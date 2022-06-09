Home

﻿﻿﻿﻿செய்திக்கொத்து

'ஆபரேஷன் கந்துவட்டி'

சென்னை: தமிழக காவல்துறைத் தலைவர் (டிஜிபி) சைலேந்திர பாபு அனைத்து மாவட்ட காவல்துறை கண்காணிப்பாளர்கள், காவல் ஆணையர்களுக்குக் கடிதம் ஒன்றை அனுப்பி உள்ளார். "கந்துவட்டி தொடர்பான வழக்கு களைக் கையாள 'ஆபரேஷன் கந்துவட்டி' என்ற சிறப்பு அமைப்பு தொடங்கப்பட்டுள்ளது. கந்துவட்டி தொடர்பாக காவல்நிலையங்களில் நிலுவையிலுள்ள வழக்குகள் மீது நடவடிக்கை எடுக்கவேண்டும். கையெழுத்து பெற்ற காகி தங்கள், சட்டவிரோத ஆவணங்கள், தொகை குறிப்பிடப் படாத காசோலைகள் ஆகியவற்றைப் பறிமுதல் செய்ய வேண்டும்," என்று அவர் கடிதத்தில் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

2வது நாள்... 200 அதிகாரிகள்...

சென்ைன: சென்னை வடபழனியை தலைமையிடமாகக் கொண்டு செயல்பட்டு வரும் ஆர்த்தி 'ஸ்கேன்' மையம், வரிஏய்ப்பு செய்வதாக வருமான வரித்துறை அதிகாரிகளுக்கு ரகசிய தகவல் கிடைத்ததையடுத்து, அதன் உரிமையாள ருக்குச் சொந்தமான 25 இடங்களில் செவ்வாய்க்கிழமை சோதனை நடத்தப்பட்டது. நேற்று 2வது நாளாக நீடித்த சோதனையில் ஏறக்குறைய 200 அதிகாரிகள் ஈடுபட்டனர்.

சூடேற்றிய சுவரொட்டி

பெரியகுளம்: அதிமுகவின் நிரந்தரப் பொதுச்செயலாளராக எடப்பாடி பழனிசாமி பதவியேற்க இருப்பதாக அதிமுக ஒருங்கிணைப்பாளர் ஓ.பன்னீர்செல்வம் வீடுமுன் சுவரொட்டி ஒட்டப்பட்டது. இது ஓபிஎஸ் ஆதரவாளர்களிடம் பரபரப்பை யும் அதிர்ச்சியையும் ஏற்படுத்தியது. இது தொடர்பாக அதிமுக நிர்வாகிகள் திரண்டு சென்று பெரியகுளம் தென்கரை காவல்நிலையத்தில் புகார் செய்தனர். அதனைத் தொடர்ந்து ஜெயமங்கலம் பகுதியைச் சேர்ந்த சுரேஷ் என்பவரை காவல்துறையினர் அழைத்துச் சென்று விசாரணை நடத்தி னர். அவர் அமமுக நிர்வாகி என்பது தெரியவந்தது. தமது செயலுக்காக அதிமுக நிர்வாகிகளிடம் அவர் மன்னிப்புக் கேட்டதால் இப்பிரச்சினை ஓய்ந்தது.

17 மாவட்டங்களில் கொரோனா

செங்கல்பட்டு: மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன் நேற்று ஒரு விழாவில் பேசினார். அப்போது அவர் கூறுகையில், "தமிழகத்தில் 17 மாவட்டங்களில் கொரோனா தொற்று நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருகிறது. வரும் ஞாயிற்றுக்கிழமை (ஜூன் 12) மாநிலம் முழுவதும் ஒரு லட்சம் மெகா தடுப்பூசி முகாம் நடத்தப்பட உள்ளது. தமிழகத்தில் இதுவரை ஒரு கோடியே 65 லட்சம் பேர் இரு தவணை தடுப்பூசி போட்டுள்ளனர்," என்றார்.

பொய்: அமைச்சர்களுக்கு எதிர்ப்பு

சென்னை: கர்ப்பிணிப் பெண்களுக்கு ஊட்டச்சத்து பொருள்கள் வழங்குவதில் முறைகேடு நடந்துள்ளதாக தமிழக பாஜக தலைவர் அண்ணாமலை குற்றம்சாட்டி இருந்தார். இதற்கு பால்வளத்துறை அமைச்சர் நாசர், மருத்துவத்துறை அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன் ஆகியோர் விளக்கமளித்தனர். இந்நிலையில், ஊட்டச்சத்து பொருள்கள் வழங்கும் விவகாரத்தில் அமைச்சர்கள் இருவரும் பொய்த் தகவல்களைத் தந்துள்ளதாக தமிழ்நாடு பால் முகவர்கள் சங்கம் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளது.