காவல்துறை உதவி ஆய்வாளர் தேர்வில் முறைகேடு: 40 பேர் கைது
பெங்களூரு: கர்நாடகாவில் காவல்துறை உதவி ஆய்வாளர் தேர்வில் முறைகேடு நடந்துள்ளது. இது தொடர்பாக இரண்டு காவல்துறை அதிகாரிகளும் தேர்வில் தேர்ச்சி பெற அமைச்சரின் சகோதரரிடம் பணம் கொடுத்ததாக கூறியவரும் கைதாகி உள்ளனர். கர்நாடகாவில் 545 உதவி ஆய்வாளர்கள் பணிக்கு தேர்வு நடைபெற்றது. இதில் முறைகேடு நடந்து இருப்பதாக தகவல் வெளியானதை அடுத்து, 40க்கும் மேற்பட்டவர்களை காவல்துறை கைது செய்தது. தேர்வு எழுதிய அனைவரும் விசாரிக்கப்பட்டு வருகின்றனர். இந்நிலையில், தேர்வில் தேர்ச்சி பெற அம்மாநில அமைச்சர் அஸ்வத் நாராயணனின் சகோதரரிடம் 80 லட்சம் ரூபாய் கொடுத்ததாக கூறிய தர்ஷன் கவுடா என்பவரும் மேலும் இரு உதவி ஆய்வாளர்களும் கைதாகினர். மூவரும் தேர்வு முறைகேடு செய்தது உறுதியானதாக காவல்துறை தெரிவித்துள்ளது.
தம்பதியரை அடித்துக் கொன்ற கரடி
போபால்: மத்தியப் பிரதேசத்தில் வனப்பகுதியில் உள்ள கோவிலுக்குச் சென்ற தம்பதியரை கரடி அடித்துக்கொன்றது. பன்னா மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த 50 வயதான முகேஷ் தாக்குர் கடந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை அதிகாலை, தன் மனைவி இந்திராவுடன் கெர்மாய் வனப்பகுதி கோவிலுக்குச் சென்றிருந்தார். அப்போது அங்கு நடமாடிய கரடி ஒன்று இருவரையும் தாக்கிக் கொன்றது. பின்னர் அவர்களது உடல் பாகங்களைச் சாப்பிடத் தொடங்கியது. இதுகுறித்து விவரம் அறிந்த வனத்துறையினரும் காவல்துறையினரும் நீண்ட போராட்டத்துக்குப் பிறகு கரடியைப் பிடித்து இறந்தவர்களின் உடல்களை மீட்டனர். பிடிபட்ட கரடியை மீண்டும் வனப்பகுதிக் குள் விடாமல் வனவிலங்கு காப்பகத்துக்கு அனுப்ப உள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
கூடுதல் தண்ணீர் வழங்கிய கர்நாடகா
பெங்களூரு: கடந்த ஓராண்டில் மட்டும், காவிரியில் இருந்து தமிழகத்துக்கு 281 டிஎம்சி தண்ணீரை வழங்கி உள்ளது கர்நாடகா. காவிரி மேலாண்மை ஆணையம் ஆண்டுதோறும் தமிழகத்துக்கு 177 டிஎம்சி தண்ணீரை வழங்க வேண்டும் என உத்தரவிட்டுள்ளது. எனினும், கடந்த ஆண்டு மழைப்பொழிவு அதிகமாக இருந்ததை அடுத்து, நிர்ணயிக்கப்பட்ட அளவை விட, 104 டிஎம்சி தண்ணீரைக் கூடுதலாக வழங்கி உள்ளது கர்நாடகா.