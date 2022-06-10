Home

﻿﻿﻿﻿செய்திக்கொத்து

3 mins read
19c611f3-f4a8-488b-ac7b-4b5b2c3fed60
-

வெடியைக் கடித்த பசுவுக்கு சிகிச்சை

குன்னூர்: நீலகிரி மாவட்டம், குன்னூர் வெலிங்டன் ராணுவப் பகுதியில், பன்றியை வேட்டையாடுவதற்காக வைக்கப்பட்ட வெடியை பசுமாடு ஒன்று உணவுப் பொருளாக நினைத்து கடித்துவிட்டதில் அது வாய் கிழிந்து துடித்தது.

ஹாஸ்பிடல் சேரியைச் சேர்ந்த, ஹாபி என்பவரின் வளர்ப்பு மாட்டுக்கு சிகிச்சை அளிப்பதற்காக கால்நடை மருத்துவர்கள் வந்திருந்த நிலையில், சம்பவம் குறித்து ராணுவக் காவல்துறையினர் தீவிர விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

"கடந்தாண்டு முதல் இதுவரை வெடிகளைக் கடித்து, வாய்கிழிந்து ஆறு காட்டெருமைகள் பலியாகிவிட்டன. ராணுவப் பகுதி என்ற அச்சமின்றி வெடி வைப்பவர்களை ராணுவக் காவல்துறையினர் கைதுசெய்ய வேண்டும்," என அங்குள்ள மக்கள் கோரியுள்ளனர். படம்: தமிழக ஊட­கம்

வேலுநாச்­சி­யார் பெய­ரில் பெண் காவ­லர் பயிற்சி மையம்

சென்னை: சிவ­கங்கை கோட்டை, வேங்­கை­பட்­டி­யில் ரூ.3 கோடி­யில் கட்­டப்­பட்­டுள்ள சமத்­து­வ­பு­ரத்தை முதல்­வர் மு.க.ஸ்டா­லின் திறந்துவைத்து, பய­னா­ளி­க­ளுக்கு 100 வீடு­களுக்­கான சாவி­களையும் வழங்­கி­ப் பேசினார். "அரசு செலவு செய்­யும் ஒவ்­வொரு பைசா­வும் கடைக்­கோ­டி­யில் உள்ள குடி­ம­க­னுக்­கும் சென்று சேர­வேண்­டும் என்­ப­து­தான் திமு­க­வின் லட்­சி­யம், நோக்­கம். வீர­மங்கை வேலு­நாச்­சி­யார் பெய­ரில் சிவ­கங்கை நக­ரில் பெண் காவ­லர் பயிற்சி மையம் தொடங்­க­வேண்­டும் என கோரிக்கை வைத்­துள்­ள­னர். இது குறித்து உரிய நட­வ­டிக்கை எடுக்­கப்­படும்," என்றார்.

ஆளு­நர் தமி­ழிசை: காரைக்­கால் சுற்­று­லாத்­த­ளமாக மாறப்­போ­கிறது

சேலம்: திரு­நள்­ளாறு சனீஸ்­வ­ரன் கோயி­லில் சாமி தரி­ச­னம் செய்த புதுவை துணை­நிலை ஆளு­நர் தமி­ழிசை சௌந்­த­ர­ரா­ஜன், செய்­தி­யா­ளர்­க­ளி­டம் பேசி­ய­போது, காரைக்­கால் புறக்­க­ணிக்­கப்­ப­டு­வ­தா­கக் கூறி தமி­ழ­கத்­து­டன் இணைக்­கக் கோரி சுவ­ரொட்டி ஒட்­டப்­பட்­டது குறித்து செய்­தி­யா­ளர்­கள் கேள்வி கேட்­ட­னர். "இந்­தி­யா­வி­லேயே ஒரு புது­மை­யான மிகப்­பெ­ரிய சுற்­று­லாத்­தளமாக காரைக்கால் மாறவுள்­ளது. ஆகாய வழி, கடல் வழி, நில வழி உள்ளிட்ட அனைத்து வழி­க­ளி­லும் இங்கு மக்­கள் வரு­வ­தற்கு ஏற்­பாடுகள் செய்­யப்­பட உள்­ளன. ஆகை­யால், காரைக்­கால் எந்தவிதத்­தி­லும் புறக்­க­ணிக்­கப்­ப­ட­வில்லை. இதனை வேறு எங்­கும் சேர்க்கவும் தேவையில்லை," என்று கூறினார்.

அரசுப் பள்ளிகளிலேயே எல்கேஜி, யுகேஜி வகுப்புகள் செயல்படும்

சென்னை: பல்வேறு தரப்பினரின் கோரிக்கையை ஏற்று, அரசுப் பள்ளிகளில் எல்கேஜி, யுகேஜி வகுப்புகள் தொடர்ந்து செயல்படும் என பள்ளிக்கல்வித் துறை அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் பொய்யாமொழி தெரிவித்துள்ளார். இதற்கு தகுதியான சிறப்பாசிரியர்கள் நியமிக்கப்படுவார்கள் எனவும் அவர் கூறினார். ஆசிரியர்களுக்கான தேவை அதிகரித்ததால் எல்கேஜி, யுகேஜி மாணவர்களுக்குப் பாடம் எடுத்தவர்கள் 1 முதல் 5ஆம் வகுப்பு ஆசிரியர் பணிகளுக்குச் சென்றதாகவும் அமைச்சர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

ஆண்டவன் உத்தரவுப் பெட்டியில் நிறைபடியில் கம்பு வைத்து பூசை

காங்கயம்: திருப்பூர் மாவட்டம், காங்கயம் அடுத்துள்ள சிவன்மலை சுப்ரமணியசாமி கோயிலில் வேறு எந்தக் கோயிலிலும் இல்லாத வகையில் சிறப்பு ஆண்டவன் உத்தரவுப் பெட்டி உள்ளது. இப்பெட்டியில், இங்குள்ள கொங்கூர் பகுதியைச் சேர்ந்த சிவராம் என்பவரின் கனவில் நிறைபடி கம்பு வைத்து பூசை செய்யும்படி உத்தரவானது. அதன்படி, ஆண்டவன் உத்தரவுப் பெட்டியில் கம்பு வைத்து பூசை செய்யப்படுகிறது. இதனால், மழை வளம் பெருகி நாட்டில் வேளாண்மை செழிக்கும் என்று கூறப்படுகிறது.