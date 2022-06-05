நாம் குடும்பப் பிணைப்பை மேம்படுத்த:
* ஒருவருக்கொருவர் செவிகொடுத்துக் கேட்போம்
* ஒருவருக்கொருவர் நேரம் ஒதுக்குவோம்
* ஒருவர்மேல் ஒருவர் அன்பும், பரிவும் அக்கறையும் காட்டுவோம்
* ஒருவர் மீது ஒருவர் மதிப்பு வைப்போம், முக்கியமாக வேறுபாடுகளைத் தீர்க்கும்போது
* நமது குடும்ப அங்கத்தினர்களை பாராட்டுவோம், அதை உறுதிப்படுத்துவோம்
* நல்ல காலங்களிலும் கெட்ட காலங்களிலும் ஒருவருக்கொருவர் ஆதரவாக இருப்போம்
இந்த உறுதிமொழியை எடுக்க விரும்புவோர், https://go.gov.sg/ycf-pledge இணையத்தளம் வழி பதிவு செய்துகொள்ளலாம்.
குடும்பம் என்பது நமது வாழ்வில் ஓர் இன்றியமையாத தூண் என்பதையும் சமூகம் ஒன்றுசேர்ந்து இந்த நடவடிக்கைகளில் கலந்து கொண்டு தங்களின் குடும்பங்களைக் கொண்டாடி ஆதரவளிக்க சமுதாய, குடும்ப மேம்பாட்டு அமைச்சு ஊக்குவிக்கிறது.
குடும்பங்களைக் கொண்டாடுவதற்கும், குடும்பப் பிணைப்பை ஏற்படுத்துவதற்கும் முழு சமூக முயற்சியின் உதவி தேவை என்பதை அமைச்சு நினைவுப்படுத்துகிறது.
தேசிய குடும்ப வாரத்துக்கு பல சமூக அமைப்புகள் ஆதரவளித்துள்ளன. குடும்பங்களை ஆதரிக்கவும் கொண்டாடவும் உறுதிமொழி பூண்ட இச்சமூக அமைப்புகள் இந்த நடவடிக்கைகளில் பங்கேற்கும்.
சிங்கப்பூர் அரசாங்கமும் 'மைட் ஃபார் ஃபேமிலிஸ்' அதாவது குடும்பங்களின் நலனைக் கருதி உருவாக்கப்படும் ஒரு சமுதாயத்தைச் செதுக்குவதற்காக உறுதி பூண்டுள்ளது.
பெக்கி முயலின் சாகசம்
'பெக்கி முயலின் சாகசம்' என்ற தலைப்பில், இளஞ்சிவப்பு தொப்பி அணிந்திருக்கும் முயலுடன் உல்லாசமான சாகசப் பயணத்தில் இணையுங்கள்! நம் அக்கம்பக்க வட்டாரங்களைப் பிரதிபலிக்கும் விதமாக உருவாக்கப்படும் விளையாட்டு இடங்களில் ஆடி மகிழ்வதற்கும், "திருமணம் மற்றும் பெற்றோர்" பற்றிய ஒரு கேளிக்கையான உரையாடலில் ஈடுபடுவதற்கும் குடும்பங்கள் தயாராகலாம்!