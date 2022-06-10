மோசடி: பொதுமக்களுக்கு
பயண முகவைகள் எச்சரிக்கை
பயண முகவைகளின் ஊழியர்களைப் போல பாசாங்கு செய்து பகுதிநேர விற்பனைப் பணி வழங்குவதாக மோசடிக்காரர்கள் மோசடி வலை விரிக்கின்றனர் என்றும் அவர்களை நம்பி ஏமாற வேண்டாம் என்றும் எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது. ஒரு நாளுக்கு $200 வரை கொடுப்பதாக மோசடிக்காரர்கள் பொய் கூறுவதாகத் தெரிவிக்கப்பட்டது. பிரபல பயண முகவைகளைப் பிரதிநிதிப்பதாகக் கூறி மோசடிக்காரர்கள் குறுந்தகவல் அல்லது வாட்ஸ்அப் மூலம் தகவல் அனுப்புவதாகத் தெரிவிக்கப்பட்டது.
"வேலை தருவதாகக் கூறி நாங்கள் வெளிநாட்டு எண் மூலம் குறுந்தகவல்களையோ வாட்ஸ்அப் தகவல்களையோ அனுப்புவதில்லை. வேலைக்கு ஆள் சேர்க்கும்போது எங்கள் மனிதவளப் பிரிவு மின்னஞ்சல் மூலம் தொடர்புகொள்ளும்," என்று சான் பிரதர்ஸ் டிராவல் நிறுவனத்தில் மூத்த விற்பனை மேலாளர் திரு ஜெரமாய வோங் கூறினார்.
உணவு விநியோக ஓட்டுநர்களுக்கு சாலைப் பாதுகாப்பு நிகழ்வு
உணவு விநியோக ஓட்டுநர்களுக்காக நேற்று அவர் தெம்பனிஸ் ஹப்பில் சாலைப் பாதுகாப்பு தொடர்பான நிகழ்வு ஒன்று நடைபெற்றது. அதில் என்டியுசியுடன் தொடர்புடைய அமைப்பான 'நேஷனல் டெலிவரி சாம்பியன்ஸ் அசோசியேஷன்' அமைப்பின் ஆலோசகர் திருவாட்டி இயோ வான் லிங் கலந்துகொண்டு பேசினார்.
"உணவு விநியோக ஓட்டுநர்கள் சாலையில் பயணம் செய்துகொண்டிருக்கும்போது பல அபாயங்களைச் சந்திக்கலாம். தரை ஈரமாக இருந்தால் கீழே சறுக்கி விழும் ஆபத்து உண்டு. உணவை நேரத்தோடு கொண்டு சேர்க்க அவர்கள் விரையும்போதும் அவர்கள் கீழே விழக்கூடும்," என்றார் திருவாட்டி இயோ. எனவே, உணவு விநியோக ஓட்டுநர்களின் நலனைக் கருத்தில்கொண்டு மேலும் பல நடவடிக்கைகளை எடுக்கலாம் என்றார் அவர். உணவு விநியோக ஓட்டுநர்கள் இடையே சாலைப் பாதுகாப்பு குறித்து விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்த நிகழ்ச்சி நடத்தப்பட்டது.