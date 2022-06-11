நியூயார்க்கில் குரங்கம்மை அச்சம்; பிரேசிலில் முதல் பாதிப்பு
நியூயார்க்: அமெரிக்காவின் நியூயார்க் நகரில் பத்து பேருக்குக் குரங்கம்மை ஏற்பட்டிருக்கக்கூடும் என்று அஞ்சப்படுகிறது.
ஆனால் அவர்களில் பெரும்பாலானோருக்கு இலேசான பாதிப்பு மட்டுமே ஏற்பட்டிருப்பதாகவும் அவர்கள் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்படவில்லை என்றும் நியூயார்க் நகரின் சுகாதாரத் துறை தெரிவித்துள்ளது. அவர்களில் பலர் சுயமாகவே குணமடைந்துவிட்டதாகத் தெரிவிக்கப்பட்டது.
இதற்கிடையே, பிரேசிலில் முதல்முறையாக குரங்கம்மை பாதிப்பு ஏற்பட்டுள்ளது. ஐரோப்பாவுக்குப் பயணம் மேற்கொண்ட 41 வயது ஆடவருக்கு அந்நோய் ஏற்பட்டுள்ளதாக பிரேசிலிய சுகாதார அமைச்சு நேற்று முன்தினம் தெரிவித்தது.
இதுவரை 29 நாடுகளில் கிட்டத்தட்ட 1,000 பேருக்குக் குரங்கம்மை ஏற்பட்டுள்ளதாக உலகச் சுகாதார அமைப்பு தெரிவித்தது.
பிரிட்டன், கனடா, ஜெர்மனி, போர்ச்சுகல், ஸ்பெயின் ஆகிய நாடுகளில் குரங்கம்மை பாதிப்பு அதிகம் ஏற்பட்டுள்ளதாகத் தெரிவிக்கப்பட்டது.
பிரிட்னி ஸ்பியர்ஸ் மூன்றாவது திருமணம்; அத்துமீறிய முன்னாள் கணவர் கைது
லாஸ் ஏஞ்சலிஸ்: அமெரிக்காவைச் சேர்ந்த பிரபல பாப் இசை நட்சத்திரம் பிரிட்னி ஸ்பியர்ஸ் மூன்றாவது திருமணம் செய்துள்ளார். அவரது காதலர் சாம் அஸ்காரியை அவர் நேற்று முன்தினம் கலிஃபோர்னியாவில் கரம்பிடித்தார்.
இந்தத் திருமண நிகழ்ச்சியில் பிரிட்னி ஸ்பியர்சின் இரண்டாவது கணவா் ஜேசன் அத்துமீறி நுழைந்தாா். இதை அவரது இன்ஸ்டகிராமில் நேரடியாக ஒளிபரப்பு செய்தார். அங்கிருந்த பாதுகாவலா்கள் அவரைத் தடுத்து நிறுத்தினா். திருமணத்திற்கு அவா் அழைக்கப்படாததால் அவரை அனுமதிக்கவில்லை.
பிரிட்னி ஸ்பியர்ஸ் தன்னை அழைத்ததாக அவா் வாக்குவாதம் செய்தாா். இந்த நிலையில் அவரை காவல்துறையினர் கைது செய்து அங்கிருந்து அப்புறப்படுத்தினா்.
பிரிட்னி ஸ்பியர்ஸ் ஜேசனை 2004ஆம் ஆண்டில் 2-வதாக திருமணம் செய்தாா். ஆனால் அவா்கள் 55 மணி நேரம் மட்டுமே சோ்ந்து வாழ்ந்தனா். ஜேசன் தன்னைப் புாிந்துக் கெள்ளவில்லை எனக் கூறி பிரிட்னி ஸ்பியர்ஸ் அவரை விவாகரத்து செய்தது குறிப்பிடத்தக்கது.
தென்கொரிய கட்டடத்தில் தீ:
ஏழு பேர் உயிரிழப்பு
சோல்: தென்கொரியாவில் டேகு நகரில் மாவட்ட நீதிமன்றத்துக்கு அருகில் ஏழு மாடி அலுவலக கட்டடம் ஒன்றில் நேற்று முன்தினம் தீச்சம்பவம் நிகழ்ந்தது. இதில் ஏழு பேர் உடல் கருகி மாண்டதாகத் தெரிவிக்கப்பட்டது. 41 பேர் காயம் அடைந்தனர்.
காயம் அடைந்தவர்களுக்கு மருத்துவமனையில் சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டது. சம்பவ இடத்துக்கு விரைந்த தீயணைப்புப் படையினர் நீண்டநேர போராட்டத்துக்குப் பிறகு தீயை அணைத்தனர்.
தீ மூண்டதற்கான காரணத்தைக் கண்டறிய அதிகாரிகள் தீவிர விசாரணை நடத்துகின்றனர்.
சுரங்கத் தொழிலாளர்களிடையே மோதல்; 14 பேர் மாண்டனர்
லீமா: பெரு நாட்டில் சுரங்கத் தொழிலாளர்கள் இடையே ஏற்பட்ட மோதலில் 14 பேர் மாண்டனர். பெருவின் அரேக்விபா எனும் இடத்தில் சிறிய அளவிலான தங்கச் சுரங்கத் தொழிலாளர் குழுக்கள் இடையே பயங்கர மோதல் ஏற்பட்டது.
இந்த மோதல் துப்பாக்கிச் சண்டையாக மாறியது. இதில் ஏழு பேர் சுட்டுக்கொல்லப்பட்டனர். ஏழு பேர் படுகாயம் அடைந்தனர். மோதல் காரணமாக மேலும் பலர் மாயமாகியிருப்பதாகத் தெரிவிக்கப்பட்டது.
அவர்களும் கொல்லப்பட்டிருக்கலாம் என அஞ்சப்படுகிறது. அவர்களைத் தேடும் பணியில் அதிகாரிகள் தீவிரம் காட்டி வருகின்றனர்.