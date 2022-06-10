சாலை அமைத்து உலக சாதனை
புனே: 78 மணி நேரத்தில் 25.56 கிலோ மீட்டர் நீளத்திற்கு தார் சாலையை அமைத்து உலக சாதனை படைத்துள்ளது புனேவைச் சேர்ந்த ராஜ்பாத் இன்பிராகான் என்ற கட்டுமான நிறுவனம். அதன் 800 பணியாளர்கள், 700 தொழிலாளர்கள் இந்தச் சாதனைக்குப் பங்களித்துள்ளனர். அமராவதி, அகோலா ஆகிய பகுதிகளுக்கு இடையே உள்ள தேசிய நெடுஞ்சாலையை 70 கிலோ மீட்டர் தூரத்துக்கு விரிவாக்கம் செய்யும் பணியில் இந்நிறுவனம் ஈடுபட்டுள்ளது. கடந்த 3ஆம் தேதி தொடங்கிய சாலை போடும் பணி 78 மணி நேரம் இடைவிடாமல் நடைபெற்றது. அப்போது 25.56 கிலோ மீட்டர் நீளத்திற்கு தார் சாலை அமைக்கப்பட்டது. இதற்கு முன்பு, கத்தார் தலைநகர் தோஹாவில் குறைந்த நேரத்தில் 25.27 கிலோ மீட்டர் தூரம் தார் சாலை அமைக்கப்பட்டதே உலக சாதனையாக இருந்து வந்தது.
மெட்ரோ ரயில் பணிக்காக 9,154 மரங்கள் வெட்டிச் சாய்க்கப்பட்டன
பெங்களூரு: மெட்ரோ ரயில் பணிகளுக்காக பெங்களூரில் சுமார் ஒன்பதாயிரம் மரங்கள் வெட்டி சாய்க்கப்பட்டுள்ளன. சமூக ஆர்வலர் ஒருவர் தகவல் அறியும் உரிமைச் சட்டத்தின் கீழ் இது குறித்த விவரங்களைப் பெற்று வெளியிட்டுள்ளார். கடந்த 2008ஆம் ஆண்டு முதல் 2019ஆம் ஆண்டு வரை 3,368 மரங்களும் 2021ஆம் ஆண்டில் வனத்துறை அனுமதியுடன் 1,712 மரங்களும் மாநகராட்சி அனுமதியுடன் 4,074 மரங்களும் வெட்டப்பட்டுள்ளன. ஆக மொத்தத்தில் மெட்ரோ ரயில் பணிகளுக்காக இதுவரை 9,154 மரங்கள் வெட்டப்பட்டுள்ளன.
ஜூலை 18ஆம் தேதி அதிபர் தேர்தல்
புதுடெல்லி: அதிபர் தேர்தல் ஜூலை 18ஆம் தேதி நடைபெறும் எனத் தேர்தல் ஆணையம் அறிவித்துள்ளது. தேர்தலில் பதிவாகும் வாக்குகள் ஜூலை 21ஆம் தேதி எண்ணப்பட்டு முடிவுகள் அறிவிக்கப்படும். தற்போதைய அதிபர் ராம்நாத் கோவிந்த் பதவிக்காலம் ஜூலை 24ஆம் தேதியுடன் நிறைவடைகிறது. புதிய அதிபர் ஜூலை 25ஆம் தேதி பதவியேற்பார். தேர்தலுக்கான வேட்புமனுத் தாக்கல் வரும் 15ஆம் தேதி தொடங்கும். வேட்புமனுக்களை தாக்கல் செய்ய கடைசி நாள் ஜூன் 29ஆம் தேதியாகும்.
ரயில் இன்ஜினுக்கு கீழே அமர்ந்து பயணம் செய்த மன நோயாளி
வாரணாசி: மனநலம் பாதிக்கப்பட்ட ஒருவர் ரயில் இன்ஜினுக்கு கீழே அமர்ந்து 191 கிலோ மீட்டர் தூரம் பயணம் செய்துள்ளார். எனினும், அவர் எந்தவித அசம்பாவிதமும் ஏற்படாத வகையில் பாதுகாப்பாக பயணம் மேற்கொண்டது அனைவரையும் வியக்க வைத்துள்ளது. பீகார் மாநிலத்தின் ராஜ்கிர் நகரில் இருந்து உத்தரப் பிரதேசத்தில் உள்ள வாரணாசிக்குச் சென்ற விரைவு ரயிலில்தான் அந்த மனநலம் பாதிக்கப்பட்ட ஆடவர் பயணம் செய்துள்ளார். நேற்று முன்தினம் அதிகாலை 4 மணியளவில் கயா ரயில் நிலையத்தில் அந்த விரைவு ரயில் சிறிது நேரம் நின்றது. அப்போது ஓட்டுநர் ரயிலில் இருந்து கீழே இறங்கியபோது, ஒருவர் குடிக்க தண்ணீர் வேண்டும் என்று கேட்டது காதில் விழுந்துள்ளது. அவர் இன்ஜினுக்கு கீழே குனிந்து பார்த்தபோது ஆடவர் ஒருவர் அங்கு அமர்ந்திருப்பதைக் கண்டு அதிர்ச்சி அடைந்தார். இதையடுத்து அவர் ரயில்வே காவல்துறையிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டார். அந்த ஆடவரைப் பற்றிய விவரங்கள் ஏதும் இன்னும் தெரியவில்லை.