'நிவாரணம் கொடுத்தால் போதாது, விசாரணை நடத்தவேண்டும்'
சென்னை: கடலூர் அருகே கெடிலம் ஆற்றில் மூழ்கி ஆறு மாணவிகள் உள்பட ஏழு பேர் உயிரிழந்தனர். இதற்கு இரங்கல் தெரிவித்துள்ள பாஜக மாநிலத் தலைவர் அண்ணாமலை, மணல் எடுத்ததால் ஏற்பட்ட பள்ளம்தான் ஏழு பேர் உயிரிழப்புக்கு காரணம் என குற்றம்சாட்டினார். "இறந்தோரின் குடும்பத்தினரிடம் நிவாரணத் தொகையை மட்டும் அளித்துவிட்டு தமிழக அரசு இந்தப் பிரச்சிைனயில் இருந்து நழுவிவிடக்கூடாது. ஆற்றில் மணல் எடுத்தவர் யார்? அவர் உரிமம் பெற்றாரா? என்பதை விசாரித்து நடவடிக்கை எடுக்கவேண்டும்," என வலியுறுத்தி உள்ளார்.
கணக்கு தர தீட்சிதர்கள் மறுப்பு
சிதம்பரம்: சிதம்பரம் நடராஜர் கோயிலில் ஆய்வுக்குச் சென்ற அறநிலையத் துறை அதிகாரிகளுக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து, கோயில் வரவு செலவு கணக்கு விவரங்களைத் தர தீட்சிதர்கள் மறுத்துவிட்டனர்.
"பக்தர்கள், அர்ச்சகர்கள், நிர்வாகிகள் என யாராக இருந்தாலும் சட்டப்படிதான் நடக்கவேண்டும். தீட்சிதர்கள் ஒத்துழைக்காதது பற்றி சட்ட ஆேலாசனை பெற்று நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்," என இந்து அறநிலையத் துறை அமைச்சர் சேகர்பாபு தெரிவித்துள்ளார்.
அரசியல் ஏற்றத்துக்கு பெயர் மாற்றம்
சென்னை: தனது கணவர் நடராஜனின் பெயரை 'இனிஷியல்' ஆக சேர்க்கவேண்டும் என்றும் என்.சசிகலா என்றோ அல்லது சசிகலா நடராஜன் என்றோ பெயரை மாற்றினால் தான் அரசியலில் ஏற்றம் ஏற்படும் என்றும் மறைந்த முன்னாள் முதல்வர் ஜெயலலிதாவின் தோழி சசிகலாவிடம் சோதிடர்கள் கூறியுள்ளனர். அத்துடன், இப்போது அவர் சென்னை, தியாகராய நகரில் உள்ள வீட்டில் குடியிருந்து வரும் நிலையில், அங்கு வாஸ்து தோஷம் இருப்பதால், வேறு வீட்டிற்கு உடனே குடியேற வேண்டும் என்றும் சோதிடர்கள் அறிவுறுத்தி உள்ளனர்.
கடற்கரை உயிர் பாதுகாப்புத் திட்டம் தொடக்கம்
சென்னை: கடற்கரைப் பகுதிகளில் அவ்வப்போது எற்படும் விபத்துகளைக் குறைப்பதற்கும் நீரில் மூழ்கித் தவிப்பவர்களைக் காப்பாற்றும் வகையிலும் மீனவ இளைஞர்களுக்கு கடற்கரை உயிர் பாதுகாப்புத் திட்டத்தைத் தொடங்கிவைத்தார் முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின். முதல்கட்டமாக 14 கடலோர மாவட்டங்களைச் சேர்ந்த 1,000 மீனவ இளைஞர்களுக்கு பயிற்சி அளிக்கப்பட உள்ளது.
இப்பயிற்சி பாதிக்கப்பட்டவர்களை மருத்துவமனைக்கு அழைத்துச் செல்வதற்கு முன்னர் முதலுதவி சிகிச்சை அளிக்கவும் ேபருதவியாக அமையும் என்று கூறப்படுகிறது.
ரங்கராட்டினம் சரிந்து விபத்து
வேலூர்: வேலூர் மாவட்டம், பல்லலகுப்பம் கிராமத்தில் நடந்த கங்கை அம்மன் கோயில் திருவிழாவில் ரங்கராட்டினம் சரிந்து விபத்து ஏற்பட்டது. இவ்விபத்தில் சிக்கி அந்தரத்தில் தத்தளித்த 20 பேர் கூச்சலிட்டனர். உடனடியாக அங்கிருந்தவர்கள் அவர்களைப் பத்திரமாக காயங்கள் இன்றி மீட்டனர். இச்சம்பவம் குறித்து மேல்பட்டி காவல்துறையினர் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
போராட்டம் நடத்திய தாதியர்கள்
சென்னை: சென்னை ஓமந்தூரார் அரசினர் வளாகத்தில் நேற்று காலையில் 200க்கும் மேற்பட்ட தாதியர்கள் திடீர் போராட்டம் நடத்தினர். தற்காலிக ஊழியர்களை நிரந்தரம் செய்யவேண்டும் என அவர்கள் வலியுறுத்தினர். கடந்த 2015ஆம் ஆண்டு முதல் தற்காலிகமாகவே பணியாற்றி வருவதால் தங்களுடைய வாழ்வாதாரம் பெரிதும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் திமுக அரசு தங்களுடைய தேர்தல் வாக்குறுதியில் தெரிவித்ததுபோல் உடனடியாக தங்களைப் பணி நிரந்தரம் செய்யவேண்டும் என்றும் அவர்கள் வலியுறுத்தி உள்ளனர்.