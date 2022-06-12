குளத்தில் கார் கவிழ்ந்து எட்டு பேர் பலி
பாட்னா: கார் ஒன்று குளத்தில் கவிழ்ந்து விபத்துக்குள்ளான தில் எட்டு பேர் உயிரிழந்த சம்பவம் பீகாரில் சோகத்தை ஏற்படுத்தி உள்ளது. அங்குள்ள பூர்னியா மாவட்டம், கஞ்சியா கிராமத்தில் சென்றுகொண்டிருந்த கார், திடீரென ஓட்டுநரின் கட்டுப்பாட்டை இழந்தது. அப்போது சாலையில் இருந்து விலகி அங்கிருந்த குளத்தில் கவிழ்ந்து விபத்துக்குள்ளானது. இதில் காரில் இருந்த எட்டு பேர் நீரில் மூழ்கி இறந்த நிலையில் இருவர் உயிருடன் மீட்கப்பட்டனர்.
வடகிழக்கு மாநிலங்களுக்கு கனமழைக்கான சிவப்பு எச்சரிக்கை
புதுடெல்லி: நாட்டின் வடகிழக்கு மாநிலங்களுக்கு கனமழைக்கான சிவப்பு எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது. அருணாசலப் பிரதேசம், அசாம், மேகாலயா உள்ளிட்ட மாநிலங்களில் கடந்த சில தினங்களாக பலத்த மழை பெய்து வருகிறது. ஏற்கெனவே அருணாசலப் பிரதேசத்திலும் மேகாலயாவிலும் 43 பேர் உயிரிழந்துவிட்டனர். இந்நிலையில், இம்மூன்று மாநிலங்களிலும் அடுத்த இரு தினங்களுக்கு வழக்கத்தைவிட பலத்த மழை பெய்வதற்கான சிவப்பு எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது வானிலை ஆய்வு மையம்.
ஒரே நாளில் 200 வழக்குகளை விசாரித்து சாதனை படைத்த நீதிபதி
மும்பை: ஒரே நாளில் இருநூறு வழக்குகளை விசாரித்து சாதனை படைத்துள்ளார் மும்பை நீதிமன்ற நீதிபதி ஷிண்டே. இவரது தலைமையிலான அமர்வில் நீதிபதி எம்.என் ஜாதவும் இடம்பெற்றுள்ளார். கடந்த வியாழக்கிழமை அன்று இந்த அமர்வு பணி நேரத்தைவிட கூடுதலாக ஐந்து மணிநேரம் வழக்குகளை விசாரித்தது. இதன் மூலம் இருநூறு வழக்குகள் விசாரிக்கப்பட்டதை அடுத்து, மத்திய சட்டம், நீதித்துறை அமைச்சர் கிரண் ரிஜிஜூ பாராட்டு தெரிவித்துள்ளார். நீதிபதி ஷிண்டே ஓய்வுபெற இன்னும் இரண்டு மாதங்களே உள்ள நிலையில், அவரை ராஜஸ்தான் உயர் நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதியாக நியமிக்க பரிந்துரை செய்யப்பட்டுள்ளது.
மாநிலங்களவைத் தேர்தலில் பாஜக அதிக இடங்களில் வெற்றி
புதுடெல்லி: கர்நாடகா, மகாராஷ்டிரா, ஹரியானா மாநிலங்களில் நடைபெற்ற மாநிலங்களவைக்கான தேர்தலில் பாஜக அதிக இடங்களில் வெற்றி பெற்றது. மாநிலங்களவையில் காலியாக இருந்த 57 இடங்களுக்கு தேர்தல் அறிவிக்கப்பட்ட நிலையில், 41 இடங்களில் போட்டியின்றி உறுப்பினர்கள் தேர்வாகினர். நான்கு மாநிலங்களில் மீதமுள்ள 16 இடங்களுக்கு தேர்தல் நடைபெற்றது. மத்திய அமைச்சர்களில் நிர்மலா சீதாராமன் கர்நாடகாவில் இருந்தும் பியூஷ் கோயல் மகாராஷ்டிராவில் இருந்தும் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டனர்.