"ஒன்றாக நேரத்தைச் செலவழிப்பது, ஒருவருக்கொருவர் ஒத்துழைப்பும் ஆதரவும் வழங்குவது, புரிந்துணர்வுடன் நடந்துகொள்வது என்பது ஒரு குடும்பத்தின் பிணைப்பை வலுப்படுத்துவதற்குத் தேவையான முக்கிய தூண்கள்" என 'ஒரு குடும்பத்திற்குத் தேவைப்படும் இன்றியமையாத ஒன்று என்றால் என்ன?' என்ற கேள்விக்கு மிக துல்லியமாக பதிலளித்தார் 36 வயது தாயான, திருமதி சிந்தியா மரியாள்.
ஆசிரியராகப் பணிபுரியும் திருமதி சிந்தியாவிற்கும், அவரின் கணவர் திரு ராகேஷ் தங்கவேலுக்கும் 3 மற்றும் 14 வயதில் 2 மகன்கள் உள்ளனர்.
65 மற்றும் 60 வயதில் இருக்கும் திருமதி சிந்தியாவின் பெற்றோரான திரு பிச்சைமுத்து சாலமன், திருமதி சரோஜா ராசு இருவரும் தங்கள் மகளின் குடும்பத்துடன் நேரத்தை இன்பமான முறையில் செலவழிப்பது வழக்கம்.
"ஒவ்வொருவரின் பிறந்தநாள் அன்று அனைவரும் ஒன்றுகூடி கொண்டாடுவது, என் பேரன்களுடன் பொன்னான நேரத்தை உரையாடுவதிலும், விளையாடுவதிலும் செலவழிப்பது போன்ற நடவடிக்கை, எனக்கும் அவர்களுக்கும் இருக்கும் பிணைப்பை மேம்படுத்துகிறது", என்று கூறினார் திரு சாலமன்.
"ஒரு குடும்பப் பிரச்சினையைத் தீர்ப்பதற்கு முக்கியமான ஒன்று கலந்துரையாடல். உரையாடல் என்பது ஒரு சதுரங்க விளையாட்டு போன்றது. ஒவ்வொரு நகர்வும் வெவ்வேறு தாக்கங்களை ஏற்படுத்தும். ஆகவே நாம் மனதளவில் சரியான நிலையில் இல்லையெனில் நமது குடும்பப் பிரச்சினையைப் பற்றி உரையாடுவதில்லை. நிதானமான நிலையில் இருக்கும்போதுதான் சரியான வார்த்தைகளைத் தேர்ந்தெடுத்து நல்ல முடிவுக்கு வருவோம்," என்று அறிவுபூர்வமாக பதிலளித்தார் திருமதி சிந்தியா.
சமுதாய, குடும்ப மேம்பாட்டு அமைச்சு 2022ஆம் ஆண்டை சிங்கப்பூர் குடும்பங்கள் கொண்டாடும் ஆண்டாக (YCF) அறிவித்து உள்ளது.
வாழ்வுக்காக குடும்பங்கள் மன்றம் (FFL) ஆதரவில் நடைபெறும் தேசிய குடும்ப வாரம், குடும்பத்தின் முக்கியத்துவத்தைச் சமூக அளவில் பிரபலப்படுத்தி கொண்டாடுகிறது.
குடும்பப் பிணைப்பை வலுவாக்குவதற்காக ஆண்டு முழுவதும் குடும்ப பிணைப்பின் மேம்பாட்டு நடவடிக்கைகள், நிகழ்வுகள் மற்றும் திட்டங்களைச் சிங்கப்பூரில் வசிக்கும் குடும்பங்கள் ஆவலுடன் எதிர்பார்க்கலாம்.
"குடும்பத்துடன் எந்த நேரத்திலும் நெருக்கமாக இருப்பது எனக்கு மிகவும் முக்கியம். ஏனெனில், அது எனக்கு மட்டும் உதவாமல் நம் இளைய தலைமுறைக்கும் உதவும். நெருக்கமாகப் பழகும்போது பிள்ளைகளுக்குச் சரியான வழிகாட்டலையும் விழுமியங்களையும் கற்றுக்கொடுக்கிறோம்," என்று திரு ராகேஷ் வலியுறுத்துகிறார்.
தங்களின் குடும்பத்துடன் பொன்னான நேரத்தைக் கழிக்கும் விதமாக தேசிய குடும்ப வாரத்தை (NFW) ஒட்டி சமுதாய, குடும்ப மேம்பாட்டு அமைச்சு, ஜூன் 4 முதல் 12ஆம் தேதிவரை பல குடும்ப நடவடிக்கைகளுக்கு ஏற்பாடு செய்துள்ளது.
குடும்பத்தின் இன்றியமையாததைப் பற்றியும் குடும்பப் பிணைப்பை மேலும் எவ்வாறு வலுப்படுத்தலாம் என்பதைப் பற்றியும் உதவிக் குறிப்புகள் இந்த நடவடிக்கைகள் மூலம் பகிர்ந்துகொள்ளப்படும்.
"நாம் 'சென்டோசைட்ஸ்' (Sentosights) என்ற நடவடிக்கையில் கலந்துகொள்வதாக இருக்கிறோம்," என்று திருமதி சிந்தியா ஆவலுடன் தெரிவித்தார்.
"நம் குடும்பத்தில் சிறுவயது முதல் பெரியவர்கள் வரை இருப்பதால் இந்த நடவடிக்கை நமக்கு உகந்ததாக இருக்கும் என நம்புகிறேன்," என்று குறிப்பிட்டிருந்தார்.
"ஒரு குடும்பத்திற்கு பொக்கிஷமாக இருப்பவை குடும்ப ஒற்றுமை, புரிந்துணர்வு, குடும்ப ஆதரவு ஆகியவை. இவை அனைத்தும் இருக்கும்பொழுது எனக்கு அன்பும் அரவணைப்பும் எப்போதும் இருக்கும் என்பதையும், நான் விழுந்தால் என்னைத் தாங்கிக்கொள்ள என் குடும்பத்தினர் இருப்பார்கள் என்னும் எண்ணத்தையும் எனக்கு அளிக்கும்," என்று திரு சிந்தியாவின் மகனான ஷோன் ரேனல்ட் தெரிவித்தார்.
திருமதி சிந்தியாவின் குடும்பத்தைப்போல் அனைத்து குடும்பங்களும் தேசிய குடும்ப வாரத்தில் நடத்தப்படும் நிகழ்ச்சிகளில் பங்கேற்று பயனடையலாம் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.