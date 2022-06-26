ஐம்பொன் சுவாமி சிலைகளை விற்க முயன்றவர்கள் சிக்கினர்
கடலூர்: கடலுார் மாவட்டம், விருத்தாச்சலம் பகுதியில் பெருமாள், ஐந்து தலை நாகத்துடன் கூடிய மாரியம்மன் ஆகிய இரண்டு ஐம்பொன் சுவாமி சிலைகளையும் இரண்டு கோடி ரூபாய்க்கு விற்க முயன்ற இருவர் கைது செய்யப்பட்டனர்.
சிலைகளை வாங்குபவர்கள் போல் நடித்து, சிலையை மீட்டுள்ள காவலர்கள், பச்சமுத்து, 42, மகிமைதாஸ், 44, ஆகியோரைக் கைது செய்தனர். முருகானந்தம் என்பவரைத் தேடி வருகின்றனர். படம்: ஊடகம்
ரூ.10 கோடி மதிப்புள்ள திமிங்கில எச்சம் பறிமுதல்; மூவர் கைது
மதுரை: மதுரையில் ரூ.10 கோடி மதிப்புள்ள 11 கிலோ திமிங்கில எச்சத்தை பறிமுதல் செய்த வனத்துறையினர், இதன் தொடர்பில் மூவரைக் கைது செய்தனர்.
மதுரை மாநகர் தெற்கு வாசல் பகுதியில் உள்ள நகைக்கடை பட்டறையில் அரிய வகை விலங்கினமான திமிங்கிலத்தின் எச்சத்தை சிலர் பதுக்கி வைத்திருப்பதாக வன உயிரின சரக காவல்துறையினருக்கு ரகசிய தகவல் கிடைத்ததை அடுத்து இந்நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டது.