வர்த்தகம், அலுவலகத்திற்கு அதிக
குறுகிய கால குத்தகை இடங்கள்
சிங்கப்பூரில் சில இடங்களில் வர்த்தக, அலுவலகப் பயனீட்டுக்கு 15 முதல் 30 ஆண்டு காலம் வரைப்பட்ட குறுகிய கால குத்தகையுடன் கூடிய அதிக இடங்கள் அறிமுகமாகும்.
நீக்குப்போக்கான வேலை ஏற்பாடுகள் காரணமாக அலுவலக இடங்களுக்கான தேவையில் எந்த அளவுக்குத் தாக்கம் இருக்கும் என்பதை அரசாங்கம் கண்காணித்து வருகிறது. இத்தகைய இடங்களை நகர மையத்திலும் வீடுகளுக்கு அருகாமையில் உள்ள இடங்களிலும் ஒதுக்குவது பற்றி ஆராயப்பட்டு வருகிறது.
நகர மறுசீரமைப்பு ஆணையம் நீண்டகால நிலப் பயனீட்டுத் திட்டங்களைத் தீட்டியுள்ளது. அதன் ஒரு பகுதியாக குறுகியகால குத்தகையில் நிலங்களை கொடுப்பது பற்றி அது பரிசீலித்து வருகிறது. வர்த்தக நிலங்கள் பொதுவாக 99 ஆண்டுகள் குத்தகையுடன் கூடியவை.
2021ல் நிலச்சரிவுகள் அதிகம்: கடுமையான மழையே காரணம்
சிங்கப்பூரில் நிலச்சரிவுகள் சென்ற ஆண்டில் அதிகமாக நிகழ்ந்தன. அதற்கு கடுமையான மழையே காரணம் என்று ஸ்ட்ரெய்ட்ஸ் டைம்ஸ் தெரிவித்துள்ளது.
இடைவிடாமல் பெய்த கடும் மழை காரணமாக நாட்டின் பல பகுதிகளில் இருக்கும் சரிவான இடங்களில் நிலம் சரிந்தது. மரங்கள் விழுந்ததும் காரணம். ஹாவ்லக், ஃபோர்ட் கேனிங், லோயாங் போன்ற பகுதிகளில் உள்கட்டமைப்பு வசதிகளுக்குப் பாதிப்பு ஏற்பட்டது.
தேசிய பூங்காக் கழகம் நிர்வகித்து வரும் நிலப் பகுதிகளில் நிகழ்ந்த நிலச்சரிவுகளின் எண்ணிக்கை, 2020ஆம் ஆண்டின் அளவைவிட ஒன்று கூடி சென்ற ஆண்டில் 20 ஆகியது.
இது ஐந்து ஆண்டுகளில் ஆக அதிகம் என்பது தெரிவிக்கப்பட்டது. சென்ற ஆண்டில் வழக்கத்திற்கு மாறாக அதிக மழை பெய்தது. 2021ல் பெய்த மழை 2020ல் பெய்த அளவைவிட கிட்டத்தட்ட 70 விழுக்காடு அதிகம் என்று கழகம் கூறியது.
இதனிடையே, 2020ல் அரசு நிலங்களில் நான்கு மண் அரிப்புச் சம்பவங்கள் நிகழ்ந்ததாகவும் இந்த எண்ணிக்கை சென்ற ஆண்டில் ஆறாகக் கூடியது என்றும் நிலப் போக்குவரத்து ஆணையம் தெரிவித்தது.
ஆசிரியர் தொழிலைவிட்டு விலகுவோர் குறைவு: அமைச்சு
கொவிட்-19 தொற்று அதிகமாக இருந்த காலத்தில் பதவி விலகிய ஆசிரியர்கள் எண்ணிக்கை அதிகரிக்கவில்லை என்று கல்வி அமைச்சு அறிவித்துள்ளது.
மொத்த ஆசிரியர்கள் எண்ணிக்கை ஏறக்குறைய 32,000 ஆக இருக்கிறது. ஆசிரியர் வேலையை விட்டு விலகியோரின் விகிதாச்சாரம் கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளில் 2% முதல் 4% வரைப்பட்டதாக சீராகவே இருந்துவருகிறது.
இருந்தாலும் வயது குறைந்தவர்களைப் பார்க்கையில், ஆசிரியர் தொழிலைவிட்டு விலகியவர்களின் எண்ணிக்கை கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கிறது.
தங்களுடைய மூன்றாண்டு உடன்பாட்டுக் காலத்தை முடிக்காமலேயே அந்தத் தொழிலைவிட்டு விலகிய இளம் ஆசிரியர்களின் எண்ணிக்கை கடந்த இரண்டாண்டுகளில் 5%க்கும் குறைவாகவே இருந்து வந்துள்ளது.
ஆசிரியர் பணியைக் கைவிடுவோர் எண்ணிக்கை மோசமான ஒன்றாக இல்லை. இருந்தாலும் மேலும் அதிக ஆசிரியர்கள் பதவி விலகுவதை அமைச்சு விரும்பவில்லை என்று கல்வி அமைச்சின் கல்வித் துறை தலைமை இயக்குநர் திருவாட்டி லியூ வெய் லி தெரிவித்தார்.
கொவிட்-19 தலைவிரித்தாடிய கடந்த இரண்டாண்டு களும் ஆசிரியர்களுக்கு மிகவும் உளைச்சல் மிகுந்த காலகட்டமாக இருந்தது என்பதை அவர் சுட்டிக்காட்டினார்.