போலந்தை திணறடித்த பெல்ஜியம்
கோல் போட முடியாமல்
தவித்த லயன்ஸ் அணி
சிங்கப்பூர்: ஆசிய கோப்பை காற்பந்து போட்டியில் தகுதிச்சுற்றைத் தாண்டி அடுத்த நிலைக்கு செல்லும் நோக்கில் சிங்கப்பூரின் லயன்ஸ் குழு கிர்கிஸ்தானை வெற்றி கொள்ளும் என பெரிதும் எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிலையில், அந்தப் போட்டியில் லயன்ஸ் அணி 1-2 என்ற கோல் எண்ணிக்கையில் தோல்வியைத் தழுவியது.
ஆட்டத்தின் 57வது நிமிடத்தில் முதல் கோலை போட்டு முன்னணி பெற்ற சிங்கப்பூர் அணி, பின்னர் ஆட்டத்தின் 76வது நிமிடத்துக்குப் பிறகு ஆறு நிமிட இடைவெளியில் கிர்கிஸ்தானை இரண்டு கோல்கள் போட விட்டு வெற்றி வாய்ப்பை இழந்தது.
இனி நாளை சனிக்கிழமை தஜிகிஸ்தானை எதிர்த்து மோதும் சிங்கப்பூரின் லயன்ஸ் அணி, அந்த ஆட்டத்தில் வெற்றி பெறுவதோடு அடுத்து செவ்வாய்க் கிழமை மியன்மாரையும் எதிர்கொண்டு வெற்றி பெற வேண்டும்.
வெற்றிப் பயணம் முடிந்தது
கார்டிவ்: நேஷன்ஸ் லீக் காற்பந்துப் போட்டியில் உலகக் கிண்ண தகுதிச்சுற்றில் வெற்றி பெற்ற மகிழ்ச்சிக் கொண்டாட்டம் ஓயும் முன்னர் வேல்ஸின் வெற்றிப் பயணத்தை நெதர்லாந்து முடிவுக்குக் கொண்டுவந்தது.
வேல்ஸ் காற்பந்து அணி கடந்த ஞாயிறன்று உக்ரேனை வெற்றி கொண்டு கத்தாரில் ஆண்டு இறுதி நடைபெறும் உலகக் கிண்ணப் போட்டிகளுக்கு தகுதி பெற்றுள்ளது.
ஆனால் நேஷன்ஸ் லீக் கிண்ணப் போட்டி ஒன்றில் அது நெதர்லாந்திடம் 1-2 என்ற கோல்கணக்கில் தோல்வியைத் தழுவியது.
விறுவிறுப்பான இந்த ஆட்டத்தின் இரண்டாம் பாதி தொடக்கத்தில் நெதர்லாந்து கோல் போட்டு முன்னணி பெற்றது.
இதைத் தொடர்ந்து வேல்ஸின் ரைஸ் நோரிங்டன் டேவிஸ் என்ற வீரர் வேல்ஸ் அணி சார்பாக கோல் போட்டு ஆட்டத்தை சமன் செய்தார்.
ஆனால் ஆட்டத்தின் கூடுதல் நேரத்தில் நெதர்லாந்தின் வெக்ஹோஸ்ட் என்ற வீரர் தமது நாட்டின் இரண்டாவது கோலைப் போட்டு அந்நாட்டின் தொடர் வெற்றியை தக்கவைத்தார்.