து­கொள்­ளப்­படும்.

"நாம் 'சென்­டோ­சைட்ஸ்' (Sentosights) என்ற நட­வ­டிக்­கை­யில் கலந்துகொள்­வ­தாக இருக்­கி­றோம்," என்று திரு­மதி சிந்­தியா ஆவ­லு­டன் தெரி­வித்­தார்.

"நம் குடும்­பத்­தில் சிறு­வ­யது முதல் பெரி­ய­வர்­கள் வரை இருப்­ப­தால் இந்த நட­வ­டிக்கை நமக்கு உகந்­த­தாக இருக்­கும் என நம்­பு­கி­றேன்," என்று குறிப்­பிட்­டி­ருந்­தார்.

"ஒரு குடும்­பத்­திற்கு பொக்­கி­ஷ­மாக இருப்­பவை குடும்ப ஒற்­றுமை, புரிந்­து­ணர்வு, குடும்ப ஆத­ரவு ஆகி­யவை. இவை அனைத்­தும் இருக்­கும்­பொ­ழுது எனக்கு அன்­பும் அர­வ­ணைப்­பும் எப்­போ­தும் இருக்­கும் என்­ப­தை­யும், நான் விழுந்­தால் என்­னைத் தாங்­கிக்கொள்ள என் குடும்­பத்­தி­னர் இருப்­பார்­கள் என்­னும் எண்­ணத்­தை­யும் எனக்கு அளிக்­கும்," என்று திரு சிந்­தி­யா­வின் மக­னான ஷோன் ரேனல்ட் தெரி­வித்­தார்.

திரு­மதி சிந்­தி­யா­வின் குடும்­பத்­தைப்போல் அனைத்து குடும்­பங்­களும் தேசிய குடும்ப வாரத்­தில் நடத்­தப்­படும் நிகழ்ச்­சி­களில் பங்­கேற்று பயனடையலாம் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.