புக்கிட் கேன்பரா: புதிய உணவங்காடி நிலையம், விளையாட்டு இடம்
செம்பவாங் வட்டாரவாசிகள் இந்த ஆண்டின் மூன்றாம் காலாண்டில் 800 பேர் அமரக்கூடிய உணவங்காடி நிலையம், உள்ளரங்க விளையாட்டு இடம் போன்றவற்றைப் பயன்படுத்தத் தொடங்கலாம்.
புக்கிட் கேன்பரா ஒருங்கிணைக்கப்பட்ட விளையாட்டு, சமூக நடுவத்தில் பலதுறை மருந்தகமும் இடம்பெற்றிருக்கும். புதிய நடுவத்தில் ஐந்து நீச்சல் குளங்களும் சிங்கப்பூரின் ஆகப் பெரிய 'ஆக்டிவ்எஸ்ஜி' உடலுறுதிக்கூடமும் இருக்கும்.
தானியக்க வாகனங்களை குடியிருப்பு வட்டாரங்களில் சோதிக்க அனுமதி
தானியக்க வாகனங்களை டோவர், போனா விஸ்தா போன்ற குறிப்பிட்ட சில குடியிருப்புப் பகுதிகளில் சோதிக்க நிலப் போக்குவரத்து ஆணையம் அனுமதி வழங்கியுள்ளது.
ஆணையத்தின் 'மைல்ஸ்டோன் 2' சோதனையில் தேர்ச்சி பெற்றால் வாகனத்தை ஓட்டுநரின்றி பொதுச் சாலைகளில் சோதிக்கலாம். ஆனால் வாகனத்தில் பாதுகாப்பு ஊழியர் இருப்பது அவசியம். அமெரிக்க தானியக்க வாகன நிறுவனமான 'மோஷனல்' தயாரித்த தானியக்க வாகனம் இவ்வாறு 'மைல்ஸ்டோன் 2' சோதனையில் வெற்றிபெற்றிருப்பதாக ஸ்ட்ரெய்ட்ஸ் டைம்ஸ் அறிகிறது.
முதியவரை சைக்கிளால் மோதிய 'கிரேப்' விநியோகிப்பாளருக்குச் சிறை
அடுக்குமாடி வீட்டின் கீழ்த் தளத்தில் முதியவரை சைக்கிளால் மோதிய 'கிரேப்' உணவு விநியோகிப்பாளருக்கு நேற்று மூன்று நாள் சிறைத்தண்டனை விதிக்கப்பட்டது.
சம்பவத்தில் முதியவரின் கை மணிக்கட்டு எலும்பு முறிந்தது. சைக்கிளால் மோதியதை 26 வயது ஷேக் முகமது இரிஸ்யாட் ஷேக் முகமது இப்ராஹிம் ஒப்புக்கொண்டார். இத்தகைய விபத்துகள் அடிக்கடி நிகழ்வதாகவும் இதற்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்கவேண்டும் என்று தீர்ப்பில் நீதிபதி குறிப்பிட்டார்.