உலகின் தலைசிறந்த கணினி நிரலிடும் நிபுணராக டெல்லி ஐஐடி மாணவர் தேர்வு
புதுடெல்லி: டெல்லி ஐஐடி மாணவர் கலாஷ் குப்தா என்பவர் டிசிஎஸ் நிறுவனம் நடத்திய 'கோட்-விட்டா' எனும் கணினி நிரலிடும் சவால் போட்டியில் வென்றுள்ளார். அவருக்கு 10,000 யுஎஸ் டாலர்கள் பரிசுத் தொகை கிடைத்துள்ளது. குப்தா ஐஐடியில் மூன்றாம் ஆண்டு கணினி அறிவியல், பொறியியல் பயில்பவர். இப்போட்டியில் 87 நாடுகளில் இருந்து 100,000 போட்டியாளர்கள் பங்கேற்றனர். உலகின் தலைசிறந்த கணினி நிரல் (கோடிங்) குறியீட்டாளர்கள் பட்டியலில், பல்வேறு பல்கலைக்கழகங்களைச் சேர்ந்த 21 இந்திய மாணவர்களின் பெயர்கள் இடம்பெற்றுள்ளன. இரண்டாவது மற்றும் மூன்றாவது இடங்களைப் பெற்ற போட்டியாளர்கள் சிலி, தைவானைச் சேர்ந்தவர்கள் ஆவர் என்று டாடா கன்சல்டன்சி சர்வீசஸ் (டிசிஎஸ்) குறிப்பிட்டது.
அதிருப்தியில் குலாம் நபி ஆசாத்
புதுடெல்லி: நாடாளுமன்ற மாநிலங்களவை உறுப்பினர் பதவி கிடைக்காததால் சோனியா காந்தி - ராகுல் மீது, அக்கட்சியின் மூத்த தலைவர் குலாம் நபி ஆசாத் அதிருப்தி அடைந்துள்ளார்.
காங்கிரஸ் கட்சியில் முழுமையான மாற்றங்களைக் கொண்டு வர வேண்டும் என்று குலாம் நபி ஆசாத் தலைமையில் பல மூத்த தலைவர்கள் வலியுறுத்தி வருகிறார்கள்.
இந்நிலையில், குலாம் நபிக்கு எம்.பி. பதவி கொடுக்கப்படாததால் அதிருப்தி யாளர்களில் சிலர் பா.ஜனதாவுக்குத் தாவ ஆலோசித்து வருவதாக தகவல்கள் வெளியானதை அடுத்து, குலாம்நபி ஆசாத்தை சோனியா அழைத்து பேசினார். கட்சியில் தனக்கு அடுத்த இரண்டாவது இடத்தை தருவதாக சோனியா காந்தி கூறியுள்ளார். ஆனால் அதை குலாம்நபி ஆசாத் ஏற்கவில்லை. எம்.பி. பதவி கிடைக்காத வருத்தத்தில் இருக்கும் அவர் கட்சியை சீரமைக்க வேண்டும் என்று வலியுறுத்தி விட்டு வந்ததாக தகவல்கள் கூறுகின்றன.
ஆலை தீ விபத்தில் பலியானோர் எண்ணிக்கை அதிகரிப்பு
ஹாபூர்: உத்தரப் பிரதேசம், ஹாபூர் மாவட்டத்தில் உள்ள தொழிற்சாலையில் நேற்று முன்தினம் ஏற்பட்ட வெடிவிபத்தில் உயிரிழந்தோர் எண்ணிக்கை 12ஆக உயர்ந்துள்ளது. படுகாயம் அடைந்த 21 பேர் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப் பட்டுள்ளனர். "விபத்து நடந்த தவுலானா ஆலை மின்னணுப் பொருள்கள் தயாரிக்க உரிமம் பெறப்பட்டிருக்கிறது. ஆனால், இங்கு சட்டவிரோதமாக பட்டாசுகள், பிளாஸ்டிக் பொம்மைத் துப்பாக்கிகள் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளன. ஆலையில் இருந்த வெடிமருந்துகளால் விபத்து ஏற்பட்டிருக்கிறது. பட்டாசுகள் வெடித்துச் சிதறி, சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகளுக்கும் தீ பரவியுள்ளது. விபத்து குறித்து விசாரணை நடைபெறு கிறது. சட்டவிரோதமாக ஆலையை நடத்தியவர்கள்மீது கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்," என்று விபத்து குறித்து ஹாபூர் காவல் துறை ஐ.ஜி. பிரவீண் குமார் தெரிவித்துள்ளார்.