மோடியிடம் கோரிக்கைகளை
முன்வைத்த அன்புமணி
புதுடெல்லி: பாமகவின் தலைவராகப் பொறுப்பு ஏற்றுள்ள அன்புமணி ராமதாஸ் நேற்று முன்தினம் பிரதமர் மோடியைச் சந்தித்து வாழ்த்து பெற்றுக்கொண்டார்.
அப்போது சிறப்பாக செயல்பட மோடி அவரை வாழ்த்தினார். இந்த நிலையில் தமிழகத்தின் நலனுக்காக காவிரி-கோதாவரி இணைப்புத் திட்டத்தை விரைவுபடுத்த வேண்டும், காலநிலை மாற்றத்தின் தாக்கத்தை சமாளிப்பதற்கான நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள வேண்டும், அதன் ஒரு கட்டமாக அனைத்து ஆறுகளிலும் தடுப்பணைகளைக் கட்ட நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என பல்ேவறு கோரிக்கைகளை பிரதமரிடம், அன்புமணி ராமதாஸ் முன்வைத்தார். அன்புமணி ராமதாஸ் விடுத்த கோரிக்கைகளை கனிவுடன் பரிசீலிப்பதாக மோடி உறுதியளித்துள்ளார்.
மாணவர்களுக்கு அண்ணா
பல்கலைக்கழகம் எச்சரிக்கை
சென்னை: அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தில் இடம் இருப்பதாகக் கூறி முன்பணம் கேட்டு வரும் மின் அஞ்சல்களில் கவனமாக இருக்கும்படி அந்தப் பல்கலைக் கழகத்தின் நிர்வாகம் அறிவுறுத்தியுள்ளது. பொறியியல் மாணவர் சேர்க்கைக்கான முன்பதிவுக்கு ஜூன் 20 முதல் இணையம் வழியாக விண்ணப்பிக்கலாம் என்று உயர் கல்வித்துறை அமைச்சர் பொன்முடி அறிவித்துள்ளார். இந்த நிலையில், அண்ணா பல்கலைக் கழகத்தில் இடம் இருப்பதாகக் கூறி, முன்பணம் கேட்டு மோசடிப் பேர்வழிகள் மாணவர்களுக்கு மின்னஞ்சல்களை அனுப்பி வருகின்றனர். இதனை சுட்டிக்காட்டிய அண்ணா பல்கலைக்கழகம், முன்பணம் கேட்டு வரும் குறிப்பாக, வெளிநாடு வாழ் மாணவர்களைக் குறி வைத்து அனுப்பப்படும் மின்னஞ்சல்கள் போலியானது என்று தெரிவித்துள்ளது.
கிருஷ்ண பரமாத்மாவின்
பேரன் நான்: சீமான்
சிவகங்கை: 'நாம் தமிழர்' கட்சி ஒருங்கிணைப்பாளரான சீமான், "அநீதி, அக்கிரமம் நடக்கும் இடத்தில் நான் வந்து நிற்பேன், கிருஷ்ண பரமாத்மாவின் பேரன் நான்," என்று முழங்கியுள்ளார்.
சிவகங்கை மாவட்டம் காரைக்குடியில் மற்ற கட்சி உறுப்பினர்கள் நாம் தமிழர் கட்சியில் இணையும் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது. அப்போது செய்தியாளர்களிடம் பேசிய சீமான், "நேர்மையானவர் ஆட்சிக்கு வந்தால் மட்டுமே ஊழலை ஒழிக்க முடியும். திராவிட கட்சிகளுக்கு மாற்று நாங்கள்தான். நாங்கள்தான் சிறந்த கட்சி. நாங்கள்தான் அனைத்தையும் முதல்வர், அமைச்சர்கள் கவனத்திற்கு கொண்டு சென்று வருகிறோம். நான் கிருஷ்ண பரமாத்மாவின் பேரன். நான் ஓர் அவதாரம். அநீதி அக்கிரமம் நடக்கும் இடத்தில் நான் வந்து நிற்பேன்," என்றார்.
பொது மன்னிப்புக் கேட்டு
ஆளுநருக்கு சாந்தனு மனு
வேலுார்: பொதுமன்னிப்பு வழங்கி விடுதலை செய்ய வேண்டும் என்று ராஜீவ் காந்தி கொலையாளி சாந்தனு தமிழக ஆளுநருக்கு மனு அனுப்பியுள்ளார். முன்னாள் பிரதமர் ராஜீவ் கொலை வழக்கில் ஆயுள் தண்டனை விதிக்கப்பட்டவர் சாந்தனு. வேலூர் மத்திய ஆண்கள் சிறையில் தற்போது அடைக்கப்பட்டுள்ளார்.
"என் தாயார் உடல் நலக்குறைவால் பாதிக்கப்பட்டு அவதிப்படுகிறார். அவரை கவனிப்பதற்காக பொது மன்னிப்பு வழங்கி என்னை விடுதலை செய்ய வேண்டும்," என்று அவர் மனுவில் குறிப்பிட்டுள்ளார்.