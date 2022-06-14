மாவட்ட ஆட்சியர்கள் மாற்றம்
தர்மபுரி: தென்காசி, தர்மபுரி, திருச்சி மாவட்டங்களுக்கு புதிய ஆட்சியர்களை நியமனம் செய்து தலைமைச் செயலாளர் இறையன்பு அறிவிப்பு வெளியிட்டுள்ளார்.
அதன்படி, தர்மபுரி ஆட்சியர் திவ்யதர்ஷினிக்கு பதிலாக கே.சாந்தியும் திருச்சி மாவட்ட ஆட்சியராக இருந்த சு.சிவராசுக்கு பதிலாக பிரதீப்குமாரும் தென்காசி மாவட்ட ஆட்சியர் கோபால சுந்தரராஜுக்கு பதிலாக ஆகாஷும் நியமனம் செய்யப்பட்டுள்ளனர்.
விமானம் ரத்து, பயணிகள் அவதி
மதுரை: மதுரையில் 2வது நாளாக தொழில்நுட்பக் கோளாறு காரணமாக துபாய் செல்லும் விமானம் ரத்து செய்யப்பட்டதால், பயணிகள் கடும் அவதியடைந்தனர்.
மதுரை விமான நிலையத்திலிருந்து நேற்று முன்தினம் மாலை 169 பயணிகளுடன் துபாய்க்கு புறப்பட இருந்த 'ஸ்பைஸ்ஜெட்' விமானத்தில் தொழில்நுட்பக் கோளாறு கண்டறியப்பட்டு, பயணிகள் விமான நிலைய வளாகத்திற்குள் தங்க வைக்கப்பட்டனர்.
இந்நிலையில், விமானம் புறப்படும் நேரம் குறித்து எந்த விளக்கமும் அளிக்காமல் எட்டு மணிநேரம் காத்திருப்புக்குப் பிறகு விமானம் ரத்து என அறிவிக்கப் பட்டதால் கடும் அதிருப்தி அடைந்த பயணிகள், 'ஸ்பைஸ்ஜெட்' நிர்வாகிகளுடன் வாக்குவாதம் செய்தனர்.
தம்பதியை கட்டிப்போட்டு கொள்ளை
திருப்பூர்: திருப்பூரில் தங்களது சொந்த வீட்டில் இருந்த சங்கமேஸ்வரன்- ராஜலட்சுமி தம்பதியைக் கட்டிப் போட்டு ரூ.50 லட்சம் ரொக்கப்பணம், 40 சவரன் தங்க நகைகளை கொள்ளை அடித்துள்ளனர். நான்கு பேராக முகமூடி அணிந்து வந்து குற்றச்செயலில் ஈடுபட்டவர்களைக் காவல்துறையினர் தேடி வருகின்றனர்.
நாட்டு வெடிகுண்டுகள் பறிமுதல்
ஈரோடு: ஈரோடு மாவட்டத்தில் உள்ள புஞ்சைபுளியம்பட்டி, விண்ணப்பள்ளியில் காவலர்கள் வழக்கமான வாகனச் சோதனையில் ஈடுபட்டுக் கொண்டிருந்தபோது, சாக்குப்பையுடன் வந்த ஒருவர் காவலர்களைக் கண்டவுடன் ஓட்டம் பிடித்தார். இதையடுத்து, அவரை துரத்திக்கொண்டு ஓடிய காவலர்கள், அவரைப் பிடித்து, அவரிடமிருந்த சாக்குப்பையைச் சோதனை செய்ததில் 20 நாட்டு வெடிகுண்டுகள் பதுக்கி வைத்திருப்பது தெரிய வந்தது. இதனைத்தொடர்ந்து இருவரைக் கைது செய்த காவலர்கள், 300 கிராம் வெடி மருந்து, அலுமினியப் பவுடர், உப்பு ஆகியவற்றை பறிமுதல் செய்தனர். படம்: ஊடகம்
நீதிபதி: திருக்குறளுக்கு இணையான ஒரு நூலில்லை
சென்னை: ஓய்வுபெற்ற ஐஏஎஸ் அதிகாரியான இரா.பூரண லிங்கம் எழுதிய 'வாழ்வில் வளம் பெற வள்ளுவம்' என்ற நூல் வெளியீட்டு விழா சென்னையில் நடைபெற்றது. இவ்விழாவில் பேசிய சென்னை உயர் நீதிமன்ற நீதிபதி ஆர்.மகாதேவன், திருக்குறளுக்கு இணையானதொரு நூல் இல்லை எனக் குறிப்பிட்டார். திருக்குறள் உலகில் உள்ள எவருக்கும் எதிரானதாக இருக்கவில்லை என்றும் எவர் வேண்டுமானாலும் இந்நூலை வாசித்துப் பயன்பெறலாம் என்றும் அவர் தெரிவித்தார்.