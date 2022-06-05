ஒடிசா அமைச்சரவை பதவி விலகல்
புவனேஸ்வர்: ஒடிசாவில் முதல்வர் நவீன் பட்நாயக் தலைமையிலான அமைச்சர்கள் அனைவரும் பதவி விலகியுள்ளனர். இன்று பிற்பகல் 12 மணிக்குப் புதிய அமைச்சர்கள் பதவியேற்பார்கள் எனத் தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
இலவச ஹெலிகாப்டர் சவாரி செய்த கர்நாடக மாநில விவசாயிகள்
சிக்மகளூர்: கர்நாடக மாநிலத்தில் சுற்றுலாத்துறை மேம்பாட்டுத் திட்டத்தின்கீழ் ஹம்பி உள்ளிட்ட பல்வேறு இடங்களில் 'ஹெலி டூரிசம்' எனும் ஹெலிகாப்டரில் சுற்றுப்பயணம் செய்யும் திட்டம் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
இதன்கீழ் சித்ரதுர்கா மாவட்டம் ஒசதுர்காவில் முதல் இரண்டு நாள்கள் அந்தப் பகுதி விவசாயிகளுக்கும் ஆடு மேய்ப்போருக்கும் இலவசமாக ஹெலிகாப்டரில் பறக்க அனுமதி அளிக்கப்பட்டது. மொத்தம் 200க்கும் அதிகமான விவசாயிகள் ஹெலிகாப்டரில் இலவசமாகப் பறந்து சென்றதாகக் கூறப்பட்டது.
அமோனியா வாயுக்கசிவால்
200 பெண்கள் பாதிப்பு
அமராவதி: ஆந்திரப் பிரதேச மாநிலத்தின் அனகாபள்ளி மாவட்டம் அச்சுதாபுரம் பகுதியில் சிறப்புப் பொருளாதார மண்டலத்திற்கு உட்பட்ட 'போரஸ்' என்ற ரசாயன ஆய்வகம் செயல்பட்டு வருகிறது. இதில் ஏற்பட்ட அமோனியா வாயுக்கசிவால் அருகிலுள்ள 'சீட்ஸ் அப்பேரல் இந்தியா' எனும் நிறுவனத்தில் பணியில் இருந்த 200 பெண் தொழிலாளர்களுக்கு வாந்தி, தலைவலி, கண் எரிச்சல் ஏற்பட்டது. சம்பவம் குறித்த விசாரணைக்கு முதல்வர் ஜெகன் மோகன் ரெட்டி உத்தரவிட்டுள்ளார்.
ரசகுல்லாவால் ரயில் சேவை பாதிப்பு
பாரகியா: பீகாரில் ரசகுல்லாவுக்குப் பெயர்பெற்ற லக்கிசாராய் அருகே உள்ள பாரகியா ரயில் நிலையத்தில் பெரும்பாலான ரயில்கள் நின்று செல்வதில்லை.
இதனால் தங்கள் விற்பனை பாதிக்கப்படுவதாகக்கூறி 200 கடைக்காரர்கள் பாரகியா ரயில் நிலையத் தண்டவாளத்தில் அமர்ந்து போராட்டம் நடத்தினர். இதனால் டெல்லிக்கும் ஹவுராவுக்கும் இடையிலான பல ரயில்கள் ரத்து செய்யப்பட்டன; சில ரயில்கள் மாற்றுப் பாதையில் திருப்பிவிடப்பட்டன. பாரகியா ரயில் நிலையத்தில் ரயில்கள் நின்றுசெல்ல உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று அதிகாரிகள் உறுதியளித்த நிலையில் போராட்டம் கைவிடப்பட்டது.