சல்மான் கானுக்கு கொலை மிரட்டல்
மும்பை: பிரபல இந்தி நடிகர் சல்மான் கானுக்கும் அவரது தந்தை சலீம் கானுக்கும் கொலை மிரட்டல் விடுக்கப்பட்டுள்ளது. இது தொடர்பான மிரட்டல் கடிதத்தில் பஞ்சாப் பாடகர் சித்து மூஸ்வாலாவைப் போல கொல்லப்படுவீர்கள் என குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
எழுத்தாளரான சலீம் கான் மும்பையில் நேற்று காலை ஒரு பூங்காவில் நடைப்பயிற்சி மேற்கொண்ட பிறகு அங்கிருந்த ஒரு திண்ணையில் அமர்ந்து ஓய்வெடுத்துள்ளார். அங்கு ஒரு கடிதம் தென்படவே அதை எடுத்து படித்தார் சலீம். அதில் தனக்கும் தன் மகனுக்கும் கொலை மிரட்டல் இருந்ததைப் பார்த்து அதிர்ந்து போன அவர், பின்னர் காவல்துறையில் புகார் அளித்துள்ளார். இது குறித்து மும்பை காவல்துறை தீவிர விசாரணை நடத்தி வருகிறது.
மாடு திருடியதாக சந்தேகம்: இளையர் மீது மின்சாரம் பாய்ச்சி விசாரணை
லக்னோ: மாடு திருடியதாக சந்தேகிக்கப்பட்ட இளையர் மீது மின்சாரத்தைப் பாய்ச்சி விசாரணை நடத்திய ஐந்து காவல்துறையினர் பணியிடை நீக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளனர். உத்தரப் பிரதேச மாநிலம் படாவுன் பகுதியைச் சேர்ந்த கூலித்தொழிலாளியான ரெஹான் என்பவரை, மாடு திருடியதாக காவல்துறை கைது செய்தது. காவல் நிலையத்தில் அவர் சரமாரியாகத் தாக்கப்பட்டதாகவும் மின்சாரம் பாய்ச்சி கொடுமைப்படுத்தப்பட்டதாகவும் குடும்பத்தார் தெரிவித்தனர். இதையடுத்து, ஏழு காவலர்கள் மீது வழக்குப் பதிவாகி உள்ளது. அவர்களில் ஐந்து பேர் மட்டும் பணியிடை நீக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளனர்.
ஒற்றைக் காலுடன் பள்ளிக்குச் சென்று திரும்பும் காஷ்மீர் மாணவர்
ஸ்ரீநகர்: தீ விபத்தில் தனது ஒரு காலை இழந்துவிட்ட நிலையில், காஷ்மீரைச் சேர்ந்த ஒன்பதாம் வகுப்பு மாணவர் ஒருவர், தினமும் ஒற்றைக்காலுடன் பள்ளிக்கூடம் சென்று திரும்புகிறார். ஹந்த்வாரா பகுதியைச் சேர்ந்த பர்வேஸ் (படம்) என்ற அந்த மாணவர், அருகில் உள்ள நவ்காம் பகுதி அரசுப்பள்ளியில் படித்து வருகிறார். சிறு வயதில் தீ விபத்தில் சிக்கியதால் ஒரு காலை இழந்துவிட்ட பர்வேசுக்கு படிப்பில் மிகுந்த ஆர்வம் உள்ளது. அதனால் தன் வீட்டில் இருந்து இரண்டு கிலோ மீட்டர் தூரத்தில் உள்ள பள்ளிக்கு ஒற்றைக்காலுடன் தனியாகச் சென்று வருகிறார். தமக்கு யாரேனும் செயற்கைக்கால் வாங்கிக்கொடுத்தால் வாழ்க்கையில் சாதித்துக்காட்ட முடியும் என்கிறார் பர்வேஸ். இவரது தன்னம்பிக்கையையும் கல்வி கற்கும் ஆர்வத்தையும் சமூக ஊடகங்களில் ஏராளமானோர் பாராட்டி உள்ளனர்.
பண மோசடி: டெல்லி அமைச்சர் வீட்டில் மீண்டும் சோதனை
கோல்கத்தா: பண மோசடி குற்றச்சாட்டின் பேரில் கைது செய்யப்பட்டுள்ள டெல்லி சுகாதார அமைச்சர் சத்யேந்திரா ஜெயினின் வீடு உள்ளிட்ட பல்வேறு இடங்களில் அமலாக்கத்துறை நேற்று மீண்டும் அதிரடி சோதனை மேற்கொண்டது. அப்போது முக்கிய ஆவணங்கள் கைப்பற்றப்பட்டதாக அமலாக்கத்துறை தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், ஆம் ஆத்மி கட்சி இந்த நடவடிக்கையை, அரசியல் பழிவாங்கும் செயல் என்று கண்டனம் தெரிவித்துள்ளது. கடந்த 2017ஆம் ஆண்டு சத்யேந்தர் ஜெயினும் அவரது குடும்பத்தாரும் ரூ.1.62 கோடி வரை பணமோசடி செய்ததாக சிபிஐ வழக்குப் பதிவு செய்தது. பண மோசடி என்பதால் அமலாக்கத்துறையும் விசாரணை மேற்கொண்டது. இதில், கோல்கத்தாவைச் சேர்ந்த நிறுவனத்துடன் ஹவாலா பரிவர்த்தனைகளில் ஈடுபட்டதாக சத்யேந்தர் ஜெயின் மீது குற்றம்சாட்டப்பட்டுள்ளது. இதையடுத்து, அமலாக்கத்துறை அவரைக் கைது செய்துள்ளது.