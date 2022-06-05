"குடும்பத்துடன் நேரத்தைக் கழிக்க நாம் எங்கேயும் எப்போதும் தயார்" என்ற கருப்பொருளில் தேசிய குடும்ப வாரம், 'சன்டெக் மாநாட்டு மண்டபத்தின் 403, 404 அரங்கங்களில் 4-5 ஜூன் (சனி மற்றும் ஞாயிறு) வரை நடைபெறும், இந்த ஆண்டின் மிகப்பெரிய குடும்ப நிகழ்வுகளில் ஒன்றான வேடிக்கையான குடும்பத் திருவிழா ஒன்றிற்கு குடும்பங்களை இரு கரங்கள் கூப்பி வரவழைக்கிறது.
இளஞ்சிட்டுகள் முதல் முதியவர்கள் வரை, அனைத்து வயதினருக்கும் வடிவமைக்கப்பட்ட இந்த திருவிழாவில், கேளிக்கை நிறைந்த நடவடிக்கைகளையும், பட்டறைகளையும் எதிர்பார்க்கலாம். இரண்டு கண்காட்சி அரங்கங்களில் இடம்பெறும் இந்த விழாவில் 5 முக்கிய அங்கங்களை/தொகுதிகளை எதிர்பார்க்கலாம்: 'வீடு', 'அக்கம்பக்க நிலையம் மற்றும் பூங்கா, இறுதியாக, 'பெக்கி' முயலின் சாகசத்தில் மட்டும் பயணிக்காமல் பெக்கி முயலைச் சந்திப்பதற்கும் வாய்ப்பு கிட்டும்! இந்த விழாவிற்கான நுழைவு வரையறுக்கப்பட்டுள்ளது. ஆகவே இப்போதே, 'go.gov.sg/CelebratingSGFamilies' என்ற இணைய பக்கத்தில் உங்கள் வரவைப் பதிவு செய்யலாம். இதற்கு, அனுமதி இலவசம்!
தேசிய குடும்ப வாரத்தின் கொண்டாட்டம் மற்ற தளங்களிலும் ஜூன் 5லிருந்து ஜூன் 12 வரை நடைபெறு கின்றன. செயல் சார்ந்த நடவடிக்கைகளிலும், கதைசொல்லும் நடவடிக்கைகளிலும் பங்கேற்பதற்கு:
1) லாட் ஒன் மால் (கூரைத் தோட்டம்)
2) நார்த்பாயிண்ட் சிட்டி மால் (சவுத் ஏட்ரியம், முதல் மாடி,
5-9 ஜூன்)
3) அவர் தெம்பனிஸ் ஹப் (ஃபெஸ்டிவ் மார்க்கெட், முதல் மாடி)
குடும்ப விழுமியங்களான அன்பு, பரிவு, அக்கறை, அர்ப்பணிப்பு, மரியாதை போன்றவற்றைக் கற்றுக் கொள்வதற்குச் சிறந்த தளமாக இந்த நடவடிக்கைகள் திகழ்கின்றன.
தேசிய குடும்ப வாரம் ஒரு பரிசளிப்பு நிகழ்வை எட்டு
கேப்பிட்டலேண்ட் கடைத் தொகுதிகளில் ஜூன் 4, 5, 11, 12 ஆகிய தேதிகளில் நடத்தவிருக்கிறது. தேசிய குடும்ப வாரத்தின் வார இறுதி நாட்களில், ஒரே நாளில் செய்த 'ஷாப்பிங்' ரசீதை அருகிலுள்ள சேவை முகப்புக்குக் கொண்டு செல்வோருக்கு, அன்பளிப்பாக ஒரு 'பெக்கி' முயல் குடும்ப நடவடிக்கை பெட்டி வழங்கப்படும். கீழே அறிவிக்கப்பட்டுள்ள இடங்களில் அந்த அன்பளிப்பைப் பெற்றுக்கொள்ளலாம். குறைந்தபட்ச அளவில் செலவு செய்ய தேவையில்லை, முதல் 100 பேர் இந்த அன்பளிப்பை பெற்றுக்கொள்ள வாய்ப்புண்டு, 'லாட் ஒன் மால்' தவிர்த்து (முதல் 250 பேர்)
1) பிடோக் மால்
2) புக்கிட் பாஞ்சாங் பிளாசா
3) IMM கட்டடம்
4) ஜெ கியூப்
5) ஜங்ஷன் 8
6) லாட் ஒன் மால்
7) தெம்பனிஸ் மால்
8) வெஸ்ட் கேட் மால்
வாழ்வுக்காக குடும்பங்கள் மன்றத்தின் பங்காளிகளான கேப்பிட்டலேண்ட் மால்கள், எஸ்பிளனேட்-தியேட்டர்ஸ் ஆன் தி பே, ஃபேர்பிரைஸ் எக்ஸ்ட்ரா, குளூக், சாஃப்ரா, செந்தோசா ஆகியவை வழங்கும் குடும்ப நடவடிக்கைகளையும் சலுகைகளையும் குடும்பங்கள் எதிர்பார்க்கலாம்.
திருமணங்கள் மற்றும் குடும்ப உறவுகளை வலுப்படுத்தும் நடவடிக்கைக்கான கூட்டணி (AFAM), குடும்ப உறவை வலுப்படுத்துவதற்கு "நான் குடும்பப் பிணைப்பை மேம்படுத்த" எனும் ஓர் உறுதிமொழியைத் தயாரித்துள்ளது. இந்த உறுதிமொழி, சிறு சிறு நடவடிக்கைகளின் மூலம் குடும்பப் பிணைப்பை மேம்படுத்த சிங்கப்பூரர்களை ஊக்குவிக்கிறது. இந்த உறுதிமொழியை எடுக்க விரும்புவோர் https://go.gov.sg/ycf-pledge இணையத்தளம் வழி பதிந்துகொள்ளலாம்.