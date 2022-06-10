வெடியைக் கடித்த பசுவுக்கு சிகிச்சை
குன்னூர்: நீலகிரி மாவட்டம், குன்னூர் வெலிங்டன் ராணுவப் பகுதியில், பன்றியை வேட்டையாடுவதற்காக வைக்கப்பட்ட வெடியை பசுமாடு ஒன்று உணவுப் பொருளாக நினைத்து கடித்துவிட்டதில் அது வாய் கிழிந்து துடித்தது.
ஹாஸ்பிடல் சேரியைச் சேர்ந்த, ஹாபி என்பவரின் வளர்ப்பு மாட்டுக்கு சிகிச்சை அளிப்பதற்காக கால்நடை மருத்துவர்கள் வந்திருந்த நிலையில், சம்பவம் குறித்து ராணுவக் காவல்துறையினர் தீவிர விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
"கடந்தாண்டு முதல் இதுவரை வெடிகளைக் கடித்து, வாய்கிழிந்து ஆறு காட்டெருமைகள் பலியாகிவிட்டன. ராணுவப் பகுதி என்ற அச்சமின்றி வெடி வைப்பவர்களை ராணுவக் காவல்துறையினர் கைதுசெய்ய வேண்டும்," என அங்குள்ள மக்கள் கோரியுள்ளனர். படம்: தமிழக ஊடகம்
வேலுநாச்சியார் பெயரில் பெண் காவலர் பயிற்சி மையம்
சென்னை: சிவகங்கை கோட்டை, வேங்கைபட்டியில் ரூ.3 கோடியில் கட்டப்பட்டுள்ள சமத்துவபுரத்தை முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் திறந்துவைத்து, பயனாளிகளுக்கு 100 வீடுகளுக்கான சாவிகளையும் வழங்கிப் பேசினார். "அரசு செலவு செய்யும் ஒவ்வொரு பைசாவும் கடைக்கோடியில் உள்ள குடிமகனுக்கும் சென்று சேரவேண்டும் என்பதுதான் திமுகவின் லட்சியம், நோக்கம். வீரமங்கை வேலுநாச்சியார் பெயரில் சிவகங்கை நகரில் பெண் காவலர் பயிற்சி மையம் தொடங்கவேண்டும் என கோரிக்கை வைத்துள்ளனர். இது குறித்து உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்," என்றார்.
ஆளுநர் தமிழிசை: காரைக்கால் சுற்றுலாத்தளமாக மாறப்போகிறது
சேலம்: திருநள்ளாறு சனீஸ்வரன் கோயிலில் சாமி தரிசனம் செய்த புதுவை துணைநிலை ஆளுநர் தமிழிசை சௌந்தரராஜன், செய்தியாளர்களிடம் பேசியபோது, காரைக்கால் புறக்கணிக்கப்படுவதாகக் கூறி தமிழகத்துடன் இணைக்கக் கோரி சுவரொட்டி ஒட்டப்பட்டது குறித்து செய்தியாளர்கள் கேள்வி கேட்டனர். "இந்தியாவிலேயே ஒரு புதுமையான மிகப்பெரிய சுற்றுலாத்தளமாக காரைக்கால் மாறவுள்ளது. ஆகாய வழி, கடல் வழி, நில வழி உள்ளிட்ட அனைத்து வழிகளிலும் இங்கு மக்கள் வருவதற்கு ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட உள்ளன. ஆகையால், காரைக்கால் எந்தவிதத்திலும் புறக்கணிக்கப்படவில்லை. இதனை வேறு எங்கும் சேர்க்கவும் தேவையில்லை," என்று கூறினார்.
அரசுப் பள்ளிகளிலேயே எல்கேஜி, யுகேஜி வகுப்புகள் செயல்படும்
சென்னை: பல்வேறு தரப்பினரின் கோரிக்கையை ஏற்று, அரசுப் பள்ளிகளில் எல்கேஜி, யுகேஜி வகுப்புகள் தொடர்ந்து செயல்படும் என பள்ளிக்கல்வித் துறை அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் பொய்யாமொழி தெரிவித்துள்ளார். இதற்கு தகுதியான சிறப்பாசிரியர்கள் நியமிக்கப்படுவார்கள் எனவும் அவர் கூறினார். ஆசிரியர்களுக்கான தேவை அதிகரித்ததால் எல்கேஜி, யுகேஜி மாணவர்களுக்குப் பாடம் எடுத்தவர்கள் 1 முதல் 5ஆம் வகுப்பு ஆசிரியர் பணிகளுக்குச் சென்றதாகவும் அமைச்சர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
ஆண்டவன் உத்தரவுப் பெட்டியில் நிறைபடியில் கம்பு வைத்து பூசை
காங்கயம்: திருப்பூர் மாவட்டம், காங்கயம் அடுத்துள்ள சிவன்மலை சுப்ரமணியசாமி கோயிலில் வேறு எந்தக் கோயிலிலும் இல்லாத வகையில் சிறப்பு ஆண்டவன் உத்தரவுப் பெட்டி உள்ளது. இப்பெட்டியில், இங்குள்ள கொங்கூர் பகுதியைச் சேர்ந்த சிவராம் என்பவரின் கனவில் நிறைபடி கம்பு வைத்து பூசை செய்யும்படி உத்தரவானது. அதன்படி, ஆண்டவன் உத்தரவுப் பெட்டியில் கம்பு வைத்து பூசை செய்யப்படுகிறது. இதனால், மழை வளம் பெருகி நாட்டில் வேளாண்மை செழிக்கும் என்று கூறப்படுகிறது.