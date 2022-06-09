அமலாக்கத்துறை விசாரணை: அவகாசம் கோரிய சோனியா காந்தி
புதுடெல்லி: கொரோனா தொற்று பாதிப்பில் இருந்து இன்னும் முழுமையாக குணமடையவில்லை என்பதால் அமலாக்கத்துறை விசாரணைக்கு தம்மால் நேரில் முன்னிலையாக இயலவில்லை என காங்கிரஸ் தலைவர் சோனியாகாந்தி தெரிவித்துள்ளார். விசாரணை தொடர்பாக கடந்த 1ஆம் தேதி சோனியாவுக்கு அமலாக்கத்துறை அழைப்பாணை அனுப்பி இருந்தது. இந்நிலையில், கடந்த 2ஆம் தேதி தொற்றுக்கு ஆளானார் சோனியா. இதையடுத்து, நேஷனல் ஹெரால்டு மோசடி வழக்கு தொடர்பான விசாரணைக்கு நேரில் முன்னிலையாக கூடுதல் அவகாசம் அளிக்குமாறு அவர் அமலாக்கத்துறையிடம் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார்.
மது வகைகள் விற்பனை 18% அதிகரிப்பு
புதுடெல்லி: கடந்த ஓராண்டில் நாட்டில் மது அருந்துவோர் எண்ணிக்கை அதிகரித்திருப்பது தெரியவந்துள்ளது. கொரோனா முடக்கநிலையின் போது மது அருந்துவோர் எண்ணிக்கை அதிகரிக்கவில்லை. மேலும், முடக்கநிலைக்குப் பிறகு 20 விழுக்காட்டினர் போதைப்பழக்கத்தில் இருந்து விடுபட்டிருந்தனர். இந்நிலையில், கடந்த ஓராண்டில் பியர், மது வகைகளின் விற்பனை 18 விழுக்காடு அதிகரித்துள்ளது. இதையடுத்து, மது அருந்துவோர் எண்ணிக்கை அதிகரித்துள்ளதாக அண்மைய ஆய்வு முடிவுகள் தெரிவிக்கின்றன.
பச்சிளங் குழந்தையை விற்று ஆடம்பர வாழ்க்கை: இளம்பெண், காதலன் கைது
போபால்: பிறந்து சில தினங்களே ஆன பச்சிளங் குழந்தையை ரூ.5.5 லட்சத்திற்கு விற்று, ஆடம்பரமாக வாழ்ந்த அக்குழந்தையின் தாயும் அவரது காதலரும் கைதாகினர். மத்தியப் பிரதேச மாநிலம் போபால் பகுதியைச் சேர்ந்த 23 வயதான ஷைனா என்ற பெண் கூலி வேலை செய்யும் அண்டர் சிங் என்பவருடன் திருமணம் செய்யாமலேயே கடந்த ஓராண்டாக வாழ்ந்து வந்துள்ளார். அண்மையில் அவருக்கு ஒரு குழந்தை பிறந்தது. ஆனால், இருவருமே அந்தக் குழந்தையை வளர்க்க விரும்பவில்லை. இதையடுத்து, அந்தக் குழந்தையை ரூ.5.5 லட்சத்திற்கு விற்றனர். பின்னர் அந்தப் பணத்தைக் கொண்டு இருசக்கர வாகனம், தொலைக்காட்சிப் பெட்டி, குளிர்சாதனப் பெட்டி உள்ளிட்ட பொருள்களை வாங்கி ஆடம்பரமாக வாழ்ந்துள்ளனர். இதையெல்லாம் கவனித்த சமூக ஆர்வலர் ஒருவர் காவல்துறையில் அளித்த புகார் பேரில் இருவரும் கைது செய்யப்பட்டனர்.
கார், லாரி மோதல்: ஒரே குடும்பத்தைச் சேர்ந்த எட்டு பேர் பலி
ஜெய்ப்பூர்: லாரி மீது கார் மோதிய கோர விபத்தில், ஒரே குடும்பத்தைச் சேர்ந்த எட்டு பேர் மாண்டனர். இச்சம்பவம் நேற்று அதிகாலை ராஜஸ்தான் மாநிலத்தில் உள்ள ஜலூர் மாவட்டத்தில் நிகழ்ந்தது. விபத்தில் சிக்கிய எட்டு பேரும் திருமண நிகழ்ச்சி ஒன்றில் பங்கேற்க காரில் சென்றுகொண்டிருந்தனர். குடா மலானி என்ற இடத்தை நெருங்கியபோது, எதிரே வேகமாக வந்துகொண்டிருந்த லாரி மீது கார் மோதியது. இதில், காரில் இருந்த எட்டு பேரும் சம்பவ இடத்திலேயே உடல் நசுங்கி உயிரிழந்தனர்.
இமாச்சலத்தில் வெப்ப நிலை அதிகரிப்பு
ஜெய்ப்பூர்: குளிர் பிரதேசமாக அறியப்பட்ட இமாச்சலப் பிரதேச மாநிலத்தில் இந்த ஆண்டு வெப்பநிலை ஆக அதிகமாகப் பதிவாகி உள்ளது. கடந்த 1995ஆம் ஆண்டு அம்மாநிலத்தில் உள்ள தர்மசாலாவில் 38.6 டிகிரி செல்சியஸ் வெயில் பதிவானது. இதுவே அங்கு பதிவான ஆக அதிகமான வெப்பநிலை ஆகும். இந்நிலையில், இந்த ஆண்டு தர்மசாலாவில் 37.7 டிகிரி வெப்பம் பதிவாகி உள்ளது. மேலும், இமாச்சலப் பிரதேசத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் 40 டிகிரிக்கும் அதிகமான வெப்பநிலை பதிவாகி உள்ளது. கடந்த பத்து ஆண்டுகளில் தர்மசாலாவில் வெப்பநிலை 37 டிகிரியைத் தாண்டியது இல்லை.