﻿﻿﻿﻿செய்திக்கொத்து

விடைபெறுகிறது பிரபல திரையரங்கு

ஹேண்டி ரோட்டில் அமைந்திருக்கும், சிங்கப்பூரின் ஆகப் பழமையான திரையரங்குகளில் ஒன்றான கேத்தே சினிப்ளெக்ஸ் இம்மாதம் 27ஆம் தேதியுடன் மூடப்படுவதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. டோபி காட் எம்ஆர்டி நிலையம் அருகே அமைந்துள்ள இத்திரையரங்கை செலவுகுறைப்பு நடவடிக்கையின் ஒரு பகுதியாக மூடுவதாக கேத்தே சினிப்ளெக்ஸ் திரையரங்குகளை நடத்தும் 'எம்எம்2 ஏஷியா' தெரிவித்துள்ளது. ஹேண்டி ரோட்டில் 1939ஆம் ஆண்டு முதல் இயங்கிவரும் இந்தத் திரையரங்கு, சிங்கப்பூரிலுள்ள பலரது நினைவுகளில் பதிந்த ஒன்று.

மரினா பே வட்டாரத்தில்

இன்று பல சாலைகள் மூடல்

மரினா பே மிதக்கும் மேடையில் தேசிய தின அணி­வ­குப்­புக்­கான ஒத்­திகை நடை­பெ­று­வ­தால் இன்­றைய தினம் மரினா பே அரு­கில் உள்ள பல்­வேறு சாலை­கள் சில மணி நேரத்­திற்கு மூடப்­ப­டு­வ­தாக அறி­விக்­கப்­பட்டு உள்­ளது. ராஃபிள்ஸ் அவென்யூ, தெமா­செக் அவென்யூ, பேஃபிரன்ட் அவென்யூ, ராஃபிள்ஸ் பொலிவார்ட் மற்­றும் ரிபப்­ளிக் பொலிவார்ட் ஆகிய சாலை­களில் இன்று போக்­கு­வ­ரத்து தாம­தம் ஏற்­ப­ட­லாம் என்று சிங்­கப்­பூர் காவல்­துறை தனது அறிக்­கை­யில் தெரி­வித்­துள்­ளது.

இந்­தப் பகு­தி­க­ளுக்­குச் செல்­வோர் பொதுப் போக்­கு

­வ­ரத்­தைப் பயன்­ப­டுத்­து­மாறு ஊக்­கு­விக்­கப்­ப­டு­வ­தாக அறிக்கை குறிப்­பிட்­டது. மேலும், வாக­ன­மோட்­டி­கள் முன்­கூட்­டிய தங்­க­ளது பய­ணத் திட்­டங்­களை வகுத்­துக்­கொள்­ளும்­ப­டி­யும் பாதிக்­கப்­படும் இந்­தச் சாலை­க­ளைத் தவிர்க்­கும்­ப­டி­யும் காவல்­துறை கேட்­டுக்­கொண்­டுள்­ளது.

ஒத்­திகை நடை­பெ­றும் வட்­டா­ரத்­தில் சேவை­யாற்­றக்­

கூ­டிய பொதுப் பேருந்­து­கள் இன்று காலை 7.30 மணி முதல் மாலை 5 மணி வரை வழக்­க­மான பேருந்து நிறுத்­தங்­கள் பல­வற்­றில் நிற்­காது. சில பேருந்­து­க­ளின் பய­ணப் பாதை தற்­கா­லி­க­மாக மாற்­றி­வி­டப்­படும். அவை, 56, 70எம், 75, 77, 97, 106, 111, 133, 162எம், 195, 502, 857, 960 மற்­றும் 960இ.

மூடப்­படும் சாலை­களில் அவ­சரத் தேவை­யுள்ள வாக­னங்­கள், காவல்­துறை வாக­னங்­கள் மற்­றும் அங்­கீ­கா­ரம் பெற்ற வாக­னங்­கள் மட்­டுமே அனு­ம­திக்­கப்­படும்.

மாற்­று­வ­ழி­களில் செல்ல வாக­ன­மோட்­டி­க­ளுக்கு உத­வும் வகை­யில், பாதிக்­கப்­படும் சாலை­க­ளின் சந்­திப்­பு­களில் துணைக் காவல்­படை அதி­கா­ரி­களும் சிங்­கப்­பூர் ஆயு­தப் படை­யின் அதி­கா­ரி­களும் நிறுத்­தப்­ப­டு­வர். பாதிக்­கப்­படும் சாலை­களில் சட்­ட­வி­ரோ­த­மாக நிறுத்­தப்­படும் வாக­னங்­கள் இழுத்­துச் சென்று அகற்­றப்­படும் என்­றும் காவல்­துறை தெரி­வித்­துள்­ளது.