﻿﻿﻿﻿செய்திக்கொத்து

காஷ்மீரில் காட்டுத் தீ

ஸ்ரீநர்:﻿ காஷ்மீரின் உதம்பூா் மாவட்டத்தில் உள்ள நுகில்டா கிராம வனப்பகுதியில் நேற்று முன்தினம் இரவு திடீரென காட்டுத்தீ மூண்டது.

காற்று பலமாக வீசியதால் காட்டுக்குள் தீ விரைவாகப் பரவியது. பல மரங்கள் தீயில் எரிந்து நாசமாயின. தீயணைப்புத்துறையினர் காட்டுத்தீயை அணைக்கும் முயற்சியில் ஈடுபட்டுவருகின்றனர். இந்தக் காட்டுத்தீ இயற்கையாக ஏற்பட்டதா அல்லது ஏதேனும் சமூக விரோதிகளால் மூட்டப்பட்டதா என்பது குறித்த விசாரணை தொடர்கிறது.

வானிலை ஆய்வகம்: வடகிழக்கு மாநிலங்களில் கனத்த மழை

புதுடில்லி: அசாம் உள்ளிட்ட வடகிழக்கு மாநிலங்களில் அடுத்த ஐந்து நாள்களுக்கு கனத்த மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாக இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் எச்சரித்துள்ளது.

சென்ற மாத இறுதியில் கேரளாவில் தொடங்கிய தென்மேற்குப் பருவ மழை காரணமாக மும்பையில் இரண்டு நாள் பலத்த காற்று வீசும்; கனத்த மழை பொழியும்; மேக மூட்டம் காணப்படும் என்று கூறப்பட்டுள்ளது. வடகிழக்கில் அருணாச்சலப் பிரதேசத்தில் இரண்டு நாள் கனத்த மழை பொழியும்; அசாம், மேகாலயா ஆகிய மாநிலங்களில் அடுத்த ஐந்து நாள்களுக்கு மழை நீடிக்கும் என்று முன்னுரைக்கப்பட்டுள்ளது.

ரயில் இயந்திரத்துக்கு அடியில் அமர்ந்து பயணம் செய்த ஆடவர்

பாட்னா: பீகார் மாநிலத்தில் ரயில் சக்கரத்துக்கும் இயந்திரத்துக்கும் இடையில் அமர்ந்து 190 கிலோமீட்டருக்கும் மேல் பயணம் செய்த ஆடவரை ரயில்வே பாதுகாப்புப் படையினர் மீட்டுள்ளனர். ராஜ்கிர் நகரில் இருந்து வாரணாசிக்குச் செல்லும் புத்தபூர்ணிமா சாரநாத் விரைவு ரயிலின் ஓட்டுநர் கயா நிலையத்தில் ரயிலை நிறுத்திவிட்டுக் கீழே இறங்கியபோது இந்த ஆடவரைக் கண்டு அதிர்ச்சியுற்றார். ஆடவர் மன நோயாளி என்று கூறப்பட்டது.

இமயமலை யாத்திரை: ஒரு மாதத்தில் 18 லட்சத்துக்கும் அதிகமான பயணிகள்

புதுடெல்லி: இமயமலையில் உள்ள 'சார் தாம்' யாத்திரை தொடங்கிய ஒரு மாதத்திற்குள் 18 லட்சத்துக்கும் அதிகமானோர் இதில் கலந்துகொண்டுள்ளனர்.

இதில் பத்ரிநாத்துக்கு ஆறு லட்சத்துக்கு அதிகமானோரும் கேதார்நாத்துக்கு ஏறத்தாழ ஆறு லட்சம் பேரும் யாத்திரை மேற்கொண்டதாகக் கூறப்பட்டது. இதேபோல், கங்கோத்ரிக்கு மூன்று லட்சத்துக்கு மேலானோரும் யமுனோத்ரிக்கு ஏறக்குறைய இரண்டரை லட்சம் பேரும் சென்றுள்ளனர். இமயமலையின் இந்த நான்கு இடங்களிலும் அமைந்துள்ள கோயில்களுக்கு இந்த ஒரு மாதத்தில் சென்ற மொத்த யாத்திரிகர்களின் எண்ணிக்கை 18 லட்சத்து ஆயிரத்து இருநூற்றுக்கும் அதிகம்.

டாலருக்கு நிகரான ரூபாயின் மதிப்பு தொடர்ந்து சரிவு

மும்பை: அமெ­ரிக்க டால­ருக்கு நிக­ரான இந்­திய ரூபா­யின் மதிப்பு எட்டு காசு குறைந்து 77 ரூபாய் 82 காசு ஆனது.

வங்­கி­க­ளுக்கு இடை­யி­லான அந்­நி­யச் செலா­வ­ணிச் சந்­தை­யில், நேற்று காலை வர்த்­த­கம் தொடங்­கி­ய­போது, அமெரிக்க டால­ருக்கு நிக­ரான இந்­திய ரூபாய் ஆறு காசு குறைந்­த­தால் 77.74 ஆனது. இதே­போன்று மும்பை பங்­குச் சந்­தை­யில் நேற்­றுக் காலை வர்த்­த­கம் தொடங்­கி­ய­பொ­ழுது சென்­செக்ஸ் 597.2 புள்­ளி­கள் சாிந்து 54,723.08 ஆக­வும், நிஃப்டி 176.30 புள்­ளி­கள் சரிந்து 16,301.80 ஆக­வும் இருந்­தன.