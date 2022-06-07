ஜெயக்குமார்: விருப்பப்பட்டால் சசிகலா பாஜகவில் சேரலாம்
சென்னை: பணத்தை வைத்து அரசியல் செய்யலாம் என பகல் கனவு கண்டுகொண்டிருக்கும் வி.கே. சசிகலாவுக்கு அதிமுகவில் ஒருபோதும் இடமில்லை என அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் ஜெயக்குமார் தெரிவித்துள்ளார். சசிகலா விருப்பப்பட்டால் பாஜகவில் சேர்ந்துகொள்ளட்டும் என்றவர், அதிமுக கொடியைச் சசிகலா பயன்படுத்தக் கூடாது என வழக்கு தொடரப்பட்டுள்ளதாகவும் கூறினார்.
'திராவிட மாடல்' என்ன என்பது இன்னமும் புரியவில்லை
விழுப்புரம்: திண்டிவனத்தில் தனது ஆதரவாளர் இல்லத்தில் நடந்த விழா ஒன்றில் கலந்துகொண்ட சசிகலா, செய்தியாளர்களிடம் பேசியபோது, திமுகவினர் 'திராவிட மாடல்' என்று அடிக்கடி கூறி வருகின்றனர். அப்படி என்றால் என்ன என்று எனக்கு இப்போதுவரை புரியவில்லை என்று கருத்து கூறினார்.
கடந்த ஓராண்டு திமுக ஆட்சியில் சட்டம்-ஒழுங்கு சீர்குலைந்துள்ளது. 600க்கும் மேற்பட்ட கொலைகள் நடந்துள்ளதாகக் குற்றஞ்சாட்டியவர், "ஏழை, எளியோரை முன்னேற்றுவதற்காக எம்ஜிஆரும் ஜெயலலிதாவும் பல்வேறு திட்டங்களைச் செயல்படுத்தி, சமத்துவத்துக்காகப் பாடுபட்டனர். எங்களைப் பொறுத்தவரையில் அதுதான் சிறந்த மாடல்," என்று சசிகலா கூறினார்.
மாற்றுத் திறனாளிகளுக்கான அருங்காட்சியகம் திறப்பு
சென்னை: மாற்றுத் திறனாளிகளுக்கான 'அனைத்தும் சாத்தியம்' என்ற அருங்காட்சியகத்தை திறந்துவைத்த முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின், மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான நேரடி மானியம் தரும் திட்டத்தை தொடங்கி வைத்து, நலத்திட்ட உதவிகளையும் வழங்கினார். சென்னை, காமராஜர் சாலையில் உள்ள மாற்றுத்திறனாளிகள் ஆணையர் அலுவலகத்தில் ரூ.1 கோடி மதிப்பில் இந்த அருங்காட்சியகம் அமைக்கப்பட்டுள்ளது.
ஆண் பக்தர்கள் மட்டுமே கலந்து சிறப்பித்த அசைவத் திருவிழா
மதுரை: மதுரை அருகே ஆண் பக்தர்கள் மட்டுமே கலந்துகொண்ட பிரம்மாண்ட கோயில் திருவிழா சிறப்பாக நடைபெற்றது. இதில் 100 ஆடுகள் பலியிடப்பட்டு அசைவ விருந்து சமைத்து பரிமாறப்பட்டது.
மதுரை மாவட்டம், திருமங்கலம் அருகேயுள்ளது பெருமாள் கோவில்பட்டி கிராமம். இங்குள்ள கரும்பாறை முத்தையா கோயிலில் நடந்த திருவிழாவில் பாரம்பரிய முறைப்படி ஆண் பக்தர்கள் மட்டுமே பங்கேற்றனர். சாமிக்கு பொங்கல் வைத்து வழிபாட்டை தொடங்கிய பின்னர், 250 மூட்டை அரிசியைப் பயன்படுத்தி கறிவிருந்து சமைத்து 10,000 ஆடவர்களுக்குப் பரிமாறப்பட்டது.
குடிநீருக்காக 2 கி.மீ. தூரம் நடந்து செல்லும் மலைவாழ் மக்கள்
அந்தியூர்: ஈரோடு மாவட்டம், அந்தியூர் அருகே உள்ள பர்கூர் மலைப்பகுதியில் தலையில் குடங்களைச் சுமந்தபடி மலைவாழ் மக்கள் 2 கிலோ மீட்டர் நடந்து சென்று வனக்குட்டையில் தேங்கி நிற்கும் கலங்கிய நீரை எடுத்து வருகின்றனர். இதுகுறித்து அவர்கள் கூறுகையில், "மாசு கலந்த நீரைத்தான் நாங்கள் குடிநீராகப் பயன்படுத்தி வருகிறோம். இந்த நீருக்காக நாங்கள் தினமும் 2 கிலோ மீட்டர் தூரம் நடக்கவேண்டியது உள்ளது. குடிநீருக்காக அலைவதிலேயே எங்களது நேரம் விரையம் ஆகிறது. ஆழ்குழாய் கிணறு அமைத்து, சுகாதாரமான குடிநீர் வழங்க அரசு நடவடிக்கை எடுக்கவேண்டும்,'' என்று கோரினர்.