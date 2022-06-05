சிலம்பக்கலையை மேம்படுத்த நடவடிக்கை: அமைச்சர் தகவல்
நீலகிரி: தமிழகத்தில் அரசுப் பள்ளிகளில் சிலம்பக்கலையை மேம்படுத்த நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் தெரிவித்துள்ளார். நீலகிரியில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர், மாணவர்கள் சிலம்பம் உள்ளிட்ட கலைகளைக் கற்பது நல்லது என்றும் மாநிலம் முழுவதும் ஐந்து வயதிற்கு மேற்பட்ட சிறார்களை பள்ளிகளில் சேர்க்க நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருகிறது என்றும் குறிப்பிட்டார். பள்ளிகள் திறப்புக்கு பிறகு மாணவர்கள் முகக்கவசம் அணிய வேண்டுமா என்பது குறித்து எந்த அறிவிப்பும் தற்போதுவரை வெளியிடவில்லை எனவும் அமைச்சர் கூறினார்.
சிட்டுக்குருவி கூடுகளைப் பரிசளித்த கல்லூரி மாணவர்களுக்கு பாராட்டு
மதுரை: சிட்டுக்குருவி இனம் அழிவதைத் தடுக்கும் முயற்சியாக, தங்களது தோழியின் திருமணத்திற்கு சிட்டுக் குருவி கூடுகளைப் பரிசாக அளித்த மதுரை கல்லூரி மாணவர்களை பல்வேறு தரப்பினரும் பாராட்டி உள்ளனர். நேற்று முன்தினம் மதுரை அமெரிக்கன் கல்லூரியில் முதுகலை படித்துவரும் மாணவி குரு தீபிகாவுக்கு திருமணம் நடைபெற்றது. அதில் கலந்துகொண்ட கல்லூரி நண்பர்கள் குருவிக்கூட்டினைப் பரிசாக வழங்கினர். மாணவர்களின் இந்த வித்தியாசமான முயற்சியை திருமணத்திற்கு வந்திருந்தவர்கள் பாராட்டினர்.
'சந்திராயன் 3' திட்டம் தோல்வி அடையாது என்கிறார் சிவன்
மதுரை: 'சந்திராயன் 3' திட்டம் தோல்வி அடையாத வண்ணம் தீவிர முயற்சி மேற்கொண்டு வருவதாக இஸ்ரோ முன்னாள் தலைவர் சிவன் கூறினார். மதுரையில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர், 'சந்திராயன் 2' திட்டம் தோல்வி அடைந்ததற்கான காரணங்கள் கண்டறியப்பட்டுள்ளதாக குறிப்பிட்டார். "மீண்டும் தோல்வி அடையாத வகையில், திட்டப்பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன," என்றார் சிவன்.
நெகிழிப் பொருள்கள் தயாரித்த 172 நிறுவனங்கள் மூடப்பட்டன
புதுக்கோட்டை: தமிழகத்தில் தடை செய்யப்பட்டுள்ள நெகிழிப் பொருள்களைத் தயாரித்த 172 நிறுவனங்கள் மூடப்பட்டுள்ளதாக சுற்றுச்சூழல் அமைச்சர் சிவ.வீ.மெய்யநாதன் தெரிவித்துள்ளார். புதுக்கோட்டையில் செய்தி யார்களிடம் பேசிய அவர், மாநிலம் முழுவதும் நெகிழிப் பொருள்களை ஒழிக்கும் நோக்கத்தில்தான் 'மீண்டும் மஞ்சள் பை திட்டம்' தொடங்கப்பட்டுள்ளது என்றார். "அடுத்த மூன்று ஆண்டுகளுக்குள் தமிழகம் தூய்மையாகவும் பசுமை நிறைந்த மாநிலமாகவும் மாற்றப்படும். மூடப்பட்ட நிறுவனங்க ளுக்கு ரூ.105 கோடி அபராதம் விதிக்கப்பட்டுள்ளது. 1,172 மெட்ரிக் டன் நெகிழிப் பொருள்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள் ளன," என்றார் அமைச்சர் சிவ.வீ.மெய்யநாதன்.
அதிமுகவினர் அஞ்சுவதாக தமிழக பாஜக துணைத்தலைவர் குற்றச்சாட்டு
நாமக்கல்: லஞ்ச ஒழிப்பு காவல்துறையினரின் சோதனைக்குப் பயந்து, அதிமுகவினர் எதிர்க்கட்சியாகச் செயல்படவில்லை என பாஜக மாநில துணைத்தலைவர் வி.பி.துரைசாமி சாடி உள்ளார். ராசிபுரத்தில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர், முல்லைப் பெரியாறு, மேகதாது அணை விவகாரம் தொடர்பாக பாஜக இரட்டை நிலைப்பாடு கொண்டிருப்பதாக அதிமுக முனனாள் அமைச்சர் பொன்னையன் கூறியதை ஏற்க இயலாது என்றார். பாஜவை பற்றியோ, அதன் தலைவர்கள் பற்றியோ குறைகூற, அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் பொன்னையனுக்கு எந்தவிதமான தார்மீக உரிமையும் கிடையாது என்றும் வி.பி.துரைசாமி கூறி உள்ளார். பொன்னையன் கருத்தால் அதிமுக, பாஜக இடையே உரசல் ஏற்பட்டுள்ள நிலையில், பொன்னையன் தெரிவித்திருப்பது அவரது சொந்தக்கருத்து என அதிமுக ஒருங்கிணைப்பாளர் ஓ.பன்னீர்செல்வம் கூறியுள்ளார். பொன்னையனும் தாம் பாஜகவுக்கு எதிராக ஏதும் பேசவில்லை எனத் தெரிவித்துள்ளார். தாம் பேசியது ஊடகங்களால் தவறாக புரிந்துகொள்ளப்பட்டதாகவும் கட்சித்தலைமையின் நிலைப்பாட்டையே தாமும் கொண்டிருப்பதாகவும் பொன்னையன் கூறியுள்ளார்.