பிணைப்புடன் வாழ உறுதிமொழி ஏற்போம்

நாம் குடும்பப் பிணைப்பை மேம்படுத்த:

* ஒருவருக்கொருவர் செவிகொடுத்துக் கேட்போம்

* ஒருவருக்கொருவர் நேரம் ஒதுக்குவோம்

* ஒருவர்மேல் ஒருவர் அன்பும், பரிவும் அக்கறையும் காட்டுவோம்

* ஒருவர் மீது ஒருவர் மதிப்பு வைப்போம், முக்கியமாக வேறுபாடுகளைத் தீர்க்கும்போது

* நமது குடும்ப அங்கத்தினர்களை பாராட்டுவோம், அதை உறுதிப்படுத்துவோம்

* நல்ல காலங்களிலும் கெட்ட காலங்களிலும் ஒருவருக்கொருவர் ஆதரவாக இருப்போம்

இந்த உறுதிமொழியை எடுக்க விரும்புவோர், https://go.gov.sg/ycf-pledge இணையத்தளம் வழி பதிவு செய்துகொள்ளலாம்.

குடும்­பம் என்­பது நமது வாழ்­வில் ஓர் இன்­றி­ய­மை­யாத தூண் என்­ப­தை­யும் சமூ­கம் ஒன்றுசேர்ந்து இந்த நட­வ­டிக்­கை­களில் கலந்து கொண்டு தங்­க­ளின் குடும்­பங்­க­ளைக் கொண்­டாடி ஆத­ர­வளிக்க ­சமுதாய, குடும்ப மேம்பாட்டு அமைச்சு ஊக்­கு­விக்­கிறது.

குடும்­பங்­க­ளைக் கொண்­டா­டு­வ­தற்­கும், குடும்பப் பிணைப்பை ஏற்படுத்­து­வ­தற்­கும் முழு சமூக முயற்­சி­யின் உதவி தேவை என்­பதை அமைச்சு நினைவுப்படுத்துகிறது.

தேசிய குடும்ப வாரத்­துக்கு பல சமூக அமைப்­பு­கள் ஆத­ர­வ­ளித்­துள்­ளன. குடும்­பங்­களை ஆத­ரிக்­க­வும் கொண்­டா­ட­வும் உறு­தி­மொழி பூண்ட இச்­ச­மூக அமைப்­பு­கள் இந்த நட­வ­டிக்­கை­களில் பங்­கேற்­கும்.

சிங்­கப்­பூர் அர­சாங்­க­மும் 'மைட் ஃபார் ஃபேமிலிஸ்' அதா­வது குடும்­பங்­க­ளின் நல­னைக் கருதி உரு­வாக்­கப்­படும் ஒரு சமு­தா­யத்­தைச் செதுக்­கு­வ­தற்­காக உறுதி பூண்­டுள்­ளது.

பெக்கி முயலின் சாகசம்

'பெக்கி முயலின் சாகசம்' என்ற தலைப்பில், இளஞ்சிவப்பு தொப்பி அணிந்திருக்கும் முயலுடன் உல்லாசமான சாகசப் பயணத்தில் இணையுங்கள்! நம் அக்கம்பக்க வட்டாரங்களைப் பிரதிபலிக்கும் விதமாக உருவாக்கப்படும் விளையாட்டு இடங்களில் ஆடி மகிழ்வதற்கும், "திருமணம் மற்றும் பெற்றோர்" பற்றிய ஒரு கேளிக்கையான உரையாடலில் ஈடுபடுவதற்கும் குடும்பங்கள் தயாராகலாம்!